HUAWEI FreeLace Lite: راحة في الارتداء وقوة في الأداء متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - يتواصل الطلب على الأجهزة الصوتية المميزة كل يوم مع تزايد الاهتمام بالترفيه أثناء التنقل، وانتشار منصات بث الموسيقى وعرض الأفلام وألعاب الفيديو. لذا، كان لا بد من تطوير سماعات توفر جودة صوت عالية للحصول على أفضل تجربة.

اضافة اعلان

وفي الوقت الذي توفر فيه سماعات الرأس وسماعات الأذن السلكية مزايا مهمة، إلا أن سماعات الأذن اللاسلكية حول العنق أصبحت شائعة، خاصة بين الشباب ومُحبي الموضة.

وبعد النجاح الكبير الذي حظيت به سلسلة HUAWEI FreeLace، أطلقت هواوي أحدث منتجات هذه السلسلة المحبوبة؛ سماعة HUAWEIFreeLaceLite، وهي متوفرة اليوم في الأردن، وتأتي بعمر بطارية طويل الأمد، وتقنية إلغاء ضوضاء رائعة، وصوت جهير غامر،وكل ذلك بسعر مناسب.



مظهر نابض بالحياة وتصميم مميز

تتميز سماعة HUAWEIFreeLace Lite بخفة وزنها ومظهرها المفعم بالحياة؛ إذ يبلغ وزنها حوالي 25 جم، وتأتي باللونيْن Graphite Black وSpruce Green. توفر السماعة راحة في الارتداء مع ملاءمة مريحة؛ حيث يمنح تصميمها المميز أذنيك مساحة للتنفس. وتعمل مثبتات الأذن الناعمة واللطيفة على الجلد على تثبيت السماعة بإحكام أثناء التمارين.

وتأتي السماعة مع تقنية البلوتوث 5.2، كما تدعم معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار.



جودة صوت مذهلة ومحادثات محسّنة

يعمل محرك سماعة HUAWEIFreeLace Lite الديناميكي الكبير مقاس 13 ملم مع أنبوب معدني مستقل لإنتاج صوت جهير منخفض على تقليل تردد الصوت وتوفير تجربة استماع ذات طبقات غنية.ومن ناحية أخرى، تفرّق خاصية إلغاء الضجيج أثناء المكالمات المدعمّة بالذكاء الاصطناعي بين الأصوات والضوضاء المُحيطة أثناء المكالمات بناءً على خوارزمية الشبكة العصبية للتعلّم العميق، والتي تُحافظ على محادثاتك واضحة وسلسة، حتّى في البيئات المُزعجة.



مزيد من الترفيه مع شحن أقل

تمنحك البطارية عالية السعة البالغة 120 ميللي أمبير في سماعة HUAWEIFreeLace Lite إمكانية الاستماع لما يصل إلى 18 ساعة من عملية شحن كامل واحدة، وإجراء مكالمات تصل إلى حوالي 12 ساعة. وتتيح ميزة الشحن السريع إمكانية التشغيل لمدة أربع ساعات من عملية شحن مدتها خمس دقائق فقط، بينما يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 70 دقيقة.



اقتران سريع بخطوة واحدة

عندما تكون سماعة HUAWEIFreeLace Lite في وضع الاقتران، ستكتشف الأجهزة القريبة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب وغيرها، وتعرض تلقائيًا نافذة منبثقة تطالبك بالاتصال بالسماعة. وتتميز أحدث سماعة من هواوي بأطراف مغناطيسية ذكية للتثبيت تعمل على تسهيل التحكم في الاتصال. وعند تركيبها، سيتوقف التشغيل مؤقتًا بصورة تلقائية لتوفير الطاقة. وعند فصلها، يُستعاد الاتصال على الفور من أجل راحتك.



مزامنة الصوت والفيديو لتجربة غامرة

إذا كنت من عشّاق ألعاب الفيديو أو محبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات، فإن سماعة HUAWEIFreeLace Lite هي خيار مناسب لك؛ إذ تعمل على تحسين الصوت بشكل كامل من خلال مزامنة عالية للصوت والفيديو تبقي عناصر التحكم في حالة انسجامٍ وتوافُق، كما تدعم زمن الانتقال المنخفض الذي يبلغ 110 ميللي ثانية للألعاب، لتوفر لك تجربة غامرة وسلسة للغاية.



الوصول المباشر إلى المساعد الصوتي

لإيقاظ المساعد الصوتي على هاتفك من سماعة HUAWEIFreeLace Lite، اضغط مطولاً على زر رفع الصوت (+) أو خفضه (-). واضغط مرة واحدة لتحديد قائمة تشغيل، أو تعيين منبه، أو بدء نظام التنقل، أو إجراء مكالمة، أو تنفيذ أي عمليات.

تتوفر هذه السماعة الرائعة في الأردن حاليًا بسعر 39 دينارًا، ويمكن اقتناؤهامن خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.