HUAWEI MateBook X Pro:الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأعلى أداءً في الأردن

الوكيل الإخباري - تعدّ تصميمات الحواسيب المحمولة الحالية موثوق بها تمامًا، ولكن هل تتوافق مع احتياجات المستهلكين العالميين؟ أصبحت أجهزة الحاسوب المحمول أساسية للطريقة التي نعمل بها، وبشكل متزايد للطريقة التي ندير بها حياتنا الخاصة. ومع ذلك، فإن العروض الحالية تعجزعنإدراك احتياجاتالمستخدمين المتزايدة من اختيارات وابتكارات جديدة، إلا أن القدرة على الاستجابة لاتجاهات المستهلكين الحالية والابتعاد عن القالب القياسي هو ما يجعل الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook X Pro الجديد من هواوي مُثِيرًا للإعْجَاب.

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وقد أظهرت هواوي قدراتها المتجددة على التحرك نحو هوية العلامة التجارية الموثوق بها.



يُعّد الحاسوب المحمولHUAWEI MateBook X Pro الأنيق والعصري أداة لتغيير قواعد اللعبة،ولذلك أُطْلَقَ عَلَيْهِ لقب الحاسوب الفائق الأكثر أناقة بأداء رائد وعالٍ. يتميز بشاشة HUAWEI Real ColourFullView بدقة 3.1K وبجسم جديد وفريد وأداء قوي لمعالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر المعتمد من Evo، بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائق -Super Device المستقبلية

شاشة عرض لا مثيل لها

يمكنك تجربة الحاسوب المحمول بشكل أساسي من خلال شاشته. تأتيشاشة حاسوبHUAWEI MateBook X Pro بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة3.1K(LED HUAWEI Real Colour FullView Display)وهي ببساطة مذهلة بكل معنى الكلمة. إنها تجعل كل شيء يبدو أفضل بكثير وأكثر سلاسة مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز.

يمكنك حتى الاعتماد على هذا الحاسوبالمحمول في المهام التي تتطلب أعلى مستويات دقة الألوان، مثل تحرير الصور والفيديو، كما أن هذه الشاشة مريحة للغاية أيضًا.

في الإصدار المميز، تستخدم طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا لتقليل الانعكاسات من أجل وضوح أكبر، حتى في البيئات الساطعة، كما أنها حصلت على شهادة TÜV Rheinland Low Blue light (Hardware Solution) لمادة الإضاءة المبتكرة التي تقلل من كمية الضوء الأزرق الضار لعينيك.



ومع جسم معدني بملمس ناعم وسطح فريد غير لامع يوفر قبضة مريحة، يضع جهاز HUAWEI MateBook X Pro معيارًا جديدًا لجماليات الحاسوب المحمول. يتكون الإصدار المتميز من جسم الحاسوب من سبائك المغنيسيوم خفيفة الوزن والمتينة، والتي خضعت لعملية طلاء أكسدة القوس الصغير، وهذا يجعل هيكله متينًا ومقاومًا للتآكل وصديقًا للبيئة.



قفزة هائلة في الأداء

يعمل الحاسوب المحمولHUAWEI MateBook X Pro بمعالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر القوي والذي يمكن تكوينه حتى Core™ i7-1260P. لقد ارتقى هذا الجيل الجديد من المعالجات بالأداء إلى المستوى التالي بهيكل هجين مبتكر يمنحك أفضل أداء بأقصى قدر من الكفاءة. وعلاوة على ذلك، يمكنك التبديل إلى وضع الأداء بمقدار 30 واط عندما تحتاج إلى التعزيز الإضافي بالضغط على مفتاحيFn + P. يتيح لك هذا الوضع تشغيل مهام معقدة متعددة بسلاسة في الوقتنفسه. توفر بطاقة الرسومات Intel® Iris® Xe أداءً متميزًا في معالجة الرسومات، مما يجعل معالجة الرسومات المعقدة سهلة وسلسة.

يأتي الحاسوب المحمول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وتردد 5200 ميجاهرتز LPDDR5 dual-channel ويدعم سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD.، بالإضافة إلى تقنية Super Turbo المحسنة التي تعمل على تحسين مستوى النظام بعمق للحصول على استجابة أسرع وأكثر سلاسة، مما يسهم في الحصول على تجربة أفضل خاصة في مؤتمرات الفيديو وسيناريوهات المكتب الثقيلة.



ميزات الجهاز الفائق الرائعة

يرتقي جهازHUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، والتيتتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا.

ما عليك سوى وضع سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 2 أو الماوس أو لوحة المفاتيح أو مكبرات الصوت والطابعات بالقرب من الحاسوب المحمول، وسيكتشفها تلقائيًا ويطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل.



بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد، يوفر حاسوب HUAWEIMateBook X Proفائدة أكبر.

بمجرد اتصال المستخدمين بهواتفهم لاسلكيًا، سيرون واجهة المستخدم الخاصة بها تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، حتى يتمكنوا من تشغيلها كما لو كان هاتفهم الذكي وجهاز الحاسوب المحمول جهازًا واحدًا.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف وإدارتهافي وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هواتفهم من خلال الحاسوب الخاص بهم، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هواتفهم الذكية.

علاوة على ذلك، يمكن تحويل الجهاز اللوحي الخاص بالمستخدمين إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية؛ مع المستندات والصور، ومشاركتها بسهولة أكبر بين الاثنين. يمكن أيضًا توصيل الحاسوب بشاشة HUAWEI MateView، لرؤية عملهم على شاشة أكبر.

يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Genب اللون الأزرق حاليًا في الأردن بسعر 1799 دينارًا مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 524 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack، وضمان سنة إضافية على الضمان الأساسي، في حين يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Genباللون الرمادي بسعر 1499 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 435 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds 4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack.ويمكن اقتناء حاسوبك المحمول المفضل من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابطيْن التالييْن:t.ly/snqaوt.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

