HUAWEI MateBook D 14 : شاشة عرض كاملة... معالج قوي... ومزايا الجهاز الفائق

الوكيل الإخباري - مع تنوع الخيارات والمميزات في أجهزة الحاسوب المحمولة الحديثة، ليس من السهل اختيار الجهاز الذي يلبي متطلباتك ويرتقي لتطلعاتك؛ إلا أن هواوي تواصل مساعيها مع كل منتج جديد تطلقه لتوفر لك كل ما تحتاجه في جهاز واحد.

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هذا ما أثبتته الإضافة الجديدة لسلسلة HUAWEI MateBook القوية؛ الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 الذي يتميز بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView بتقنية Eye Comfort ، ومعالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر، ومزايا الجهاز الفائق Super Device، التي تساعدك بأكثر من طريقة للترفيه عن نفسك أو إنجاز العمل بسلاسة.



وإليك أبرز ما يميز هذا الحاسوب الرائع ويدفعك لاقتنائه اليوم.



شاشة عرض كاملة FullView وتصميم أنيق وبسيط



يتميز جهاز بشاشة 14 بوصة 1080 بكسل عالية الدقة IPS مضادة للتوهج مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84% ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9،مما يجعلها مثالية لعرض الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وتحريرها. وحصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادة Flicker Free لتجربة مشاهدة أكثر راحة ومتعة.



ويتوفر الحاسوب المحمول الجديد باللون الكلاسيكي Space Grey، ويزن 1.38 كغم ويبلغ سمكه 15.9 ملم، كما يشتمل على مفصلة بزاوية 180 درجة، مما يسهّل عليك مشاركة الشاشة في سيناريو مكان العمل.



أداء قوي ومميز مع معالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر

يأتي الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 بمعالجi5-1135G7Intel® Core™الجديد من الجيل الحادي عشر المبني على تقنية SuperFin 10 نانو متر.

يتميز المعالج رباعي النواة ثماني الخيوط بأداء أسرع من سابقيه مع بطاقة رسومات Intel® Iris® Xe المدمجة للتعامل بسهولة مع سيناريوهات الاستخدام اليومي.

ويعمل الجهاز الجديد بنظام Windows 11.



يضم الجهازالجديد ذاكرةDDR4 3200 ميغا هيرتز تصل إلى 16 جيجابايت لقراءة وكتابة أسرع، ويتميز بمحرك الأقراص الصلبة NVMe PCIe عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل عام. وبنقرة على مفتاحي Fn وP، يمكنك تفعيل وضع الأداء للتطبيقات الأكثر استخدامًا.

ويعزز نظام التبريد المتقدم الذي يتميز بمروحة وزعنفة HUAWEI Shark عالية الكثافة التصميم الإلكتروني لضمان عمل الجهاز تحت الضغط بكل قدرة وكفاءة.



بطارية قوية وشاحن مدمج مع دعم تقنية SuperCharge™



إلى جانب التصميم المميز والأداء العالي، يُعدّ عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم. تعمل البطارية عالية السعة 56 واط في الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد.



ويأتي الجهاز بتقنية HUAWEI SuperCharge™ للشحن السريع المتوافق مع هواتف هواوي الذكية. يظل الشحن العكسي نشطًا حتى عند إيقاف تشغيل أجهزة الحاسوب المحمولة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما تجدنفسك بحاجة إلى شحن سريع لبطارية الهاتف الذكي أثناء التنقل.



ميزات الجهاز الفائق لتجربة أكثر سلاسة ومتعة



يدعم الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 ميزات الجهاز الفائق Super Device لتوفير طريقة أكثر ملاءمة للمستخدمين لتوصيل الحاسوب المحمول بأجهزة أخرى. لبدء الاقتران، عليك فقط النقر فوق رمز لوحة التحكم في الزاوية السفلية اليمنى لتفعيل خاصية الجهاز الفائق، ثم سحب الرموز الأخرى للأجهزة باتجاه أيقونة الحاسوب المحمول.

تجعل طريقة الاقتران المباشرة هذه توصيل الأجهزة المتعددة أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ومن خلال قدرة الجهاز الجديد على التعاون بسلاسة مع منتجات هواوي الأخرى، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات، يمكنك التقاط ما تريده على أي من أجهزة هواوي المتنوعة التي تمتلكها وسيتزامن المحتوى بسلاسة عبرها جميعًا.

تتيح ميزة العرض بين الشاشات – Multi-Screen Collaboration مع الهواتف الذكية الآن ما يصل إلى ثلاث نوافذ نشطة، مما يوفر أداءً استثنائيًا متعدد المهام.

تُنقل المستندات والصور بالعادة بين الأجهزة بسحب وإفلات بسيطيْن. وبدلاً من ذلك، يمكنك فتح ملفات الهاتف الذكي على الحاسوب المحمول وإجراء تغييرات مباشرة.



يمكنك أيضًا بدء مكالمات الفيديو من الحاسوب المحمول وإجرائها مع الأجهزة الطرفية التابعة له، وتحرير يديك من حمل الهاتف أثناء إجراء المكالمة.



ومن خلال ميزة العرض بين الشاشات، بإمكانك أيضًا توصيل جهاز هواوي اللوحي بالحاسوب المحمول واستخدام الجهاز اللوحي كلوحة رسم أو شاشة ثانية، أو لمجرد نقل الملفات بسهولة بسحبها وإفلاتها.



ويمكن إيصال الجهاز بشاشة HUAWEIMateView إما لاسلكيًا أو باستخدام كابل. وستوفر التحديثات المستقبلية المزيد من خيارات الاتصال البيني للمستخدمين للاستمتاع بتجارب جديدة لجميع السيناريوهات.



تقنيات مبتكرة لأمان أكبر وأداء أسرع



يأتي الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 مزودًا بتقنيات هواوي المبتكرة مثل زر الطاقة ببصمة الإصبع الذي يُعدّ مصادقة بيومترية إضافية وآمنة إلى جانب زر الطاقة.

وعملت هواوي على ترقية الجهاز ببطاقة واجهة شبكة Wi-Fi 6 بتصميم هوائي مزدوج لتزويد المستخدمين باتصال إنترنت عالي السرعة ومستقر، مع توفير تقنية Bluetooth 5.1 في هذا الجهاز الرائع.



يتوفر جهاز HUAWEIMateBook D 14 بسعر يبدأ من 649 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care ؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.