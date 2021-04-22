HUAWEI FreeBuds 4i: سماعات الأذن للموسيقى والمكالمات

الوكيل الاخباري - تبحث عن زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية بصوت عالي الجودة، وعمر بطارية طويل الأمد، وإلغاء ضوضاء نشط مثير للإعجاب، وشحن سريع، وسماعات تأتي بتصميم أنيق؟ تمتلك هواوي ما يتمناه قلبك تمامًا – تعرّف على سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بصوت عالي الجودة وعمر بطارية طويل الأمد وتقنية إلغاء الضجيج النشطة.





اضافة اعلان





استمع إلى موسيقاك بصوت عالي الجودة



تم تصميم أحدث سماعات أذن من هواوي للشباب ونشطاء سكان المدن الذين يستمتعون بالاستماع إلى موسيقاهم أكثر قليلاً من الأشخاص الآخرين. عند التحدث عن الموسيقى، تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مزودة بمحرك ديناميكي بحجم 10 مم مع أداء متوازن بشكل جيد، مما يضمن صوتًا حادًا وجودة عالية بغض النظر عن نوع الصوت.

تم ضبط سماعات HUAWEIFreeBuds 4i بخبرة للتوافق مع الموسيقى، فهي توازن بمهارة بين ترددات صوت الآلات والصوت، مما يجعلها رفيقًا رائعًا لجميع عشاق الموسيقى.



شحن سريع مع عمر بطارية طويل



ما هو الهدف من سماعات أذن لاسلكية إذا كان لا يمكن شحنها بسرعة أو إذا نفدت طاقة بطاريتها بين الحين والآخر؟ مشكلة أخرى تم تجنبها مع سماعات HUAWEIFreeBuds 4i، حيث إن المزيد من سرعات الشحن يعني المزيد من وقت التشغيل. يمكن أن توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحن كامل.

جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تحقق ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر سماعات الأذن هذه 4 ساعات من تشغيل الصوت بشحن سريع لمدة 10 دقائق فقط في استراحة القهوة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن انخفاض البطارية. بفضل الشحن السريع وعمر البطارية المثير للإعجاب، لم تعد بحاجة إلى القلق بشأن مستوى طاقة البطارية عندما تكون بالخارج أو العودة إلى المنزل لمجرد شحن سماعات الأذن.



اعزل نفسك عن الضوضاء غير المرغوب فيها



نحن نعلم أن الاستماع إلى نغماتك المفضلة في الأماكن الصاخبة قد يمثل تحديًا. أو قد يكون التحدث إلى مديرك عبر الهاتف في المناطق المزدحمة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، ولحسن الحظ، فإن سماعاتHUAWEI FreeBuds 4i تعالج هذه المشكلات بفضل تقنية إلغاء الضجيج النشطة. تلغي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الضوضاء بشكل فعال لتزويدك بصوت غامر، بغض النظر عن مكان وجودك. علاوة على ذلك، تأتي السماعات مع وضع الوعي - Awareness للبقاء على دراية بمحيطك والتواصل بوضوح مع من حولك دون الحاجة إلى نزعها.



مكالماتك واضحة أيضًا بفضل التقنيات المتعددة المستخدمة من قبل سماعات HUAWEIFreeBuds 4i، بما في ذلك انبعاث "الموجة الصوتية المعكوسة"، بدعم من اثنين من الميكروفونات الخارجية لالتقاط الصوت بدقة، كما تأتي بتصميم فريد مضاد للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح من أجل وضوح أكبر للمكالمات.



تصميم عصري وأنيق



نظرًا لأنك سترتدي سماعات الأذن كثيرًا على الأرجح، فأنت لست بحاجة إليها لتزويدك بصوت عالي الجودة فقط، ولكنك تحتاج أيضًا إلى أن تكون أنيقة وعصرية وخفيفة.

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بثلاثة ألوان رائعة هي، الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي، كما أنها خفيفة الوزن وتلائم قناة الأذن مما يعني أنها مريحة للارتداء طوال اليوم.



لا تتردد باقتناء سماعات HUAWEI FreeBuds 4i المتوفرة حاليًا في الأردن بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.