HUAWEI FreeLace Lite: رفيقة الأوقات الممتعة بمزايا رائعة وارتداء مريح

الوكيل الإخباري - بمجرّد أن تنوي شراء أيٍ من ملحقات الهواتف الذكية اليوم، تبدأ رحلة الألف ميل في البحث عن الخيار الأفضل مقابل السعر الأمثل. فمثلًا، إن كنت تبحث عن سمّاعة، وتُفضّل السماعات اللاسلكية حول العنق، فإنّك ستجد الكثير من منتجات هذه الفئة متاحة في السوق.

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فيبقى السؤال: كيف يمكنك أن تقرّر شراء سمّاعة دون غيرها؟ تختلف هذه المنتجات المبتكرة بمزاياها، وهي ما يجعلها تتفرّد وتتميّز عن بعضها بعضًا، وتساعدك في اتخاذ قرارك. فمثلًا، تتميّز الإضافة الأحدث HUAWEI FreeLace Lite المتوفّرة حاليًا في الأردن ضمن سلسلة السماعات حول العنق HUAWEI FreeLace الشهيرة ببطارية متينة تدوم طوال اليوم، وجودة صوت عالية الوضوح، وتصميم حيوي وعصري وأنيق مقاوم للماء والغبار.

وإليك مزايا هذه السماعة التي ستساعدك في اتّخاذ قرار شرائها.



استمتع برفيقك الصوتي دون توقّف!

تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Lite على بطارية كبيرة بسعة 120 ميللي أمبير؛ أي أنّها تُرافقك 18 ساعة بالشحنة الكاملة. وحتّى في حال نفادها، فلن تضطر إلى تركها سوى لفترة 70 دقيقة تقريبًا لتُشحن بالكامل مُجدّدًا، أو لشحنة قصيرة مدّتها خمس دقائق لتعاود الاستمتاع بها حتّى 4 ساعات.



صوت نقي وغامر

ضعها في أذنيك وانعزل! إذ تمنحك سماعة HUAWEI FreeLace Lite جودة صوت عالية بفضل محرّكها الديناميكي الكبير مقاس 13 ملم والأنبوب المعدني المستقل اللذيْن يساهمان في إنتاج جهير منخفض وتقليل تردّد الصوت. وبفضل خاصية إلغاء الضجيج أثناء المكالمات المدعمّة بالذكاء الاصطناعي، تعزلك السمّاعة عن المحيط بالتفريق بين الأصوات والضوضاء المحيطة بفضل خوارزمية الشبكة العصبية للتعلّم العميق.



صوت يطابق العرض

لا نختلف أنّ المشاهدة بصوتٍ يسبق الصورة أو يلحقها تُفسد المتعة، أليس كذلك؟ صُمِّمت سماعة HUAWEIFreeLace Lite لتنمحك تجربة لعب ومشاهدة حيّة وآنية تُحقق لك أعلى متعة؛ إذ ينخفض فيها زمن الانتقال حتى 110 ميللي ثانية، وتُبقي عناصر التحكّم في حالة انسجامٍ وتوافق، وتُحقّق مزامنة عالية لأدق تفاصيل العرض، فتحصل على تجربة متكاملة بين الصوت والصورة.



اقتران سهل وأطراف ذكية

مع سماعة HUAWEIFreeLace Lite، لن تضطر إلى البحث كثيرًا وتتبع العديد من الخطوات لإتمام الاقتران. فمع توفر تقنية البلوتوث 5.2، تعرض لك الأجهزة القريبة؛ مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، نافذة منبثقة تلقائيًا لتُخبرك بإمكانية اتصال السماعة. وبوجود أطراف التثبيت المغناطيسية الذكية، يتوقّف تشغيل السماعة مؤقتًا بصورة تلقائية عند تركيبهم التوفير الطاقة، ويُستعاد الاتصال على الفور بمجرد فصلهما.



مساعد صوتي يرافقك حتّى إن ابتعدت عن الهاتف!

تمكّنك سماعة HUAWEIFreeLace Lite من تنبيه المساعد الصوتي على هاتفك عن بُعد بمجرّد الضغط مطولًا إمّا على زر خفض الصوت أو زر رفعه، لتُفعّل بذلك العديد من وظائف الهاتف. توفّر السماعة أيضًا إمكانية الضغط لمرة واحدة لتحديد قائمة تشغيل، أو ضبط المنبه، أو بدء نظام التنقل، أو إجراء مكالمة، أو تنفيذ أي عمليات ترغب بها.



ألوان مفعمة بالحياة وراحة في الارتداء

لتتمكن من ارتدائها طويلًا دون أن تشعر بأي ثِقَل، صُمّمت سماعة HUAWEIFreeLace Lite لتكون خفيفة الوزن وتلائم شكل الأذن؛ إذلا يتجاوز وزنها 25 جم. ولضمان ثباتها رُغم خفّتها، تأتي السماعة بمثبتات ناعمة على الأذن ولطيفة على الجلد، لتتمكن من استخدامها بحرية أثناء التنقل أو ممارسة التمارين الرياضية. وليلائم شكلها روعة أدائها، تأتي السماعة بلونيْن نابضيْن بالحياة هما:Graphite Black وSpruce Green، لتختار من بينهما ما يناسب إطلالتك.



تتوفر هذه السماعة الرائعة في الأردن حاليًا بسعر 39 دينارًا، ويمكن اقتناؤهامن خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.