HUAWEI MateBook D 16: حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء عالٍ قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا جهاز HUAWEI MateBook D16 الجديد وهو حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء عالٍ مع شاشة عرض مقاس 16 بوصة سيتوفر قريبًا في الأردن.

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يُعدّ الحاسوب المحمول الجديد أحدث عضو في عائلة منتجات المكتب الذكي من هواوي -Huawei Smart Office، ولا يأتي حاملًا معه عناصر سلسلة حواسيب HUAWEI MateBook في الجماليات والابتكار والتجارب الذكية فحسب، ولكنه يجلب معهُ أيضًا العديد من التطورات، بما في ذلك شاشة HUAWEI FullView Display المريحة للعين مقاس 16 بوصة، والهيكل المعدني الأنيق، ومعالج Intel® Core™ H-Series من الجيل الثاني عشر عالي الأداء، بالإضافة إلى تجارب الجهاز الفائق المستقبلية.

تحوّل هذا الحاسوب الجديدإلى رفيق موثوق به لعصر المكاتب المختلطة لأنه يطلق العنان لقدرات المستخدمين الإبداعية.



شاشة عرض كاملة مقاس 16 بوصة وهيكل معدني أنيق

وجدت هواوي، بقيادة أبحاث مستفيضة للمستهلكين، أن الرغبة في الحصول على أجهزة حواسيب محمولة خفيفة الوزن مقاس 16 بوصة في ازدياد. مع التحرك العالمي نحو العمل والدراسة عن بُعد، هناك طلب متزايد على أجهزة الحواسيب المحمولة ذات الشاشة الكبيرة وعالية الأداء وخفيفة الوزن.

ومن المقرر أن يلبي الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D16 هذه المتطلبات، بل ويتجاوزها.



يتيح حاسوبHUAWEI MateBook D16 للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة بالنظر إلى الشاشة مع حماية كاملة. يتميز هذا الحاسوب بشاشة عرض كاملة من هواوي -HUAWEI FullView جميلة وغامرة مقاس 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%، ونسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 16:10. بالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16: 9، يوفر الحاسوبالجديد عرضًا أوسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مما يسمح للمستخدمين بزيادة الإنتاجية عند العمل مع صفحات الويب والمخططات والبيانات والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى تجربة ترفيهية ممتازة.



مع حاسوب HUAWEI MateBook D16، يمكن لذوي الاستخدام الكثيف أن يثقوا بأن عيونهم محمية بفضل خاصية الحماية ضد التوهج الحاصلة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light (حلول الأجهزة)، والتي تؤدي إلى إعادة إنتاج ألوان الصور بدقة دون التسبب في ظهور اللون الأصفر، مع حماية عيون المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشاشة أيضًا تقنية تعتيم DC لمساعدة المستخدمين على تخفيف إجهاد العين. ويدعم الحاسوب المحمول أيضًا نطاقًا لونيًا sRGB بنسبة 100% بتفاصيل أكثر ثراءً وألوانًا أكثر حيوية لمتعة بصرية أكبر وتجربة مشاهدة غامرة أكثر للمستخدمين.



ماذا أيضًا؟ يمكن للمستخدمين أن يكونوا منتجين أثناء التنقل مع قابلية النقل العالية لحاسوب HUAWEI MateBook D 16 بفضل هيكله المعدني الخفيف،ووزنه المماثللحاسوب محمول مقاس 15.6 بوصة؛حيث يزن1.7 كجم فقط.

سلسلة معالجات Intel Core H من الجيل الثاني عشر

يتم تشغيل الحاسوبالمحمولHUAWEI MateBook D 16 بواسطة الجيل الثاني عشر من معالجات Intel® CoreTM H- Series إلى ما يصل إلى -i7-12700H، وTDP (قوة التصميم الحراري) تصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة وعالية السرعة، ومحرك الحالة الصلبة الذي يتعامل مع سيناريوهات الاستخدام المتعددة المهام والمعقدة بشكل فعال جدًا، مثل تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، وفتح صفحات الويب المتعددة، أو المخططات، أو العروض.



ميزات الجهاز الفائق لتجربة ذكية

يرتقي الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق–Super Device، التيتوفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات هواوي، وأجهزة الماوس، ولوحات المفاتيح، ومكبرات الصوت، والطابعات بالقرب من الحاسوب المحمول، وسيكتشفها تلقائيًا ويطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل.

بالإضافة إلى ذلك، توفّر الهواتف الذكية مثل هاتف HUAWEI P50 والأجهزة اللوحية مثل جهازHUAWEI MatePad Pro فائدة أكبر.

بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والحاسوب المحمول جهازًا واحدًا.

يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في آنٍ واحدوإدارتها، وإجراء مكالمات فيديو أو صوت من هاتفك من خلال الحاسوب المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.



يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مشاركة المستندات والصور والمزيد من الملفات بسهولة بين الاثنين. في وضع المرآة، تعرض شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي؛ حيث يعرض كلا الجهازين المحتوى نفسه: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للحاسوب المحمول؛ بينما يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي، مما يجعل الرسم أسهل.

ومع وضع التوسيع، يتم توسيع شاشة الحاسوب المحمول لتشمل الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين - مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء المحاضرات أو الاجتماعات. وأخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر.



يمكن أيضًا توصيل حاسوب HUAWEI MateBook D 16 المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر. يدعم الحاسوب المحمول أيضًا إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي؛ يتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، التيتوفر تجربة تعاونية بين أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على جهاز الحاسوب والإنترنت والأجهزة الأخرى المترابطة لمزيد من المرونة.



مكالمات جماعية ذكية في أي وقت وفي أي مكان

نظرًا لأن العمل المكتبي الهجين أصبح شائعًا بشكل تدريجي، فإن المستخدمين بحاجة إلى تجربة مكالمات جماعية غامرة وآمنة وفعالة في بيئات معقدة. في ضوء ذلك، تم تخصيص حاسوب HUAWEI MateBook D 16 المحمول لبناء مساحة اجتماعات في أي وقت ومن أي مكان من خلال حل المؤتمر الذكي الذي يتميز بالذكاء الاصطناعي والكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي. تجعل الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل مكالمات ومؤتمرات الفيديو أمرًا ممتعًا، وذلك بفضل جودة الصورة وميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.



أثناء مكالمة فيديو،تضبط الكاميرا وظيفة FollowCam المدعمة بالذكاء الاصطناعي الشاشة في الوقت الفعلي لإبقاء السماعة في منتصف اللقطة؛ لذلك حتى أثناء الحركة، فلن يتشتت انتباهك. تستخدم وظيفة Eye Contact الذكاء الاصطناعي للتكيف مع خط رؤية المستخدم؛ فبدلًا من الظهور وكأنهم ينظرون إلى الكاميرا، ستبدو وكأن أعينهم تنظر إلى عينيك على الشاشة لإجراء محادثة أكثر طبيعية وراحة.



بعض الأمور المحبطة مع مكالمات الفيديو الاضطرار إلى ترتيب غرفة أو تشتيت انتباهك بسبب الأشخاص الذين يتحركون ويتحدثون من خلفك في مقهى مزدحم.

تتيح لك ميزة الخلفية الافتراضية الحفاظ على خصوصيتك وتركيزك، وذلك بفضل الخلفيات الثابتة والديناميكية المضمنة مثل المكاتب أو المقاهي أو المناظر الخارجية. يمكنك أيضًا اختيار صورة لتكون خلفيتك أو استخدام ميزة تضبيب الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإخفاء ما يحدث من خلفك.

يتميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بإعداد رباعي الميكروفون تم وضعه على طول حواف الحاسوب المحمول. يدعم هذا النظام التقاط الصوت من مصادر تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز. ويمكن أن تقلل خوارزميات الحد من الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي أيضًا ضوضاء الخلفية في المكالمة؛ بينما تساعدك ميزة تحسين الصوت الشخصي في التركيز على السماعة.

هوائي ميتالين

لا يقتصر الأداء القوي على قوة المعالجة الخاصة بحاسوب HUAWEI MateBook D 16 فحسب.

فبفضل تقنية HUAWEI Metaline Antenna المبتكرة، وهي عبارة عن هيكل هوائي جديد تمامًا يتمتع بكفاءة تحويل إشارة أفضل بنسبة 56% بالمقارنة مع الهوائيات المتوسطة، أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بشبكات لاسلكية مستقرة. وفي بيئة الشبكة نفسها، توفر هذه التقنية إشارات تحميل وتنزيل أفضل بمقدار 2 ديسيبل و2.6 ديسيبل، على التوالي.

حتى في ظل إشارات Wi-Fi الضعيفة، تزداد سرعة التنزيل بنسبة 55%، بينما ينخفض التأخر في الألعاب ومؤتمر الفيديو بنسبة 57%و67% على التوالي.



مسافة انتقال طويلة 1.5 مم ولوحة مفاتيح رقمية

على غير المعتاد بالنسبة لجهاز حاسوب محمول خفيف الوزن، تتميز لوحة مفاتيح حاسوب HUAWEI MateBook D 16 بمسافة انتقال 1.5 مم وتصميم سهل المهبط -مستوحى من المسابير الفضائية- لتسهيل الكتابة طوال اليوم.

تتيح لوحة المفاتيح الرقمية الفردية الجديدة للمستخدمين العمل مع المخططات والبيانات والمستندات بكفاءة أكبر، بينما تسمح مفاتيح الاختصار المادية بالوصول المباشر للوظائف المستخدمة بشكل متكرر لزيادة الإنتاجية.



جهاز الإنتاجية المثالي لعصر المكاتب الهجينة

بالنظر إلى الشاشة الكبيرة لحاسوب HUAWEI MateBook D 16، وإمكانية حمله السهل، والأداء القوي، وميزات مكالمات ومؤتمرات الفيديو الذكية، والاتصال السلس بالأجهزة الفائقة، فمن السهل معرفة السبب الذي يجعل هذا الحاسوب المحمول جهاز الإنتاجية المثالي لعصر المكتب الهجين، كما أنه يتميز بالجيل الثاني من شاحن الجيب بقدرة 65 واط والمزيد من المنافذ للاتصالات المرنة، بحيث يمكنك البقاء قيد التشغيل والاتصال أينما كنت.