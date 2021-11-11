HUAWEI MateView وHUAWEI MateView GT : شاشتان ذكيتان لتجربة فريدة للعمل والتسلية

الوكيل الاخباري - يقضي الموظفون ومحبو الألعاب الإلكترونية فترات طويلة أمام جهاز الحاسوب، لذلك فهم بحاجة إلى شاشة بمواصفات خاصة توفر لهم تجربة فريدة مليئة بالراحة والاستمتاع. وهنا يأتي دور هواوي التي عودتنا دائمًا على تلبية مختلف احتياجات عملائها؛ حيث أطلقت مؤخرًا شاشة HUAWEI MateView، وهي شاشة قائمة بذاتها تقدم نهجًا مستقبليًا يكمل تجربة الأجهزة الفائقة (Super Devices) ويساعد في إتمام مهام العمل على أكمل وجه،إلى جانب شاشةHUAWEI MateView GT التي تنقل عشاق الألعاب إلى قلب الحدث مع صوتيات مفعمة بالحياة.

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عمل أكثر إنتاجية وراحة مع شاشة HUAWEI MateView



إذا كان عملك يتطلب قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، فعليك بتجربة شاشة HUAWEI MateView التي تتميز بأسلوب فني مستقبلي رائع؛ حيث يتكون التصميم المستطيل للشاشة من عناصر رأسية وأفقية فقط مع حواف نحيفة جدًا، إلى جانب حامل متكامل يمكن تعديل ارتفاعه وهو الأول من نوعه. تأتي الشاشة بدقةK+ Ultra-HD4، وقياس 28.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 تدعم دقة أصلية 3840×2560، في حين تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم94%.وتدعم هذه الشاشة المميزة سلسلة ألوان DCI-P3 التي تغطي الشاشة بـ 1.07 مليار لون ودقة ألوان ∆E<2، كماتوفر مستوى سطوع أقصى يبلغ 500 nits.وإلى جانب ذلك، حصلت الشاشةعلى شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادة عدم وميض، بما يوفر لك تجربة مريحة وخالية من إجهاد العينين.



وللحفاظ على البساطة في التصميم والوظيفة، توجد المنافذ على جانب الحامل وخلفه للوصول السريع والسهل. بإمكانك توصيل العديد من الأجهزة والملحقات عبر واجهة USB-C وواجهتي USB-A وواجهات HDMI وMiniDP، وتوصيل الجهاز بالطاقة عبر USB-C. وإلى جانب ذلك، تأتي الشاشةمع شريطHUAWEI Smart Bar، وهو أول تصميم OSD يعمل باللمس في العالم، وهو مجردتمامًا من الأزرار المادية التي غالبًا تكون متواجدة في الشاشات التقليدية،وذلك لخلق تجربة اللمس الذكية الجديدة.ومن خلال هذا الشريط المدرج تحت الشاشة، يمكنك تنفيذ جميع وظائف الشاشة ببساطة عن طريق النقر واللمس، مما يسمح بعملية تشغيل مريحة وانسيابية.



وكجزء من تجربة المكتب الذكي (Smart Office)، تستفيد شاشة HUAWEI MateView من التقنيات التي تسمح لها بالتفاعل مع الأجهزة الفائقة (Super Device)؛ حيث يمكنك مثلًا عرض شاشة الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook Proلاسلكيًا على شاشة HUAWEI MateView التي يمكنها الاستفادة من شاشةالعرض الكبيرة، ويمكن للحاسوبالمحمول HUAWEI MateBook D15الاتصال بالشاشة عبر اتصال كابلUSB-Cالسلكي، وبمجرد توصيل الحاسوب بالشاشة، ستتمكن من التحكم بواجهة الحاسوب والتطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح والماوس المتصلة بالشاشة. ويمكنك كذلك ربط هاتفك الذكي بالشاشة لإتمام مهامك بكل سهولة وسلاسة ووضوح.



ولضمان حصولك على تجربة صوتية واضحة أثناء اجتماعاتك عبر الإنترنت،فإن شاشة HUAWEI MateView مزودة بمكبريْ صوت وميكروفون مزدوج لالتقاط الصوت بعيد المدى،وتأتي فتحة صوت الشاشة في الجزء السفلي من الحامل، وتحتوي على 5,920 ثقبًا، ليس فقط للمساعدة في تحسين جودة الصوت، ولكن أيضًا لتبريد الشاشة بالتوافق مع كمية الهواء وبشكلٍ فعّال. وبفضل دعمكابل USB-C، تحل شاشة HUAWEI MateView جميع مشاكل وجود كابلات متعددة بوجود كابل واحد فقط؛ إذ يسمح منفذ USB-C بنقل البيانات، بالإضافة إلى مراقبة الإدخال والشحن من خلال استخدام كابل واحد.



تجربة لعب استثنائية مع شاشة HUAWEI MateView GT



إذا كنت تبحث عن شاشة تجعلك تنغمس في لعبتك المفضلة مع أصدقائك أو عائلتك وتمنحك تجربة فريدة من نوعها، فما رأيك بتجربة شاشة HUAWEI MateView GT ؟ تأتي هذه الشاشة المنحنيةبحجم 34 بوصة وتتميز بهيكلها النحيف والخفيف مع عرضٍ تصل نسبته إلى 21:9، وانحناء بنسبة R1500، ومعدل تحديث 165 هرتز،ويعتبرها محترفو الألعاب الإلكترونية شريكًا لهم لخلق الأجواء الخاصة باللعب. يكمن سر هذا التميزفيمعالج RGB الذي يستطيع تحليل 36 نوعًا مستقلًا من القنوات الضوئية، كما يمكنك استخدام القائمة المبنية داخل الشاشة (OSD) لتخصيص لائحة RGB وجعلها تعرض مؤثراتها الثمانية.عند استخدام الشاشة، تستطيع اختيار مؤثر الإضاءة الذي يُكمل السيناريوهات المتنوعة والمؤثرات الصوتية الخاصة باللعبة التي تلعبها؛فإذا كانتتتميز بالغموض، تستطيع ضبط لائحة الألوان لبيان تدرجات من اللون الرمادي لإضافة مزيدٍ من العتمة والألوان الباهتة، بما يخلق تجربة مليئةبالإثارة والحماس.



إذا كنت تقضي ساعات طويلة في اللعب، فلا تقلق من إجهاد العينين؛ حيث تدعم شاشة HUAWEI MateView GT تقنية AMD FreeSyncTMPremium لتوفير وضع راحة العين تلقائيًا وبمعدل تردد أطر يصل لنسبة 165 هرتز، كما أنها اجتازت اختبارات راحة العينين المعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland، بالإضافة لدعمها تكنولوجيا تعتيم الشاشة لمنع الترميش في الصورة، ممّا يريح العين ويخفف من الإجهاد الذي تسببه رمشات الشاشة.



وعلى عكس تصاميم الشاشات التقليدية، فإنَّ شاشةHUAWEI MateView GT مزوَّدة بمكبر صوت مزدوج SoundBar يتواجد في قاعدتها، ممّا يشكّل تصميمًا متجانسًا ومتكاملًا يوفّر الدعم الذي تحتاجه الشاشة. ويتميّز مكبر الصوت بنهاياتٍ زاهية الألوان تبدو للوهلة الأولى كلوحةٍ فنية، بالإضافة لمكبريْ صوت بتردد كامل يغطيان الجهة اليمنى واليسرى لمدى 2.0. ويحتوي مكبر الصوت المزدوج SoundBar على شبكة حماية راقية لإضافة لمسة جمالية رائعة للشاشة وتنتج أصواتًا عالية الوضوح والدقة وواسعة المدى. وبالإضافة لكل ما سبق، فإنَّ هذا التصميم المتكامل يقلّل من الفجوات التي من الممكن أن تؤثر على جودة الصوتخلال اللعبة، ممّا يسمح للصوت بالخروج بوضوح ودقة أعلى.



ومن الأشياء المميزة التي أضافتها شاشة HUAWEI MateView GT لتبسيط واجهة المنتج هو تغييرها الكلّي لقائمة التحكم بالصوت لتبدو مختلفةً عن باقي الشاشات التقليدية؛ وذلك من خلال تضمينها لواجهة تحكم بالصوت بخاصية اللمس على مكبر الصوت المدمج SoundBar، حيث يتواجد على الواجهة مؤشرات صوت مضيئة تعمل بتقنية اللمس، ممّا يمنحك طريقةً ذكية وسهلة للتحكم بمستوى الصوت أثناء اللعب. وبإمكانك النقر مرتين على المؤشرات لكتم الصوت والتمتُّع بلحظاتٍ من الهدوء والراحة بعد فترة لعب طويلة.



إذا أردت العمل بكل راحة وسلاسة وزيادة مستوى إنتاجيتك، فلا تتردد باقتناء شاشة HUAWEI MateView المتوفرة حاليًا في الأردن باللون الرمادي وبسعر 649 دينارًا، من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني، عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-ar/، وستحصل على ضمان لمدة 12 شهرًا. أما إذا كنت من عشاق الألعاب الإلكترونية وترغب بالحصول على تجربة استثنائية، فعليك باقتناء شاشة HUAWEI MateView GT المتوفرة حاليًا في المملكة باللون الأسود، وبسعر 469 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview-gt، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-gt-ar/، أو يمكنك زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة للحصول على هاتين الشاشتين الرائعتين.

