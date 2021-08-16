HUAWEI MateBook D15... تجربة ذكية ومميزة متوفر الآن في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم حاسوب HUAWEIMateBook D15 المحمول، والمتوفر الآن في السوق الأردني.

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ويأتي هذا الجهاز المميز ضمن منتجات الأجهزة الفائقة الجديدة (Super Device) التي توفر تجربة سلسة ومتناغمة لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة، وهي شكل جديد للترابط الذي طورته هواوي باستخدام تكنولوجيا القدرات الموزعة.

ويعمل هذا النظام الاستثنائيّ على تمكين جميع الأجهزة للعمل بسلاسة مع تحويل القدرات والوظائف في وقت واحد من جهاز إلى آخر.



HUAWEIMateBook D15 : الأداء الأقوى مع وزن خفيف



يتميز حاسوب HUAWEIMateBook D15 المحمول بهيكل معدني نحيف وخفيف، ويجسد أحدث حاسوب من هواوي فلسفة تصميم سلسلة MateBook Dالتيتتميز بتصميم بسيط "Pure Shape"، كما يوفر أداء قويًا مدعومًا بمعالج IntelIntel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر.



ويتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullViewمقاس 15.6 بوصة، وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16مع تحسينات مميزة؛ حيث حصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض منTÜV Rheinland، وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة.

ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.



خاصية الشحن فائق السرعة –HUAWEI SuperCharge



أحد العيوب الشائعة لأجهزة الحاسوب المحمول هو عمر البطارية وسرعة الشحن، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تتعامل هواوي مع هذه النقطة بمحول تيار متردد بقوة 65 واط مع كابل USB من النوع C قابل للفصل. توفر عملية شحن لمدة 15 دقيقة شحنًا كافيًا لحاسوب HUAWEIMateBook D15 للعمل لمدة تصل إلى ساعتين.



زر الطاقة ببصمة الإصبع لفتح القفل وتسجيل الدخول بسرعة



إحدى الميزات المتكررة التي ترغب في رؤيتها في حاسوبHUAWEIMateBook D15 هي تضمين ماسح بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة.

إنها لمسة لطيفة وتجعل فتح المقاييس الحيوية أمرًا سهلاً، والأهم من ذلك كله، ليس عليك تسجيل الدخول بكلمات مرور أو مسح بصمة إصبعك بشكل منفصل لتسجيل الدخول.



تجربة الأجهزة الفائقة Super device "المكتب الذكي"لمضاعفة الإنتاجية

تجلب تجربة المكتب الذكي شكلًا من أشكال الترابط والتكنولوجيا الموزعة للمستخدمين؛ إذ تجمع هذه التجربة بين الأجهزة المستقلة السابقة في جهاز افتراضي فائق واحد؛ حيث يمكن تحويل كل خدمة ووظيفة دون عناء بين الأجهزة.

ويمكن أن يساعد التكامل العميق للأجهزة والبرامج في الاستفادة من القوة والقدرات الحقيقية لكل جهاز.

وفي سيناريو المكتب الذكي النموذجي، صممت هواوي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق، بالإضافة إلى التبديل بسهولة بين الاتصال السلكي واللاسلكي، وبين العمل والوضع الشخصي.



وتشمل تجربة المكتب الذكي حاسوب HUAWEIMateBook D15 المحمول، المتوفر حاليًا في المملكة،وجهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة وشاشة HUAWEI MateView، اللذين سيتوفران قريبًا في السوق المحلي.

وباستخدام لوحة تحكم مركزية يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكيًا، واستخدام الاتصال بمنفذUSB-C للاتصال بالشاشة من الجهاز اللوحي لعرض المحتوى.



وباستخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بشاشة HUAWEI MateView، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة وإدخال المحتوى من جهازHUAWEI MatePadPro اللوحي، وأيضًا من حاسوبHUAWEIMateBook D15 المحمول.

ويجلب هذا المستوى من الراحة المزايا الرئيسية لإعداد المكتب الذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين وضع العمل والوضع الشخصي بسهولة.



حاسوب HUAWEIMateBook D15 الرائع متاح حاليًا في الأردن باللون الرمادي الفضائي، وبسعر يبدأ من 479 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن ماوس وحقيبة ظهر.

وبإمكانك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-matebook-d15-i3-10th-ar/، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.