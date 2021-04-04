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الأحد، 04-04-2021 03:37 م

HUAWEI FreeBuds 4i: إضافة جديدة لسلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds المميزة متوفرة الآن للطلب المسبق في الأردن

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الوكيل الاخباري - تواصل هواوي إبهارنا بمنتجاتها الرائعة التي تلبي مختلف احتياجاتنا وتفوق توقعاتنا.

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ومؤخرًا، أضافت هواوي سماعة جديدة إلى سلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds المميزة؛ HUAWEI FreeBuds 4i، والتي تهدف إلى توفير صوت عالي الجودة، وإلغاء نشط للضوضاء، وعمر بطارية طويل الأمد، وهي متوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن.


صوت صافٍ وواضح يثير الإعجاب


إذا كنت تطمح لجودة صوت عالية أثناء المكالمات، أو ترغب في الاستمتاع بإيقاعات موسيقية غامرة، فسماعات HUAWEI FreeBuds 4i هي ما تبحث عنه.

 

تأتي السماعة بمحرك ديناميكي قياس 10 مم، وحاجز حساس مركب من البوليمر لتوفر لك صوتًا واضحًا وصافيًا ومتوازنًا بدقة.

 

ولتكتمل تجربتك، فإن خاصية إلغاء الضجيج النشطة الموجودة في السماعة تلغي الأصوات المحيطة بك.

 

كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على السماعة ليتم تشغيل هذه التقنية المدهشة، وبعدها انطلق في عالمك الخاص.

 

والأفضل من ذلك، أنك لست مضطرًا لخلع السماعات لتسمع الأصوات المحيطة؛ فبضغطة طويلة فقط على السماعة، ستنتقل إلى وضع الوعي Awareness - وتتواصل مع الآخرين بسهولة.


بطارية تدوم طوال اليوم


تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ببطارية كبيرة توفر لك 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، و7.5 ساعة مع تشغيل هذه الخاصية.

 

عند الاقتران بعلبة الشحن، تحصل على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

 

يمكن أن يمنحك الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء خاصية إلغاء الضجيج النشطة، أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقافها، بينما توفر 10 دقائق من الشحن 4 ساعات من الاستخدام.


مظهر أنيق وتصميم مريح


تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمظهرها الأنيق، حيث تأتي بثلاثة ألوان رائعة هي، الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي.

 

وتتمتع السماعة بتصميم مريح، حيث يمكن ارتداؤها بثبات وإحكام لفترات طويلة بفضل وزنها فائق الخفة الذي يقلل من الضغط على الأذن لتشعر براحة تامة طوال اليوم.


تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حاليًا للطلب المسبق في الأردن بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

 

لا تتردد بحجز نسختك الآن عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، واستمتع بتجربة صوتية غامرة.

 




 

 


 

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