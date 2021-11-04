HUAWEI MateView... الجيل القادم من الشاشات الذكية المستقلة

الوكيل الاخباري - تساعد الأجهزة الذكية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في أداء الأعمال والدراسة، والاستمتاع بالألعاب المفضلة، ومشاهدة البرامج المسلية، إلا أن حجم الشاشة في هذه الأجهزة قد يشكّل عائقًا يمنعنا من الحصول على تجربة غامرة.

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وكما عودتنا هواوي دائمًا، فإنها تجد الحل لكل مشكلة، ومن هنا جاء إطلاقها لشاشة HUAWEI MateView، وهي شاشة قائمة بذاتها تقدم نهجًا مستقبليًا يكمل تجربة الأجهزة الفائقة (Super Devices) من هواوي، ممّا يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالتعاون اللاسلكي السلس عبر هذه الأجهزة الذكية.







إليك أبرز مزايا هذه الشاشة الرائعة من هواوي:



ألوان حقيقية نابضة بالحياة



تأتي شاشة HUAWEI MateView بدقة K+ Ultra-HD4، وقياس 28.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 تدعم دقة أصلية 3840×2560، في حين تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم94%.وتزوّد الشاشة مستخدميها بتجربة مشاهدة غامرة؛ إذ تُعيد إنتاج أدق التفاصيل.

وتمكنت الشاشة من التفوق على منافسيها بفضل دعمها لسلسلة ألوان DCI-P3 التي تغطي الشاشة بـ 1.07 مليار لونودقة ألوان ∆E<2. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشةدعمًا لمخرجات النطاق الديناميكي العالي (HDR) المثالية لعمق الألوان وزيادة تباينها وسطوعها. في الواقع، تدعم الشاشة مستوى سطوع أقصى يبلغ 500 nits.



تصميم أنيق وفريد من نوعه



تم تصميم شاشة HUAWEI MateViewبأسلوب فني مستقبلي بحيث لن تخرج عن المنافسة لأعوام قادمة. يتكون التصميم المستطيل للشاشة من عناصر رأسية وأفقية فقط، تتميز أيضًا بحواف نحيفة جدًا لتجربة مشاهدة بلا حدود. وصُمّمت الشاشة من الألومنيوم لتحقيق تأثير الإطار الضيق الذي يساعد على تقليل الانحرافات البصرية،وطُرحت بعد تجهيزها بأول حامل متكامل من نوعه يمكن تعديل ارتفاعه. وللحفاظ على البساطة في التصميم والوظيفة، توجد المنافذ على جانب الحامل وخلفه للوصول السريع والسهل.

بإمكانك توصيل العديد من الأجهزة والملحقات عبر واجهة USB-C وواجهتين USB-A وواجهات HDMI وMiniDP، وتوصيل الجهاز بالطاقة عبر USB-C.



تجربة صوت غامرة



تأتي شاشة HUAWEI MateView مع اثنين من مكبرات الصوت التي تقدم مرحلة صوتية رائعة تضعك في مركز الحركة. وتدعم حجم الحد الأقصى المرجح من 75dB والحد الأقصى لحجم الفعلي من 78dB.يتضمن مسار الصوت فيالشاشة وحدة ضبط حسابي يمكنها ضبط استجابة التردد والجرس ديناميكيًا وفقًا لخصائص الجهاز.

وتأتي فتحة صوت الشاشة في الجزء السفلي من الحامل، وتحتوي على 5,920 ثقبًا لا تساعد فقط في جودة الصوت، ولكن أيضًا في تبريد الشاشة بالتوافق مع كمية الهواء وبشكلٍ فعّال. ويوجد أيضًا ميكروفون مزدوج لالتقاط الصوت بعيد المدى.



إنتاجية أفضل مع تجربة الأجهزة الفائقة



كجزء من تجربة المكتب الذكي (Smart Office)، تستفيد شاشة HUAWEI MateView من التقنيات التي تسمح لها بالتفاعل مع الأجهزة الفائقة (Super Device).

على سبيل المثال، يمكن عرض شاشة الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook Pro لاسلكيًا على شاشة HUAWEI MateView التي يمكنها الاستفادة من شاشة عرض كبيرة 3:2، ويمكن للحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الاتصال بالشاشة عبر اتصال كابلUSB-Cالسلكي، وبمجرد توصيلالحاسوب بالشاشة، ستتمكن من التحكم في واجهة الحاسوب والتطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح والماوس المتصلة بالشاشة.

ويمكنك كذلك ربط هاتفك الذكي بالشاشة للاستمتاع بتجربة أكثر ثراء.



اتصال سهل وبسيط



بفضل دعمكابل USB-C، تحل شاشة HUAWEI MateView جميع مشاكل وجود كابلات متعددة بوجود كابل واحد فقط. يسمح منفذ USB-C بنقل البيانات، بالإضافة إلى مراقبة الإدخال والشحن من خلال استخدام كابل واحد.

يدعم كابلUSB-C الموجود على الشاشة أيضًا الشحن العكسي بقوة 65 واط والذي يمكنه أيضًا شحن أجهزة الحواسيب المحمولة دون الحاجة للأسلاك المتعددة.



تفاعلات سهلة مع الشريط الذكي



تعدّ شاشة HUAWEI MateView فريدة من نوعها من خلال تصميم شريط HUAWEI Smart Bar ، وهو أول تصميم OSD يعمل باللمس في العالم. التصميم مجرد تمامًا من الأزرار المادية التي غالبًا تكون متواجدة في الشاشات التقليدية، وذلك لخلق تجربة اللمس الذكية الجديدة.

من خلال شريط HUAWEI Smart Bar المدرج تحت الشاشة، يمكن تنفيذ جميع وظائف الشاشة ببساطة عن طريق النقر واللمس على الشريط الذكي، مما يسمح بعملية تشغيل مريحة وانسيابية.



تتوفر هذه الشاشة الذكية في الأردن حاليًا باللون الرمادي وبسعر 649 دينارًا، ويمكنك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني، عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-ar/، وستحصل على ضمان لمدة 12 شهرًا.