HUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook D 14: الجهازان الفائقان (Super Devices) متوفران الآن بالأردن

الوكيل الاخباري - تواصل هواوي تقديم منتجات مميزة لعملائها؛ حيث أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) اليوم عن إطلاق الحاسوبيْن المحموليْن الجديديْن - اللذين يعدّان من أحدث الأجهزة الفائقة (Super Devices) - HUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook D 14 في الأردن للطلب المسبق. دعونا نتعرف على أبرز المزايا لكلا الحاسوبيْن.



HUAWEI MateBook 14... أداء فائق

اضافة اعلان



يتميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 بشاشة عرض كاملة - FullView بدقة 2K مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل والتي تدعم التدرج اللوني 100% sRGB، وسطوع عالٍ بشكل لا يصدق 300 nit، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1 بالإضافة إلى PPI 185.

وتوفر شاشة العرض الكاملة مقاس 14 بوصة صور عالية الدقة وأفلام Blu-ray في الوقت الذي توفر فيه دقة ألوان رائعة للمهام الحساسة للألوان مثل تحرير الصور والفيديو.



تتميز شاشة HUAWEI MateBook 14 عالية الدقة بدعم متعدد اللمس وتتيح للمستخدمين التحكم في الحاسوب المحمول كما لو كان هاتفًا ذكيًا، وكذلك التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد من خلال خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration.

أصبح الآن التقاط لقطات الشاشة سهلًا كما كان دائمًا مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من هواوي. وتدعم شاشة العرض الكاملة - FullView أيضًا تعتيم التيار المستمر DC Dimming للقضاء على الوميض، وهي معتمدة من TÜV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة.



أداء قوي يوفر تجارب سلسة



يعمل حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول بمعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر، ويتم تشغيل إصدار المواصفات الأعلى بواسطة معالج i5-1135G7 ليوفر أداءً أقوى، بينما يحافظ على حجمه النحيف وخفة وزنه.

تم تصنيع هذا المعالج باستخدام عملية 10 نانومتر SuperFin المتقدمة ليوفر للمستخدمين أداءً أسرع ومستقر للتعبير بشكل كامل عن إبداعهم، مما يتيح لهم إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.



قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية



يندرج حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C، بما يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإسقاط بسيطين بين الأجهزة الثلاثة.



يستفيد حاسوب HUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات -Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.



في وضع الانعكاس، كما يوحي الاسم، يمكنك عكس شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14 إلى شاشة جهازك اللوحي، مما يسمح لك بالعمل مباشرة على الملفات والتعليق على المستندات أو الرسم على الكمبيوتر المحمول باستخدام قلم جهازك اللوحي.

هناك أيضًا وضع التوسيع الذي يحول جهازك اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت وهناك العديد من العناصر لاستكشافها! أخيرًا، يتيح وضع التعاون المبتكر التفاعلات عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بمجرد سحب وإفلات الملفات.



استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-Screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة.

في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث مجلدات بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14. مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



ذاكرة أكبر مع مساحة تخزين داخلية



بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 8 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين. قراءة الملفات وحفظها وضغطها أصبحت أكثر كفاءة، كما أن تعدد المهام بات أسهل وأكثر سلاسة.



بطارية كبيرة بقدرات شحن فائقة



يعدّ عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم. تعمل البطارية عالية السعة 56 واط في حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على ما يهم حقًا.

يدعم محول الطاقة USB Type-C المدمج بقدرة 65 واط متعدد الاستخدامات معايير خرج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع للحاسوب المحمول، ولكن أيضًا دعم تقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف هواوي الذكية المتوافقة. وعند الحاجة، يمكن لوضع Power off Reverse Charging تشغيل الحاسوب المحمول الجديد مقاس 14 بوصة كبنك طاقة للطوارئ لشحن الأجهزة الأخرى.



مروحة وزعنفة HUAWEI Shark وأنابيب حرارية مزدوجة



يوفر النظام الحراري الجديد مروحة وزعنفة HUAWEI Shark تبريد أكثر فعالية ليمكن حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول من الاستفادة بمعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر بشكل كامل وتقديم أداء سلس ومستدام. يحافظ النظام الحراري القوي الذي يتميز بمروحتين مع شفرات مروحة كثيفة على شكل حرف S وأنبوبي حرارة على الحاسوب باردًا وهادئًا، حتى في ظل الأحمال العالية.



HUAWEI MateBook D 14 ... أنيق وعصري



تم تزويد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14 بشاشة IPS الرائعة بدقة 1920 × 1080، وقد أُزيلت الحواف حتى أصبح سمكها 4.8 مم فقط، الأمر الذي سيجعل من شاشة العرض FullView التي يبلغ مقاسها 14 بوصة تبدو وكأنها لا نهاية لها.

تمكّنك زاوية الرؤية التي تبلغ 178 درجة، من الانغماس في متعة بصرية، سواء أكنت مستغرقًا في تجربة سينمائية أم ترسل رسالة بريد إلكتروني فقط، من خلال هذه الشاشة الجميلة ذات الألوان الزاهية والنابضة بالحياة. يبلغ وزن الجهاز 1.38 كغم، ويبلغ طوله 15.9 مم وعرضه 322.5 مم، ويأتي بسمك 214.8 مم، مما يمنحك تجربة استخدام مميزة.



قوة فائقة



يعمل جهاز HUAWEI MateBook D 14 بمعالج Intel® Core™ i5-10210U من الجيل العاشر، مما يسرّع الأداء ويُحسِّنه، كما أنه مزود بمحرك أقراص ذي حالة صلبة (PCIe SSD)، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 RAM تبلغ 8 جيجابايت؛ لهذا فهو يتسم بسرعة مذهلة عند القيام بأنشطة القراءة والكتابة.

ومن خلال تزويده ببطاقة الرسومات NVIDIA® GeForce® MX250، فإنه يمكِّنك من إتقان الأعمال اليومية، أو الاستمتاع بالترفيه دون عناء.



شاحن مميز بحجم مثالي



يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 14 بشاحن من النوع USB-C بقوة 65 واط، وبحجم مثالي لتحمله في جيبك؛ حتى تتمكن من الشحن في أثناء التنقل. يمكنك شحن بطارية الكمبيوتر المحمول حتى 46% في غضون 30 دقيقة فقط، كما أنه يدعم ميزتي الشحن السريع، ونقل البيانات لهاتفك.



خصوصية وأمان



يحتوي مفتاح الطاقة في HUAWEI MateBook D 14 على قارئ بصمة الإصبع المدمج. وهكذا، يمكنك تشغيله وتسجيل الدخول إلى سطح المكتب بأمان بضغطة واحدة فقط وخلال 8 ثوانٍ. وإلى جانب ذلك، فإن الكاميرا المبتكرة الغائرة مثبتة بشكل خفي في لوحة المفاتيح، وبضغطة واحدة فقط، تنبثق لك فقط، إذا أردت لها الخروج. أعدها إلى مكانها لمنع وقوع اختراقات أمنية محتملة أو الوصول إلى جهازك عن بعد.



بإمكانك طلب هذين الحاسوبين الرائعين، المتاحيْن باللون الرمادي الفضائي، مسبقًا في الأردن ابتداءً من اليوم ولغاية 19 تشرين الأول الجاري؛ حيث يبلغ سعر HUAWEI MateBook 14 799 دينارًا، ويمكنك حجز نسختك منه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/laptops/huawei-matebook-14-2021، وستحصل على هدايا مجانية تضم: فأرة بلوتوث، وحقيبة أعمال بقيمة 65 دينارًا، وكفالة لمدة 12 شهرًا.

أما HUAWEI MateBook D 14، فيبلغ سعره 649 دينارًا، ويمكنك طلبه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://store.reach-tele.com/ar/laptops/huawei-matebook-d14-i5-10th ، وستحصل على هدايا مجانية تضم: فأرة بلوتوث، وحقيبة ظهر بقيمة 15 دينارًا، وكفالة لمدة 12 شهرًا.