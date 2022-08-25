HUAWEI FreeBuds SE: الخفة والمتانة والمزايا الفائقة قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أنّك فكّرت يومًا بأنّ الوقت قد حان للانتقال إلى استخدام السماعات اللاسلكية بدلًا من التقليدية، أو تحديث سماعتك اللاسلكية الحالية لأخرى أكثر تطوّرًا، وهذا أمر طبيعي في ضوء الإصدارات المتجددة والمتنوعة التي يمتلئ بها السوق اليوم، وما تدعمه من تقنيات حديثة وابتكارات متطوّرة.

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وضمن هذا السوق، تشتهر سلسلة سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds، والتي أضيفت لها حديثًا سماعة HUAWEI FreeBuds SE التي تتميز بخفة التصميم ومتانته، وجودة الصوت الفائقة، وعمر البطارية الطويل، والتي ستتوفر في الأردن يوم الأحد 28 آب 2022.

ويعرض هذا المقال مزايا هذه السماعة بالتفصيل.



تصميم خفيف يناسب شكل الأذن

تتوفّرسماعة HUAWEI FreeBuds SE بثلاثة أحجام مختلفة للسدادة الطرفية لتختار من بينها ما يلائم أذنك، كما أنّها تشبه في تصميمها شكل الأذن الداخلي بما يُقلّل الضغط على قناة الأذن، وتناسب منحنيات الأذن الخارجية بما يوفّر تهوية جيدة للأذن.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي السماعة خفيفة الوزن لتناسب ساعات الارتداء الطويلة، وتتألّق باللونيْن الأزرق والأبيض النقييْن والزاهييْن لتُضفي هدوءًا وجمالًا إلى التصميم.



بطارية تناسب الاستخدام الطويل

توفّر لك سماعة HUAWEI FreeBuds SE حتى 4 ساعات من المكالمات الصوتية، و6 ساعات من تشغيل الموسيقى بالشحنة الواحدة. وليسهل شحنها عند نفاد بطاريتها، تأتي السماعة بحافظة يمكنها شحن البطارية ليصل عمرهاإلى 24 ساعة، مما يجنّبك القلق بشأن البطارية، ويجعلك تستمتع بتجربتك الصوتية دون انقطاع.



صوت نقي وفائق الوضوح

تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE محركًا ديناميكيًا بحجم 10 ملم وغشاءً مركبًا فائق الحساسية، بما يجعل أدق الاهتزازات تنتِج موجات صوتية غنية ضمن مجال صوت واسع، غير أنّها تدعم إطارًا صوتيًا متوازنًا ثلاثي القنوات؛ لتبرز الأصوات وتسمِعُك موسيقاك التي تحبها بأدق تفاصيلها.



مكالمات هادئة

تمكّنك سماعة HUAWEI FreeBuds SE من إلغاء الضجيج عند إجراء المكالمات. فبفضلتقنية تشكيل الأشعة في الميكروفون المزدوج، تُميّز السماعة الصوت المستهدف عن الضوضاء المحيطة بمستوى عالٍ من الدقة، لتحصل على مكالمة هادئة وواضحة حتّى وسط الضوضاء.



تقنيات ترفع مستوى التجربة

تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE تقنيات مميزة تعزّز لك تجربة الاستخدام. فللمرة الأولى، ستظهر لك مطالبة إقران تلقائية على هاتفك بمجرّد أن تفتح حافظة الشحن.

وكذلك، تمنحك هذه السماعة تجربة استماع دون أي انقطاع بسبب فتح حافظتها، كما أنّها تعرض لك مستوى شحن بطاريتيْ السماعة والحافظة على شاشة الهاتف.

تدعم السماعة أيضًا مستشعر G المخصص الذي يسمح لك بتفعيل المزايا الافتراضية بالنقر المزدوج مثل إيقاف الموسيقى مؤقتًا وإعادة تشغيلها، أو الرد على مكالمة هاتفية وإنهائها، أو حتّى اختيار الأغنية التالية أو السابقة، وتنبيه المساعد الصوتي.



تزامن يُعزّز تجربتيْ المشاهدة واللعب

توظّف سماعة HUAWEI Freebuds SE تقنية البلوتوث 5.2 المتطورة، مما يُقلّل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى، ويجعل الصوت متزامنًا تمامًا مع المحتوى الذي تُشاهده، وهو أيضًا ما يجعلك تنغمس في تجربة المشاهدة أو اللعب إلى أقصى درجة.



تخصيص للأوامر

تتيح لك سماعة HUAWEI FreeBuds SEتخصيص إعدادات النقر بالطريقة التي تُفضّلها من خلال تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life المدعوم في نظاميْ التشغيل أندرويد وiOS‏،واكتشاف الكثير من الطرق الجديدة التي تمنحك تجربة استماع استثنائية.

لهذه المزايا كلّها، لا بدّ لك أن تفكّر في اقتناء هذه السماعة الرائعة فور طرحها في السوق الأردني.

