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السبت، 10-04-2021 09:31 ص

بعد 10 أيام من الاستخدام..

HUAWEI FreeBuds 4i إحدى أفضل السماعات اللاسلكية ببطاريتها التي تدوم طويلاً!

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10 أيام من الاستخدام المستمر مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i


الوكيل الاخباري - بدأنا باستخدام سماعات HUAWEIFreeBuds 4i منذ فترة لا بأس بها، وبعد قضاء عدة أيام باستخدامها قررنا أن نشارككم ما اكتشفناه لتعرفوا مدى توافقها مع الاستخدام اليومي.

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بعد 10 أيام، لا تزال سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تحتفظ بجميع مواصفاتها الممتازة دون أي تراجع، مما يجعلها إحدى السماعات اللاسلكية المفضلة لدينا.


بفضل مكونات العتاد المخصصة، حافظ الصوت على جودته العالية طوال الوقت.

وتضم هذه المكونات محركًا ديناميكيًا كبيرًا بحجم 10 مم يوفر نطاقًا أوسع وأصواتًا جهيرة أقوى، بينما يوفر تصميم الغرفة الخلفية من السماعات الاتساق في المؤثرات الصوتية، ويساهم بتوفير تجربة استماع مريحة بشكل عام.

 

ويحافظ الضبط الإضافي الذي تلقته سماعاتHUAWEI FreeBuds 4i  لموسيقى البوب أيضًا على جودة الصوت، وخاصة مع الاستخدام المستمر للاستماع للموسيقى والمحتوى الترفيهي أثناء التنقل.


يعدّ عمر البطارية مصدر قلق رئيسي لدى الكثيرين، وشهد قطاع السماعات تاريخًا مطولًا من تراجع عمر البطارية نتيجة لفترات الاستخدام الطويلة والشحن المتكرر.

 

لكننا لم نواجه هذا التحدي مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ، فقد منحنا شحنها بشكل كامل لمرة واحدة ما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعات من المكالمات الصوتية دون تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، أو 7.5 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر و5.5 ساعة من المكالمات الصوتية مع تفعيل تلك الخاصية.

 

وأدى استخدامها مع علبة الشحن إلى توفير 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. هذا يعني أننا لم نضطر إلى إعادة شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بشكل متكرر، والتي تم شحنها أيضًا بسرعة كبيرة واستمرت البطارية بالعمل بأقصى قوتها حتى مع الاستخدام اليومي.


احتفظت سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا بمزاياها القوية في خاصية إلغاء الضجيج النشطة، والتي تمكنت بعد الاستخدام المتكرر من الاستمرار بالتخلص من الأصوات المحيطة بسهولة. ولم يكن ذلك مفاجئًا نظرًا لأن سابقاتها مثل HUAWEI FreeBuds Pro، حافظت على مزايا خاصية إلغاء الضجيج النشطة، ووفرت تجربة صوتية غنية.

 

وتستخدم سماعات  HUAWEI FreeBuds 4i الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء المحيطة، وإنشاء موجات صوتية معكوسة بفضل الخوارزميات لإلغاء تلك الضوضاء. ومع ذلك، فإن استخدامها بشكل متكرر لا يسبب أي مشاكل، ويوفر تجربة ارتداء مريحة ولا يضغط على الأذن.

 

إضافة إلى ذلك، عندما أردنا الاستماع إلى أصوات محيطة معينة أو إجراء محادثة مع من حولنا دون الاضطرار لإخراج السماعات من الأذن، تم استخدام وضع الوعي – Awareness. الجزء المفضل لدينا في هذه العملية هو أن كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل هذه الخاصية هو ضغطة طويلة وبسيطة.


تعدّ راحة الارتداء عاملًا رئيسيًا يبحث عنه الكثيرون عند ارتداء السماعات اللاسلكية.

 

وأخذت هواوي ذلك في الاعتبار، فزودت سماعات HUAWEI FreeBuds 4iبتصميم صغير ومريح يناسب فترات الاستخدام الطويلة. إضافة إلى ذلك، صممت علبة الشحن أيضًا بالطريقة نفسها، ليسهل حملها وإمساكها في راحة يدينا.

 

ويتضمن هذا التصميم البسيط وخفيف الوزن عناصر تحكم ذكية وبسيطة للتحكم في الاستماع للمحتوى أو الرد على المكالمات.

 

ولم يكن الاتصال مشكلة في هذه السماعات على الإطلاق، لأنكم إن كنتم تملكون هاتف هواوي يعمل بنظام واجهة مستخدم EMUI 10.0 أو أحدث، ستقترن السماعات به بسرعة عبر إشعار منبثق.

 

وجعلت طريقة الاتصال هذه الاتصال الأولي سهلًا، وأتاحت لنا أيضًا الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول السماعات مثل عمر البطارية وحالة الاتصال.


صوت عالي الجودة، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة، وعمر البطارية الطويل، كل تلك المزايا جعلت استخدام سماعات HUAWEIFreeBuds 4i تجربة ممتعة ومريحة، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.          

 




 

 


 

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