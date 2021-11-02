HUAWEI MateView GT تتربّع على عرش الأجهزة التي تجمع بين العمل والتسلية

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة هواوي مؤخرًا منتج HUAWEI MateViewGT الشاشة الجديدة والمميزة بهيكلها النحيف والخفيف وبعُرضٍ تصل نسبته لـ 21:9، وانحناء بنسبة R1500، ومعدل تحديث 165 هرتز.

اضافة اعلان

وتأتي هذه الشاشة الفريدة من نوعها بحجم 34 بوصة بحوافٍ شديدة النحف لخطف أنظار جميع محبي الألعاب الإلكترونية.

والأهم أنَّ هذه الشاشة منقطعة النظير ملائمة جدًا لمكان العمل، حيثُ إنها توفّر تجربة عمل مميزة ومرنة للمستخدمين.

ولأنّنا نعرف أن الإنتاجية هي غالبًا الأولوية القصوى للعاملين عند اختيار جهاز جديد للعمل، بينما للأسف لا تزال الشاشات التقليدية التي يستخدمها الموظفون في مكاتبهم صغيرةً لدرجةٍ تؤدي لانخفاض الفاعلية والإنتاجية في العمل؛ فقد تم إطلاق شاشة HUAWEI MateViewGT المنحنية بحجم 34 بوصة لتوفير مساحة أفقية أكبر للمستخدمين، وتمكينهم من فتح المزيد من النوافذ ممّا يساهم في تحسين إنتاجيتهم وإبداعهم.



أمّا لأولئك الذين يتعاملون مع أنواعٍ مختلفة من المحتوى، فإنَّ شاشة HUAWEI MateView GT تسمح للمستخدم بالبحث عن المعلومات على الجانب الأيسر من الشاشة أثناء قراءة أي تقرير أو مقالة أخرى على الجانب الأيمن، ممّا يجعل البحث عن المعلومات والقيام بالتعديلات أسهل ممّا سبق.

أمّا بالنسبة للتصاميم البصرية كخاصية تعديل التصميم لاحقًا، فقد أصبح بإمكان المستخدمين فتح عدة نوافذ في الصف نفسه وذلك لتعديل الحجم ومراجعة التصميم وتعديل الألوان.

أي أنَّ كل مستخدم سيوفّر الوقت الذي يقضيه في الانتقال بين النوافذ المختلفة، وسيتمكّن من عرض مراحل التعديل كافة، لينعم بخاصية تعديل فعّالة ومنقطعة النظير.







وعند اختيار شاشة العرض المناسبة للعمل، لا تنسَ الانتباه لخاصية حماية العين ومعرفة توفّرها في المنتج ومدى فاعليتها.

فالبعض منا سيمضي يوم عملٍ بأكمله أمام الشاشة، والشاشات التقليدية تتمتّع للأسف بنسب حماية عين متدنية تسبب الضرر للمستخدم.

ولكن الموضوع مختلف مع شاشة HUAWEI MateView GT التي تدعم تقنية AMD FreeSyncTMPremium لتوفير وضع راحة العين تلقائيًا وبمعدل تردد أطر يصل لنسبة 165 هرتز.

وإلى جانب ذلك، فإنَّ المنتج متوائم بشكلٍ كامل مع أفضل معالجات الرسوميات الموجودة في السوق، لصورٍ أكثر سلاسة ومرونة. وتوفّر هذه الخاصية تجربة عرض مريحة، وتخفّف من إرهاق العين الذي يصيب المستخدمين.







ومن السلبيات الأخرى لشاشات العرض التقليدية هي اعتمادها في معظم الوقت على الإضاءة الزرقاء أو فوق البنفسجية لتحفيز مادة الفوسفور، ممّا يحوّل الطاقة لإضاءة.

ولذلك، فإنَّ الأشخاص الذين يشاهدون شاشات العرض لوقتٍ طويل سيصابون بأضرارٍ في نظرهم بعد فترة من الوقت بسبب الأشعة الزرقاء وفوق البنفسجية.



ولكن الأمر مختلف مع جهاز HUAWEI MateView GT الذي يستخدم تقنية خاصة للعرض تعد الأفضل على مستوى العالم؛ حيثُ إنَّ بمقدرة الشاشة بعد عدة دورات من معايرة الضوء تخفيف الضوء الأزرق الضار بفاعلية، كما أنها اجتازت اختبارات راحة العينين المعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland، بالإضافة لدعمها تكنولوجيا تعتيم الشاشة لمنع الترميش في الصورة، ممّا يريح العين ويخفف من الإجهاد الذي تسببه رمشات الشاشة.

كل هذه الميّزات، تجعل هذه الشاشة الاختيار الأمثل والأكثر أمانًا وسلامة للموظفين العاملين أمام الشاشة لساعاتٍ طويلة.



ويوفر جهاز HUAWEI MateView GT أداءً رائعًا لجميع المستخدمين؛فإلى جانب إمكانية استخدامه كوسيلة إضافية لعرض الألعاب، فإنه بالإمكان استخدامه كشاشة إضافية للحاسوب المحمول أو الحاسوب، ممّا يوفر إنتاجية أفضل في العمل. وبالتأكيد، فإنه خطوة البداية نحو مستقبلٍ مليء بالأجهزة الذكية التي تزيد من الإنتاجية.

كل هذه الميزات الرائعة ستدفعك لاقتناء شاشة HUAWEI MateView GT اليوم، وهي متوفرة حاليًا في الأردن باللون الأسود، وبسعر 469 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، فلا تتردد بالحصول عليها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview-gt، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-gt-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.