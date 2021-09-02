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الخميس، 02-09-2021 04:42 م

للاستمتاع بالموسيقى والرد على المكالمات والراحة المطلقة

HUAWEI FreeBuds 4 : السماعات التي لابد من اقتنائها هذا الصيف

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الوكيل الاخباري - سواء كنتم على وشك الذهاب في رحلة، أو كنتم تخططون ببساطة للجلوس والاسترخاء هذا الصيف، ستكون السماعات الجيدةعنصراً أساسياً قد يؤثر على تجربتكم بشكل كبير.

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وستجعل السماعات التي تمتاز بالصوت الرائع والراحة وخاصية إلغاء الضجيج رحلاتكم أجمل بكثير،ويمكن أن تصبح رفيقتكم الصيفية المثالية هذا الموسم!


تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 التي تم إطلاقها مؤخراً ببعض المزايا الرائعة التي تضم جودة الصوت التي تعادل الاستوديو، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة، بالإضافة إلى تصميمها الفريد الذي يجعلهاأكثر راحة في الارتداء من سابقتها، لذلك لا داعي للقلق بشأن الضغط على أذنيكم أثناء استخدامها لفترات طويلة.


وإلى جانب ذلك، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4 متوافقة مع أنظمة تشغيل Android وiOS، مما يعني أنكم تستطيعون استخدامها مع الأجهزة الأخرى، وليس فقط أجهزة هواوي.

 

ويمكنكم أيضاً تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط إعداداتها أو استخدام أوامرالتحكم المختلفة مثل، اكتشاف اللحظة التي يتم ارتداء السماعات فيها، والتحكم السريع، واستعلام الحالة، والتحكم بخاصية إلغاء الضوضاء،وإدارة الجهاز.   

 

صوت بجودة الاستوديو في مختلف الأوقات


أول شيء يجب أن نفكر به عند اختيار السماعات هو جودة الصوت.

 

تتميز سماعاتHUAWEI FreeBuds 4 بمحرك 14.3 ملم مع نطاق تردد 40 كيلوهرتز يكشف التفاصيل الغنية لكل نغمة، ومحرك طاقة لتحسين الصوت الجهير العميق.

 

وعند استخدامها للاستماع إلى أغانيكم المفضلة، ستذهلكم الجودة التي ستنقلكمإلى عالم منالإيقاعات الرائعة!

 

تخلصوا من الضوضاء المزعجة


ستحتاجون إلى سماعات توفر لكم صوتاً عالي الجودة وتخلصكم من الضوضاء المحيطة.

 

وهذا بالضبط ما ستحصلون عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4 التي تمتزويدها بتقنية الميكروفون المزدوج لإلغاء الضوضاء خلال إجرائكم لمكالمة في السيارة، أو استماعكم إلى الموسيقى وأنتم على الشاطئ عندما ترغبون بسماع أغانيكم وسط الضوضاء المحيطة.

 

علاوةً على ذلك، تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تقنية التنسيق حسب شكل الأذن (Adaptive Ear Matching) للكشف عن شكل أذنيكم وتحديد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاءبشكل تلقائي لتستمتعوا بتجربة إلغاء ضجيج أكثر راحة.


التصميم المرن للراحة القصوى


قد يكون ارتداء السماعات لساعات طويلة وأنتم على الشاطئ هذا الصيف، أو أثناء تواجدكم في المسبح أمراً غير مريح.

 

لكن هذه ليست الحال مع سماعاتHUAWEI FreeBuds 4 التي تستخدم منصة محاكاة مريحة لتقييم مستوى الراحة عند ارتداء السماعات وانحنائها.

 

وتم تحسين الحجم وصقله على أدق المستويات ليناسب الأذنين بشكل أفضل، ويوفر الراحة المطلقة وإلغاء الضوضاء بنجاح.


تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضاً مزودة بمزايا رائعة أخرى مثل القدرة على الاتصال بأجهزة مزدوجة مع التبديل السلس من جهاز إلى آخر.

 

وستمكنكم عناصر التحكم الذكية والمخصصة بما فيها التمرير السريع/النقر المزدوج/الضغط لفترة طويلة على جذع السماعة من إنجاز المهام بسهولة أكبر.


يعدّ العثور على سماعات مناسبة هذا الصيف للسفر أو الترفيه تحدياً كبيراً، وخاصة إذا كنتم تحاولون العثور على سماعات تتوافق مع مجموعة المزايا التي تبحثون عنها.

 

وتعدّ سماعة هواوي ذات جودة الصوت المماثلة للاستوديو والتصميم المريح وتقنية الاتصال القريب HUAWEI FreeBuds4 هي الخيار المثالي دون أي منازع.


تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 رسميًا في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة.

 

يمكنك شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

 




 

 


 

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