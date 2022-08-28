HUAWEI FreeBuds SE: سماعة أذن عصرية بمواصفات فريدة متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت هواوي اليوم في السوق الأردني أحدث إضافة إلى سلسلة سماعات الأذنHUAWEI FreeBuds الشهيرة والمحبوبة؛HUAWEI FreeBuds SE، التيتتميز بجودة الصوت فائقة الوضوح، والتصميم المميز، والارتداء المريح،وعمر البطارية الطويل، وغير ذلك الكثير.

تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE محركًا ديناميكيًا بحجم 10 ملم وغشاءً مركبًا فائق الحساسية، بما يجعل أدق الاهتزازات تُحدث أنسجة صوتية غنية ضمن مجال صوت واسع.

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تبرز الأصوات في إطار صوتي متوازن ثلاثي القنوات، مما يجعلها الوسيلة المثالية لتستمتع بالموسيقى المفضلة لديك.



تتميز سماعة HUAWEI FreeBuds SE بتصميم يشبه داخل الأذن، ويناسب منحنيات الأذن الخارجية، ويقلل الضغط على قناة الأذن، مما يوفر ملاءمة جيدة للتهوية، بالإضافة إلى خفة الوزن. وللحصول على تجربة ارتداء مثالية، تتوفر السماعة بثلاثة أحجام مختلفة للسدادة الطرفية المصنوعة من السيليكون لتضمن لك الحجم الملائم لأذنك.

ويكتمل تصميم السماعة الرائع بالألوان الزاهية؛ إذ تتوفر باللونين الأزرق والأبيض لتمنحك أناقة مثالية مستوحاة من مزيج ألوان الغيوم والسماء المدهشة.



توفّر لك سماعة HUAWEI FreeBuds SE حتى 4 ساعات من المكالمات الصوتية، و6 ساعات من تشغيل الموسيقى بالشحنة الواحدة. وليسهل شحنها عند نفاد بطاريتها، تأتي السماعة بحافظة يمكنها شحن البطارية ليصل عمرهاإلى 24 ساعة، مما يجنّبك القلق بشأن البطارية، ويجعلك تستمتع بتجربتك الصوتية دون انقطاع.

تمكّنك سماعة HUAWEI FreeBuds SE منإلغاء الضجيج عند إجراء المكالمات. فبفضل تقنية تشكيل الأشعة في الميكروفون المزدوج، تُميّز السماعة الصوت المستهدف عن الضوضاء المحيطة بمستوى عالٍ من الدقة، لتحصل على مكالمة هادئة وواضحة حتّى وسط الضوضاء.



بفضل تقنية البلوتوث 5.2 المتطورة، تعمل سماعة HUAWEI FreeBuds SE على تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى، مما يجعل الصوت متزامنًا تمامًا مع الحركة التي تظهر على الشاشة، وهو ما يجعلك تنغمس في تجربة مشاهدة برامجك ولعب ألعابك المفضلة إلى أقصى درجة.



تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE تقنيات مميزة تُعزّزلك تجربة الاستخدام. فللمرة الأولى،ستظهرلك مطالبة إقران تلقائية على هاتفك بمجرّد أن تفتح حافظة الشحن. وكذلك، تمنحك هذه السماعة تجربة استماع دون أي انقطاع بسبب فتح حافظتها، كما أنّها تعرض لك مستوى شحن بطاريتيْ السماعة والحافظة على شاشة الهاتف.

تدعم السماعة أيضًا مستشعر G المخصص الذي يسمح لك بتفعيل المزايا الافتراضية بالنقر المزدوج مثل إيقاف الموسيقى مؤقتًا وإعادة تشغيلها، أو الرد على مكالمة هاتفية وإنهائها، أو حتّى اختيار الأغنية التالية أو السابقة، وتنبيه المساعد الصوتي.



من خلال تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life المدعوم في أنظمة التشغيل أندرويد وiOS‏، يمكنك تخصيص إعدادات النقر على سماعة HUAWEI FreeBuds SE لتعمل بالطريقة التي تريدها، واكتشاف الكثير من الطرق الجديدة التي تمنحك تجربة استماع استثنائية.

تتوفر هذه السماعة الرائعة في الأردن حاليًا بسعر 39 دينار أردني، ويمكنك اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://bit.ly/3KsAXBJ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.