HUAWEI MateBook X Pro: الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأعلى أداءً قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - تعدّ تصميمات الحواسيب المحمولة الحالية موثوق بها تمامًا، ولكن هل تتوافق مع احتياجات المستهلكين العالميين؟ أصبحت أجهزة الحاسوب المحمول أساسية للطريقة التي نعمل بها، وبشكل متزايد للطريقة التي ندير بها حياتنا الخاصة.

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ومع ذلك، فإن العروض الحالية تعجز عن إدراك احتياجات المستخدمين المتزايدة من اختيارات وابتكارات جديدة، إلا أن القدرة على الاستجابة لاتجاهات المستهلكين الحالية والابتعاد عن القالب القياسي هو ما يجعل الحاسوب المحمولHUAWEI MateBook X Pro الجديد من هواوي -والذي سيتوفر قريبًا في الأردن- مُثِيرًا للإعْجَاب. وقد أظهرت هواوي قدراتها المتجددة على التحرك نحو هوية العلامة التجارية الموثوق بها.



يُعّد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro الأنيق والعصري أداة لتغيير قواعد اللعبة، ولذلك أُطْلَقَ عَلَيْهِ لقب الحاسوب الفائق الأكثر أناقة بأداء رائد وعالٍ. يتميز بشاشة HUAWEI Real Colour FullView بدقة 3.1K وبجسم جديد وفريد وأداء قوي لمعالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر المعتمد من Evo، بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائق - Super Device المستقبلية.



شاشة عرض لا مثيل لها

يمكنك تجربة الحاسوب المحمول بشكل أساسي من خلال شاشته. تأتي شاشة حاسوب HUAWEI MateBook X Pro بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة 3.1K (LED HUAWEI Real Colour FullView Display) وهي ببساطة مذهلة بكل معنى الكلمة. إنها تجعل كل شيء يبدو أفضل بكثير وأكثر سلاسة مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز. يمكنك حتى الاعتماد على هذا الحاسوب المحمول في المهام التي تتطلب أعلى مستويات دقة الألوان، مثل تحرير الصور والفيديو، كما أن هذه الشاشة مريحة للغاية أيضًا.

في الإصدار المميز، تستخدم طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا لتقليل الانعكاسات من أجل وضوح أكبر، حتى في البيئات الساطعة، كما أنها حصلت على شهادة TÜV Rheinland Low Blue light (Hardware Solution) لمادة الإضاءة المبتكرة التي تقلل من كمية الضوء الأزرق الضار لعينيك.



ومع جسم معدني بملمس ناعم وسطح فريد غير لامع يوفر قبضة مريحة، يضع جهاز HUAWEI MateBook X Pro معيارًا جديدًا لجماليات الحاسوب المحمول. يتكون الإصدار المتميز من جسم الحاسوب من سبائك المغنيسيوم خفيفة الوزن والمتينة، والتي خضعت لعملية طلاء أكسدة القوس الصغير، وهذا يجعل هيكله متينًا ومقاومًا للتآكل وصديقًا للبيئة.

قفزة هائلة في الأداء

يعمل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro بمعالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر القوي والذي يمكن تكوينه حتى Core™ i7-1260P. لقد ارتقى هذا الجيل الجديد من المعالجات بالأداء إلى المستوى التالي بهيكل هجين مبتكر يمنحك أفضل أداء بأقصى قدر من الكفاءة. وعلاوة على ذلك، يمكنك التبديل إلى وضع الأداء بمقدار 30 واط عندما تحتاج إلى التعزيز الإضافي بالضغط على مفتاحي Fn + P. يتيح لك هذا الوضع تشغيل مهام معقدة متعددة بسلاسة في الوقت نفسه. توفر بطاقة الرسومات Intel® Iris® Xe أداءً متميزًا في معالجة الرسومات، مما يجعل معالجة الرسومات المعقدة سهلة وسلسة. يأتي الحاسوب المحمول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وتردد 5200 ميجاهرتز LPDDR5 dual-channel ويدعم سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD.

بالإضافة إلى تقنية Super Turbo المحسنة التي تعمل على تحسين مستوى النظام بعمق للحصول على استجابة أسرع وأكثر سلاسة، مما يسهم في الحصول على تجربة أفضل خاصة في مؤتمرات الفيديو وسيناريوهات المكتب الثقيلة.



ميزات الجهاز الفائق الرائعة

يرتقي جهاز HUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، والتي تتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 2 أو الماوس أو لوحة المفاتيح أو مكبرات الصوت والطابعات بالقرب من الحاسوب المحمول، وسيكتشفها تلقائيًا ويطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل.



بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد، يوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro فائدة أكبر. بمجرد اتصال المستخدمين بهواتفهم لاسلكيًا، سيرون واجهة المستخدم الخاصة بها تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، حتى يتمكنوا من تشغيلها كما لو كان هاتفهم الذكي وجهاز الحاسوب المحمول جهازًا واحدًا. يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف وإدارتها في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هواتفهم من خلال الحاسوب الخاص بهم، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هواتفهم الذكية. علاوة على ذلك، يمكن تحويل الجهاز اللوحي الخاص بالمستخدمين إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية؛ مع المستندات والصور، ومشاركتها بسهولة أكبر بين الاثنين. يمكن أيضًا توصيل الحاسوب بشاشة HUAWEI MateView، لرؤية عملهم على شاشة أكبر.



ومن جهة ثانية، طرحت هواوي الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T8 WiFi 2022 في السوق الأردني، وهو متوفر حاليًا بسعر يبدأ من 94 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للجهاز، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.