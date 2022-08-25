الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

الوفد الأمريكي الرابع خلال شهر يتوجه إلى تايوان

نقابة الأطباء تنعى ميرونا عصفور

ماكرون يبدأ اليوم زيارة للجزائر لطيّ صفحة القطيعة

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

مستوطنون يهاجمون مقدسيا ونجله

الامن العام : شبهة انتحار شاب في عمان

توضيح من السفارة الأردنية بالقاهرة حول المنح الدراسية

استشاري طب نفسي يقترح إدراج الصحة النفسية بالمنهاج الدراسي

الامن يكشف ملابسات وفاة سيدة في ابو السوس بعمان

هام للمزارعين حول حصص وكميات مياه الري خلال الموجة الحارة

الخميس، 25-08-2022 04:21 م

HUAWEI FreeBuds SE: الخفة والمتانة والمزايا الفائقة قريبًا في الأردن

11


الوكيل الإخباري - أنّك فكّرت يومًا بأنّ الوقت قد حان للانتقال إلى استخدام السماعات اللاسلكية بدلًا من التقليدية، أو تحديث سماعتك اللاسلكية الحالية لأخرى أكثر تطوّرًا، وهذا أمر طبيعي في ضوء الإصدارات المتجددة والمتنوعة التي يمتلئ بها السوق اليوم، وما تدعمه من تقنيات حديثة وابتكارات متطوّرة.

اضافة اعلان

 

وضمن هذا السوق، تشتهر سلسلة سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds، والتي أضيفت لها حديثًا سماعة HUAWEI FreeBuds SE التي تتميز بخفة التصميم ومتانته، وجودة الصوت الفائقة، وعمر البطارية الطويل، والتي ستتوفر في الأردن يوم الأحد 28 آب 2022.

ويعرض هذا المقال مزايا هذه السماعة بالتفصيل.


تصميم خفيف يناسب شكل الأذن
تتوفّرسماعة HUAWEI FreeBuds SE بثلاثة أحجام مختلفة للسدادة الطرفية لتختار من بينها ما يلائم أذنك، كما أنّها تشبه في تصميمها شكل الأذن الداخلي بما يُقلّل الضغط على قناة الأذن، وتناسب منحنيات الأذن الخارجية بما يوفّر تهوية جيدة للأذن.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي السماعة خفيفة الوزن لتناسب ساعات الارتداء الطويلة، وتتألّق باللونيْن الأزرق والأبيض النقييْن والزاهييْن لتُضفي هدوءًا وجمالًا إلى التصميم.


بطارية تناسب الاستخدام الطويل
توفّر لك سماعة HUAWEI FreeBuds SE حتى 4 ساعات من المكالمات الصوتية، و6 ساعات من تشغيل الموسيقى بالشحنة الواحدة. وليسهل شحنها عند نفاد بطاريتها، تأتي السماعة بحافظة يمكنها شحن البطارية ليصل عمرهاإلى 24 ساعة، مما يجنّبك القلق بشأن البطارية، ويجعلك تستمتع بتجربتك الصوتية دون انقطاع.


صوت نقي وفائق الوضوح
تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE محركًا ديناميكيًا بحجم 10 ملم وغشاءً مركبًا فائق الحساسية، بما يجعل أدق الاهتزازات تنتِج موجات صوتية غنية ضمن مجال صوت واسع، غير أنّها تدعم إطارًا صوتيًا متوازنًا ثلاثي القنوات؛ لتبرز الأصوات وتسمِعُك موسيقاك التي تحبها بأدق تفاصيلها.


مكالمات هادئة
تمكّنك سماعة HUAWEI FreeBuds SE من إلغاء الضجيج عند إجراء المكالمات. فبفضلتقنية تشكيل الأشعة في الميكروفون المزدوج، تُميّز السماعة الصوت المستهدف عن الضوضاء المحيطة بمستوى عالٍ من الدقة، لتحصل على مكالمة هادئة وواضحة حتّى وسط الضوضاء.


تقنيات ترفع مستوى التجربة
تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE تقنيات مميزة تعزّز لك تجربة الاستخدام. فللمرة الأولى، ستظهر لك مطالبة إقران تلقائية على هاتفك بمجرّد أن تفتح حافظة الشحن.

وكذلك، تمنحك هذه السماعة تجربة استماع دون أي انقطاع بسبب فتح حافظتها، كما أنّها تعرض لك مستوى شحن بطاريتيْ السماعة والحافظة على شاشة الهاتف.

 

تدعم السماعة أيضًا مستشعر G المخصص الذي يسمح لك بتفعيل المزايا الافتراضية بالنقر المزدوج مثل إيقاف الموسيقى مؤقتًا وإعادة تشغيلها، أو الرد على مكالمة هاتفية وإنهائها، أو حتّى اختيار الأغنية التالية أو السابقة، وتنبيه المساعد الصوتي.


تزامن يُعزّز تجربتيْ المشاهدة واللعب
توظّف سماعة HUAWEI Freebuds SE تقنية البلوتوث 5.2 المتطورة، مما يُقلّل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى، ويجعل الصوت متزامنًا تمامًا مع المحتوى الذي تُشاهده، وهو أيضًا ما يجعلك تنغمس في تجربة المشاهدة أو اللعب إلى أقصى درجة.


تخصيص للأوامر
تتيح لك سماعة HUAWEI FreeBuds SEتخصيص إعدادات النقر بالطريقة التي تُفضّلها من خلال تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life المدعوم في نظاميْ التشغيل أندرويد وiOS‏،واكتشاف الكثير من الطرق الجديدة التي تمنحك تجربة استماع استثنائية.

لهذه المزايا كلّها، لا بدّ لك أن تفكّر في اقتناء هذه السماعة الرائعة فور طرحها في السوق الأردني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.17.40 PM

"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير

Neo-QLED Final PIc 25-08-2022

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة

ara

البنك العربي يكافئ عملاءه الطلبة الناجحين في التوجيهي

ca

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بالتعاون مع دوك جو

Design_Galaxy_Flip_Fold_main2

سامسونج تتجاوز حدود الابتكار مع جالكسي Z Flip4 و Z Fold4

WhatsApp Image 2022-08-24 at 11.36.26 AM

فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج الأول من "برنامج مهنتي صيف 2022"

أخبار متعلقة
20220818140846

4 متسابقين جُدد ينضمون إلى زملائهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

huA1

HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعة عصرية لمن يبحث عن التفرّد والمثالية

1113

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4.1 مليون مسافر مع نهاية تموز 2022

كابيتال

كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيلات قرض تجمع بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دولار

6

مهرجان جرش للثقافة والفنون يكرّم شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - كشريك وداعم رئيسي

BTS Kv Ins+FB_AR

موسم العودة إلى المدرسة يكتمل مع عروض هواوي المميزة