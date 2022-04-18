HUAWEI MateBook E: جهاز الحاسوب المحمول فائق النحافة 2 في 1 متوفّرٌ اليوم في الأردن

الوكيل الاخباري - قبل عقدين،وحين كانت الحواسيب كبيرة الحجم،لم يكن لأحد أن يتخيل التبديل بين العمل من المنزل والمكتب وحمل حواسيب العمل في الحقيبة والتنقل بها.

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وكان العمل أثناء السفر غير وارد نهائيًا بالنسبة لمعظم الناس. أمّا اليوم، فأصبحت لدينا حواسيب محمولة قابلة للتحويل والحمل بسهولة، وتتميز بالقوة والتصميم الصغير بما يكفي لحملها، تمامًا مثل الجهاز اللوحي.

ويُمكِنللحاسوب المحمول HUAWEI MateBook E الجديد فائق النحافة 2 في 1 من هواوي أن يجعل هذه التجربة أفضل من خلال إضافة المزيد من قابلية النقل والمرونة بفضل شاشاته الثلاثة.

وهو مصمم خصيصًا لمن يرغبون بالحفاظ على إنتاجيتهم أثناء التنقل، ويتيح لهم قدرةً أعلى على الإنجاز في أي وقت ومن أي مكان.



قابلية الحمل هي مفتاح إمكانية العمل الهجين

أحدث العمل الهجين ثورة في طريقة عمل الناس. ولكي نجني الفوائد الكاملة لهذا الأسلوب أو نمط الحياة الجديد، يجب أن تكون لدينا أداة إنتاجية سهلة الحمل أو جهاز يدعمنا في جميع السيناريوهات.

صُمِّم حاسوب HUAWEI MateBook E المحمول فائق النحافة 2 في 1 مع أخذ ذلك في الحُسبان، ويُعدّأداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدتكم على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ويُعدّ هذا الحاسوب المحمول الجهاز المثالي حيث يضم 3 شاشات في جهاز واحد؛ فهو يصور التجربة الكاملة للحاسوب الشخصي والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد.

وعند فصل الحاسوب عن لوحة المفاتيح، يمكنكم استخدامه تمامًا مثل الجهاز اللوحي،وتقديم العروض التقديمية وقراءتها والتعليق عليها بشكل مريح باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil.

يتميز هذا الحاسوب المحمول بتصميم خفيف يسهل عليكم استخدامه أثناء حمله بأيديكم. وحين لا ترغبون بإخراج هاتفكم الذكي أثناء استخدامكم للحاسوب، يُعدّ وضع الهاتف الذكي خيارًا أنيقًا للاستخدام؛ إذ يمنحكم التحكم الكامل بالهاتف الذكي، ويتيح لكم سحب الملفات وإفلاتها بين الحاسوب والهاتف الذكي.

يضم HUAWEI MateBook E كل ما قد تحتاجونه في الحاسوب المحمول الحديث، من التصميم المحمول والأوضاع المرنة إلى الهيكل النحيف والخفيف؛فلا يزن هذا الحاسوب المحمول أكثر من الجهاز اللوحي العادي، وتضيف حوافه الدائرية على طول الجوانب لمسة لطيفة إلى مظهره الحديث وإمكانية الإمساك به بشكل مريح.

ويجعل ذلك كله استخدام هذا الحاسوب المحمول قمة في السهولة أثناء حمله. وإضافة لذلك، يمكنكم فصل شاشة هذا الحاسوب المحمول واستخدامها كجهاز لوحي أثناء تقديم العروض التقديمية أو تدوين الملاحظات، مستفيدين من واجهة المستخدم الأبسط وأدوات التحكم باللمس المحسّنة لنظام تشغيل Windows 11.



استمتعوا بتجربة مريحة مع OLED وألوانها الواقعية في شاشة العرض الكاملة من هواوي



يعرف أي شخص يجلس أمام شاشة الحاسوب المحمول لساعات طويلة في اليوم مدى أهمية الحصول على شاشة جيدة. وبالنسبة للحاسوب المحمول الذي تستخدمونه في الداخل والخارج، يجب أن تكون الشاشة ساطعة بما يكفي للتعامل مع مختلف المهام وفي مختلف البيئات.

يلبي حاسوب HUAWEI MateBook E جميع هذه المتطلبات، حيث يتميز بأول شاشة OLED على الإطلاق في حاسوب محمول من هواوي، وهي شاشة متميزة مقاس 12.6 بوصة مع سطوع كبير يوفر تجربة مشاهدة مريحة حتى إن كنتم جالسين بجوار النافذة في المقهى.

ويمنحكم دعم التدرج اللوني العريض P3 ودقة الألوان العالية التمثيل الدقيق لصوركم، ويجعل الأفلام تبدو بقمة الواقعية على الشاشة. علاوةً على ذلك، توفر الشاشة تقنية تخفيض الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة لمنح العين المزيد من الراحة.



تخطّوا الحدود بين الأجهزة مع خصائص الجهاز الفائق

يستفيد حاسوب HUAWEI MateBook E المحمول الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق في تعزيز الإنتاجية والإبداع. ويتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل بين الأنظمة الأساسية، مما يسمح لكم بنقل المحتوى مثل النصوصوالصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات البسيط!

واستنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد مزايا التعاون والعرض على عدة شاشات بين الحاسوب والهواتف الذكية في سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون السلس بين الأجهزة، ومشاركة الملفات، والتحكم بالشاشات المتعددة.

وبفضل خاصية العرض على شاشات متعددة،يمكن لهاتفHUAWEI P50 Pro ؛ أفضل هاتف مزود بكاميرا تم إطلاقه مؤخرًا، الاتصال بحاسوب HUAWEI MateBook E المحمول لتشكيل جهاز فائق.

فبمجرد الاتصال، يستطيع الحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف، بينما يمكن استخدامالهاتف الذكي كجهاز تحكم بالحاسوب، مما يتيح عرض الملفات الموزعة، ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوةً على ذلك، يستطيع المستخدمون وصل حاسوب HUAWEI MateBook Eالمحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل أو لاسلكيًا للحصول على شاشة إضافية توفر لهم مساحة المشاهدة الغامرة.



يتوافق حاسوب HUAWEI MateBook E مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي، مما يمكّنكم من استخدام القلملرسم المنحنيات الجميلة وتدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل مريح.

ويستطيع هذا الحاسوب المحمول أيضًا أن يتعاون مع أجهزة هواوي الأخرى والتي تشمل السماعات والطابعات والشاشات.



يمكن لحاسوب HUAWEI MateBook E إنجاز العديد من المهام على أكمل وجه.

وتوفّرأوضاع الشاشات الثلاث، وشاشة العرض الكامل OLED من هواوي، ومزايا الجهاز الفائق المستقبلية اتصالًا سلسًا بين الأجهزة والقدرة على تلبية كل ما تحتاجونه من الحاسوب المحمول للحفاظ على إنتاجيتكم فيأي مكان ووقت. فلا تتردّدوا باقتنائه اليوم!



يتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 642 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عنHUAWEI Backpack وHUAWEI MateDock2 بقيمة 69 دينارًا؛ وبإمكانكم اقتناؤه اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.