HUAWEI MateBook X Pro 2021... متعة التجربة وسهولة أداء المهام

الوكيل الاخباري - مع تعدد المهام التي نقوم بها يوميًا، أصبحنا بحاجة إلى أجهزة وأدوات تساعدنا في أداء أعمالنا وجعلها أكثر سهولة ويسر.

اضافة اعلان



وهنا يأتي دور هواوي، التي تبهرنا دائمًا بمنتجاتها المتنوعة لتلبية مختلف احتياجاتنا، وجعل حياتنا أكثر متعة وإنتاجية.

ومع أحدث حواسيبها الشخصية؛ HUAWEIMateBook X Pro 2021، الذي يستكمل ما بدأته في سلسلتها الشهيرة HUAWEI MateBook، تدهشنا هواوي هذه المرة بمزايا حصرية استثنائية تسهّل أداء المهام بلمسة واحدة، مما يوفر لك حرية أكبر أثناء أداء عملك،أو مشاهدة برنامجك المفضل، أوالاستمتاع بلعبتك الحماسية.



شاشة كاملة تعمل باللمس



يمنحك الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro 2021 تجربة غامرة بفضل شاشة العرض الكاملة اللانهائية (Ultra FullView Display) بدقة K3 مع الحد الأدنى من الحواف؛ إذ تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 91% لتتمتع برؤية واضحة ومدهشة وتفاصيل نابضة بالحياة، كما أن نسبة الارتفاع إلى العرض تبلغ 3:2،فما عليك سوى الجلوس والاستمتاع بالمشاهدة.



ولجعل الأمر أكثر متعة، طوّرت هواوي الأمر بأكمله — منمجرد لوحة لمس إلى شاشة كاملة تعمل باللمس! استمتع بالتحكم الحساس باللمس لشاشة LTPS النحيفة، وقم بالتمرير والتكبير والتصغير والتحديد دون أي مجهود وبالطريقة التي تريدها.

وبالاستغناء عن أدوات لقطة الشاشة، يمكنك السحب إلى أسفل الشاشة بثلاثة أصابع والتقاط الشاشة بأي حجم أو شكل وبكل سهولة.



لوحة لمسية بميزة HUAWEI Free Touch



تتيح لك اللوحة اللمسية بميزة HUAWEI Free Touch الجديدة استجابة أكثر سلاسة مع كل ضغطة وحركة من أصابعك على الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro2021.

وبفضل مساحة التحكم الكبيرة، يمكنك الاستمتاع بتجربة استخدام أكثر سهولة بإيماءات متعددة من أصابعك.



توفر لوحة اللمس هذه تجربة غير مقيدة؛ فبغض النظر عن المكان الذي تلمسه على الشاشة، ستشعر دائمًا بردود فعل اهتزازية كاملة لفتح مستوى جديد من التفاعل.



أعلى مستويات الأداء مع ميزة HUAWEI Share



فيما يتعلق بتعدد المهام، يدعم الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro 2021 خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-Screen Collaboration) بفضل ميزة HUAWEI Share، التي تعمل على كسر حواجز التفاعل عبر الأجهزة تمامًا، وتجعل من السهل الاستمتاع بكل جانب من جوانب استراتيجية هواوي لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات.



مع هذه الميزة الرائعة، أصبح ربط هاتفك الذكي بشاشة حاسوبك المحمول أمرًا في غاية السهولة؛ إذ يمكنك نقل الملفات وفتحها وتحريرها من الهاتف مباشرة على الحاسوب المحمول.

ليست هناك حاجة أيضًا لحمل هاتفك؛ إذ يمكن للحاسوب الشخصي إجراء مكالمات صوتية ومرئية وتلقيها، مما يسهل الدردشة بأي طريقة تناسبك. ويمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة لإنجاز مهمة على هاتفك باستخدام الأجهزة الطرفية لأجهزة الحاسوب مثل لوحة المفاتيح والفأرة.



كبسة واحدة للدخول إلى حاسوبك الشخصيوفتح الكاميرا



لتسهيل الدخول إلى حاسوبك الشخصي والحفاظ على خصوصيتك في الوقت نفسه، كل ما عليك فعله الضغط على زر الطاقة/بصمة الإصبع (Fingerprint Power Button) في HUAWEI MateBook X Pro 2021 لتسجيل الدخول وفتح الشاشة بخطوة واحدة فقط بكل سهولة وأمان.



أما الكاميرا فإنها تتوارى في لوحة المفاتيح بشكل مبتكر ولا تظهر إلا عندما تريد ذلك؛ ما يعني مستويات أعلى من الخصوصية والأمان، كما أنها تمنحك رؤية أوسع للشاشة لتستمتع بتجربة استثنائية.



لا يقتصر HUAWEI MateBook X Pro 2021، أحدث حاسوب شخصي من هواوي، على هذه المزايا فحسب؛ إذ يأتي بتصميم خفيف للغاية ورفيع وأنيق، مما يضمن سهولة الحمل. ويبلغ وزنه 1.33 كيلوجرام فقط.

ويضم الحاسوب الشخصي معالج Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر، تردد 1.8 غيغاهرتز رباعي النوى، مع سرعة نفاثة تصل إلى 4.9 غيغاهرتز، وذاكرة LPDDR3 سعتها 16 جيجابايت.

وإلى جانب ذلك، تم تزويده ببطارية فائقة الأداء قدرتها 56 واط، تمنحك ما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو بعملية شحن واحدة.

كذلك، يمكن شحنه بسرعة باستخدام وصلة USB-C وشاحن جَيْب فائق الخفة بقدرة 65 واط، لذلك لن تحتاج إلى أخذ شواحن متعددة لأجهزة مختلفة عند التنقل من مكان إلى آخر.



يتوفر الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X Pro 2021 حاليًا في الأردن باللونين الأخضر الزمردي والرمادي الفضائي، وهو متاح بسعر 1499 دينارًا مع ضمان لمدة عامين، وحزمة هدايا تضم: فأرة، وسماعة بلوتوث، وقاعدة وصل، وحقيبة ظهر.

لا تتردد باقتناء نسختك الآن من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-matebook-x-pro/،

أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x-pro-2، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.