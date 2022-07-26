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الثلاثاء، 26-07-2022 02:47 م

HUAWEI Band 7: سوار ذكي بتصميم أنيق وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين وغير ذلك الكثير الآن في الأردن

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الوكيل الإخباري - يتميز السوار الذكي HUAWEI Band 7؛ هو أحدث إضافة لسلسلة HUAWEI Band الشهيرة، بأنه فائق النحافة مع شاشة عرض كاملة من هواوي وعمر بطارية طويل الأمد، إلى جانب ميزات شاملة لإدارة الصحة، وغير ذلك الكثير من المزايا. ويتوفّر السوار حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مختلفة هي Graphite Black وNebula Pink وWilderness Green وFlame Red.

تصميم نحيف جدًا
يُعدّ سوار HUAWEI Band 7 أنحف جهاز تتبع للياقة البدنية بشاشة كاملة من هواوي؛ حيث تبلغ سماكته 9.99 ملم فقط، ويتميز بوزن خفيف لا يتجاوز 16 غرامًا (بدون حزام)، وتصميم منحنٍ يتناسب مع المعصم بشكل مثالي؛ ليقدّم للمستخدمين تجربة استخدام وارتداء مميزة. صُمِّم السوار ليكون ذكيًا وعصريًا، ويقدم العديد من الوظائف؛ فهو مزود بشاشة AMOLED بنسبة 64.88% من حجم الساعة، تتميز بدقة عرض 194×368، إلى جانب تصميم محسّن لواجهة المستخدم. ويوفر السوار للمستخدمين أيضًا تجربة بصرية نابضة بالحياة، وزاوية رؤية كبيرة مع شاشة زجاجية منحنية عالية الجودة بأبعاد 2.5D.

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عمر البطارية يدوم لمدة أسبوعين
في ظروف التشغيل المثالية، يوفر سوار HUAWEI Band 7 عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإلى 10 أيام في ظروف الاستخدام المكثف، ما يضمن للمستخدمين إمكانية مراقبة مؤشرات الجسم المختلفة دون الخوف من نفاد البطارية، حتى خلال النوم. ويدعم السوار أيضًا الشحن اللاسلكي، ما يتيح للمستخدمين شحنه بسهولة تامة.


ميزات إدارة الصحة الشاملة
يتمتع سوار HUAWEI Band 7 الذكي بميزة مراقبة الوظائف الصحية والحيوية الشاملة؛ مثل نسبة تشبع الأكسجين في الدم "SpO2" ومعدل ضربات القلب والنوم ومراقبة مستويات التوتر، ولديه القدرة على توجيه المستخدمين ومساعدتهم على تطوير نمط حياة صحي. إذ يراقب السوار نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ما يمكّن المستخدمين من ضبط التنبيهات التلقائية لنسبته في الدم وتوفير مراقبة ذكية لتلك النسبة، كما يتميز بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب "HUAWEI TruSeen™ 4.0" التي تم تحديثها مؤخرًا، والتي تسجل معدل ضربات قلب المستخدم بسرعة ودقة.

ويدعم السوار أيضًا ميزة "HUAWEI TruSleepTM"، التي تقيّم جودة النوم دون التأثير على المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السوار بميزة "HUAWEI TruRelaxTM"، وهي خوارزمية لمراقبة مستويات التوتر، بالإضافة إلى "Healthy Living Shamrock" التي توفر إدارة صحية مخصصة من خلال تحديد أهداف يومية مختلفة للنشاطات.


يتوفر هذا السوار الرائع في الأردن حاليًا بسعر 49 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

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