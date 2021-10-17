HUAWEI MateBook 14: شاشة عرض كاملة FullView وميزات الجهاز الفائق وسعر مميز متوفر الآن للطلب المسبق في الأردن!

الوكيل الاخباري - اختيار الحاسوب المحمول الخاص بك المقبل يعتمد على احتياجاتك وعبء العمل.

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هل تبحث عن حاسوب محمول بشاشة كبيرة أم تفضل حاسوبًا صغيرًا وخفيفًا؟ هل تختار واحدًا مع الميزات العادية؟ أو ستذهب مع جهاز واحد يشمل الكثير من الميزات الذكية المبتكرة؟ أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث أجهزة الحواسيب المحمولة في الفئة المتوسطة HUAWEI MateBook 14، المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن.



يأتيHUAWEI MateBook 14 مع شاشة عرض كاملةFullView مقاس 14 بوصة بدقة 2K ، ومعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر، وميزات الجهاز الفائق، وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، ومساحة تخزين داخلية كبيرة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بدعم تقنية HUAWEI SuperCharge، وتقنية مروحة وزعنفة HUAWEI Shark.



جودة عرض رائعة مع شاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K

يضم حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول الجديد شاشة عرض كاملة FullView مريحة للعين بدقة 2K.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90%للحصول على تجربة غامرة ومساحة مشاهدة أوسع. سواء كان ذلك في العمل أو اللعب، لا شيء يمكن أن يقف في طريق شاشة العرض المذهلة.

وتأتي الشاشة بدقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل وتدعم التدرج اللوني 100%sRGB، وسطوعًا عالٍ بشكل لا يصدق 300 nit، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1 بالإضافة إلى PPI 185، مما يجعلها مثالية لعرض وتحرير الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة، كما تتميز الشاشة بدعم متعدد اللمس.



تأتي الشاشة مع دعم الإيماءات مثل إيماءات الأصابع لالتقاط الصور Fingers Gesture Screenshot، والتي تمكنك من اتخاذ لقطة سريعة عن طريق تمرير ثلاثة أصابع لأسفل على الشاشة، بطريقة سهلةكما هو الحال على الهاتف الذكي الخاص بك.



أداء قوي وعملي



يجب أن يكون الحاسوب المحمول الجديد قادرًا على معالجة جميع مهامك، مهما كانت، بكفاءة.

ولحسن الحظ، مع حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول، ستحصل على معالج™Intel® Core من الجيل الحادي عشر ليوفر لك أداءً أقوى.



قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية



يعزز حاسوبHUAWEI MateBook 14 المحمول الجديد القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي لاسلكيًا على جهاز HUAWEI MateBook 14 للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration على الحاسوب المحمول الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.



استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-Screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة.

وفي إطار هذه الخاصية، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول لتشكيل جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث مجلدات، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14.

مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول في الفئة المتوسطة بأداء قوي مع مواصفات رائعة مثل شاشة عرض كاملة FullView مريحة للعين بدقة 2K، ومعالج™Intel® Core من الجيل الحادي عشر، وميزات الجهاز الفائق المستقبلية، فإن جهاز HUAWEI MateBook 14 المحمول الأنيق هو اختيارك!



بإمكانك طلب هذا الحاسوب الرائع، المتاح باللون الرمادي الفضائي، مسبقًا في الأردن لغاية 19 تشرين الأول الجاري بسعر799 دينارًا،من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/laptops/huawei-matebook-14-2021، وستحصل على هدايا مجانية تضم: فأرة بلوتوث، وحقيبة أعمال بقيمة 65 دينارًا، وكفالة لمدة 12 شهرًا.