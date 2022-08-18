HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعة عصرية لمن يبحث عن التفرّد والمثالية

الوكيل الإخباري - لم تعد سماعات الأذن اللاسلكية مجرد وسيلة للاستماع إلى الموسيقى أو الرد على المكالمات فقط، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية للحصول على تجربة صوتية مذهلة في مختلف السيناريوهات.

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وعند الحديث عن مثل هذا النوع من السماعات، لا بد لنا من التطرق لأحدث سماعة من هواوي -HUAWEI FreeBuds Pro 2- سماعة الأذن الاستيريو اللاسلكية الحقيقية True Wireless Stereo (TWS) التي تتمتع بعدة مزايا رائعة، مثل جودة الصوت العالية والنقية أثناء المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو، وإلغاء الضجيج من حولنا، بما يساعدنا في التركيز على العمل أو الدراسة، أو الاسترخاء مع نغمات الموسيقى بعيدًا عن ضوضاء المدينة، إلى جانب العديد من التقنيات الرائدة التي تسهّل حياتنا مثل الاتصال بجهازين في الوقت نفسه.



وتكتمل كل هذه المزايا المدهشة لأحدث سماعة من هواوي، مع التصميم المميز والبسيط والألوان النابضة بالحياة التي تضفي المزيد من التألق على إطلالاتكم اليومية؛ إذ تتوفر السماعة في الأردن باللون الكلاسيكي Ceramic White المفضل لدى العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى اللون الرائع Silver Blue الجديد في سلسلة HUAWEI FreeBuds، وهو لون حالم مستوحىً من النجوم في المجرة. إليكم أبرز مواصفات هذه السماعة التي ستدفعكم لاقتنائها على الفور.



نظام صوتي فريد من نوعه

سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 هي نتيجة التعاون بين هواوي وDevialet؛ العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوتيات التي تجمع أحدث التقنيات في الهندسة الصوتية مع ابتكارات صوتية استثنائية، لتمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوت عالي الدقة. وقد عملت العلامتان التجاريتان معًا لضبط تجربة الصوت في السماعة، وخلق صوت جهير مرتفع bass بجودة نقية وتفاصيل غنية.



تتميز السماعة بنظام صوتي فريد من نوعه مكون من محرك مزدوج لصوت حقيقي فائق Ultra-Hearing True Sound Dual Driver، يضم وحدتيْ صوت قويتين مدمجتين، بالإضافة إلى التقنية الرقمية العكسية المزدوجة Digital Dual-crossoverلتوفير جودة صوت عالية. وتأتي السماعة مع تقنية توازن تكيّفي ثلاثي Triple Adaptive EQ لضبط الصوت تلقائيًا وفقًا لهيكل قناة الأذن، وحالة الارتداء، ومستوى الصوت للحصول على صوت مخصص في الوقت الفعلي.

تُعدّ HUAWEI FreeBuds Pro 2 أول سماعات أذن استيريو لاسلكية حقيقية تستخدم مشغّل غشاء مستوٍ Planar Diaphragm للحصول على جودة صوت مميزة عبر نطاق تردد واسع.

ويُدمج هذا الغشاء فقط في السماعات الرائدة، مما يساعد في تحقيق صوت مسطح وخفيف أكثر دقة مع صوت تريبل وصوت مرتفع فوق 9KHz هرتز واضح وعالي الدقة. وبالنسبة للترددات المتوسطة والمنخفضة، تستخدم سماعات الأذن محركًا رباعيًا مغناطيسيًا ديناميكيًا كبيرًا لإخراج صوت جهير قوي. وينخفض الجهير بشكل فاعل إلى 14Hz هرتز، ويصل التريبل إلى 48hKz هرتز، متجاوزًا الترددات التي تلتقطها آذان الإنسان.



تقنية مبتكرة للتخلص من الضوضاء

تعتمد HUAWEI FreeBuds Pro 2 على ثلاثة ميكروفونات حساسة للغاية لالتقاط الأصوات المحيطة، فضلًا عن خوارزمية محسنة لإلغاء الضوضاء، بما يضفي 15% على معدل عمق إلغاء الضجيج النشط مقارنةً بسابقتها HUAWEI FreeBuds Pro.

وتُعدّ تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكيةIntelligent Dynamic ANC 2.0 أيضًا من الميزات الرائعة التي تسمح لسماعات الأذن بتحديد بيئة مجال الصوت الخارجية والحكم عليها بدقة، وتساعد في اختيار أفضل وضع لإلغاء الضجيج لتوفر تجربة استماع مريحة حتى أثناء الرحلات الجوية، كما تزيل هذه التقنية ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، مما يتيح لكم الحصول على رحلة هادئة ومريحة مع منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات الحصري.



مكالمات صوتية نقية وواضحة

تتيح سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 إجراء مكالمات واضحة وهادئة أينما كنتم؛ إذ تستخدم نظامًا رباعي الميكروفونات للمكالمات بنظام إلغاء الضجيج 4-Mic Call Noise Cancellation وخوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي. ويمكن لهذه السماعة التقاط الأصوات البشرية بدقة أثناء تصفية الضجيج.



وبفضل خوارزمية إلغاء ضجيج الرياح الذكية ذات التصميم المخفي الجديد والمقاوم للرياح، يمكن أن تقلل هذه السماعة ضجيج الرياح أثناء الجري أو ركوب الدراجات بشكل فعّال. ويستطيع كل من المتصل والمتلقي الاستمتاع بمكالمات واضحة للغاية. وتعمل السماعة أيضًا على إزالة الضجيج المحيط بكم للسماع بوضوح والتقاط الأصوات البشرية بدقة في البيئة الصاخبة المحيطة بجهاز الاستقبال.

بطارية قوية لمتعة أكبر

رغم تصميمها الصغير، إلا أن سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 مجهزة بعمر بطارية طويل. عند تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، يمكنكم التمتع بتجربة استماع تمتد إلى 4 ساعات تشغيل، ولمدة 18 ساعة مع علبة الشحن. وعند توقف هذه الخاصية، يمكنكم الاستماع لمدة 6.5 ساعة، والاستماع لمدة 30 ساعة تشغيل موسيقى مع العلبة.

تدعم السماعة الشحن السلكي والشحن اللاسلكي السريع من هواوي. وإذا كنتم على الطريق، ستتمكنون أيضًا من شحن السماعة؛ حيث تدعم الشحن العكسي من خلال توصيل علبة السماعات مع الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.



اتصال سلس للمزيد من الراحة

يمتلك أغلب الأشخاص أكثر من جهاز ذكي. وإذا أردتم توصيل سماعات الأذن بأجهزة متعددة، فقد يشكّل ذلك عبئًا، خاصة إذا كان الأمر يتطلب ضبط الإعدادات في كل مرة تريدون فيها تبديل الأجهزة. وجدت هواوي الحل لهذه المسألة؛ حيث تدعم سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 الاتصال مع جهازين في الوقت نفسه، والتبديل التلقائي بين الأجهزة عند تلقي المكالمات.

عند توصيل السماعة مع هاتفيْن ذكييْن، يمكنكم الاستمتاع بالموسيقى من هاتف واحد واستلام المكالمات الواردة من الهاتف الآخر. وستتوقف الموسيقى تلقائيًا عندما يكون هناك مكالمة. وأثناء استلامكم لمكالمة، إذا كانت هناك مكالمة واردة على هاتفكم الآخر، فستتلقون إشعارًا بذلك. وتدعم السماعة اتصالًا مزدوجًا في جميع سيناريوهات الأجهزة من هواوي، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية، كما تتوافق مع أنظمة Android وiOS وWindows.



تستخدم HUAWEI FreeBuds Pro 2 وظيفة مركز اتصال الصوت Audio Connection Centre، والتي تسمح لكم برؤية ما يصل إلى 10 أجهزة متصلة مؤخرًا مع السماعة. وباستخدام هذه الميزة، يمكنكم التبديل بسهولة بين أجهزة متعددة بنقرة واحدة فقط. ويمكن أن يتم الكشف عنها تلقائيًا على شاشة الجهاز الفائق في أجهزة هواوي مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتوصيلها بسهولة عن طريق السحب والإفلات ببساطة.



تتوفر أحدث سماعة أذن لاسلكية فائقة في الأردن حاليًا بسعر 149 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.