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الأربعاء، 13-07-2022 03:26 م

HUAWEI FreeLace Lite: سماعة حيوية بألوانها ومزاياها لأوقاتٍ مُفعمة بالحياة

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الوكيل الإخباري - نتجه جميعًا اليوم لاقتناء الملحقات الذكية التي تعزّز تجربتنا للهواتف، وتزيد من حريتنا في استخدامها، وتجعلها رفيقًا سلسًا لنا في تنقلنا، وخاصة الخيارات اللاسلكية منها؛ لما لها اليوم من مزايا فريدة تتفوق كثيرًا عن سابقتها، عدا عن كونها تسهّل استخدام الهاتف كثيرًا. فمثلًا، ضمن فئة السماعات اللاسلكية حول العنق، تُقدّم سلسلة HUAWEI FreeLace من هواوي مزايا تلقى استحسان فئة كبيرة من الشباب ومُحبّي الموضة.

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وقد استكملت هواوي هذه السلسلة المحبوبة بإطلاقها سماعة 

HUAWEI FreeLace Lite المتوفّرة حاليًا في الأردن، والتي تُبهِرنا بالمزايا التي تُقدّمها من حيث الأداء والمتانة والبطارية والتصميم مقابل سعر تنافسي جدًّا. وإليك هذا المقال لتتعرّف أكثر على هذه السماعة المميزة.


شحنة واحدة تكفيك حتى 18 ساعة

 
أوّل ما نسأل عنه عند اقتناء أيٍ من الملحقات اللاسلكية هو مدّة التشغيل بالشحنة الواحد؛ فالحاجة إلى الشحن الكثير تُفقدها معناها. لذلك، تدعم سماعة HUAWEI FreeLace Lite بطارية كبيرة بسعة 120 ميللي أمبير تكفيك للاستماع حتّى 18 ساعة، أو لإجراء المكالمات حتّى 12 ساعة. وبعد 70 دقيقة تقريبًا من الشحن فقط، تعود السماعة لتمنحك هذه الأوقات المطوّلة كلّها من الاستمتاع والمحادثات مُجدّدًا. وتتيح ميزة الشحن السريع إمكانية التشغيل لمدة أربع ساعات من عملية شحن مدتها خمس دقائق فقط.


مظهر يبعث على الحيوية وتصميم يُعزّز حماسك

 
توحي لك سماعة HUAWEI FreeLace Lite من النظرة الأولى إليها؛ بلونيْها الزاهييْن Graphite Black وSpruce Green، بأنّك على وشك أن تستمتع بتجربة حيوية تبعث فيك النشاط. وبمجرّد ارتدائها، يتأكّد انطباعك هذا خاصةً من إحساسها الخفيف على الأذن بوزن 25 جم تقريبًا، والراحة من ملاءمتها لشكل الأذن، وثباتها داخلها بفضل المثبتات الناعمة واللطيفة؛ مما يسمح لك بارتدائها طويلًا، ويجعلها رفيق تمريناتك وأنشطتك الحيوية. وتعزيزًا لهذا التصميم، تدعم السماعة معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، لتُضيف المتانة إلى خفة التصميم.


هدوء ومتعة بمعزل عن المحيط بمجرّد ارتدائها

 
لا أجمل من أن تضع السماعة في أذنيك وتستمتع بتجربة غامرة تفصلك عن المحيط! تتزود سماعة HUAWEI FreeLace Lite بمحرك ديناميكي كبير مقاس 13 ملم وأنبوب معدني مستقل يُنتج صوت جهير منخفض، وبالتالي يُقلل تردّد الصوت، فتحصل على تجربة صوت غامرة. ولتنسجم بمكالماتك مهما كان الإزعاج من حولك، تستبعد خاصية إلغاء الضجيج أثناء المكالمات المدعمّة بالذكاء الاصطناعي الضوضاء المُحيطة، وتمنحك أصواتًا صافية ومحادثات سلسة.
مزامنة عالية لتجربة حيّة
تزامن الأصوات مع عناصر اللعب أو مقاطع المسلسلات والأفلام هو أساس التجربة الجيدة! وهذا ما يجعل سماعة HUAWEI FreeLace Lite خيارًا مناسبًا لمُحبّي هذا النوع من المحتوى؛ فهي تُحقق التوافق والانسجام بين الصوت والصورة لتمنحك تجربة غامرة، وتدعم انتقالًا منخفضًا حتّى 110 ميللي ثانية للألعاب لتشعر كما لو أنّك تعيشها حقًا.


فعّل المساعد الصوتي بضغطة واحدة

 
تتيح لك سماعة HUAWEI FreeLace Lite تفعيل المساعد الصوتي على هاتفك وأداء مهام عديدة باستخدامها. اضغط مطولًا على أحد أزرار خفض الصوت أو رفعه لتتصل به مباشرة، كما أنّ بإمكانك أيضًا تحديد قائمة تشغيل، أو تعيين منبه، أو بدء نظام التنقل، أو إجراء مكالمة، أو تنفيذ أي عمليات، بالضغط لمرة واحدة.


أطراف ذكية وجاهزية للاقتران بخطوة بسيطة

 
لم تعد أطراف السماعة مُجرّدة من المزايا! إذ تتميّز سماعة HUAWEI FreeLace Lite بأطراف ذكية يمكنك استخدامها لتثبيت طرفيها ببعضهما بعضًا بعد إخراجهما من الأذن، لتقوم هي بدورها بإيقاف تشغيل السماعة مؤقتًا وبصورة تلقائية وتوفير شحنها، وتُعيد تشغيلها بمجرّد فك هذا التثبيت. أمّا للاقتران، فتستكشف السماعة عند تفعيل وضع الاقتران الأجهزة القريبة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب وغيرها، لتُخبرك بفرص الاتّصال المتاحة للسماعة من خلال نافذة تنبثق تلقائيًا على هاتفك، وتتيح لك ربط السماعة بالهاتف بخطوة بسيطة.
تتوفر هذه السماعة الرائعة في الأردن حاليًا بسعر 39 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

 




 

 


 

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