HUAWEI P50 Pro:أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي، والذي سيتوفر قريبًا في السوق الأردني.

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ويعود الهاتف الجديد إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع ومميز، مع شاشة وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيف وحجمه أصغر.



حقبة جديدة من التصوير الفوتوغرافي من هواوي مع كاميرا True-Form Dual-Matrix

يوفر نظام الكاميرا مزدوجة المصفوفة في هاتف HUAWEI P50 Pro صورًا واقعية فائقة الوضوح.

وتسمح ميزة HUAWEI XD Optics للمستخدمين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة. تم تزويد الهاتف أيضًا بميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير، كما يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين في التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة.



يوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، مما يؤدي إلى إنشاء صور تعكس ما تراه العين البشرية. يستخدم نظام استشعار الضوء المحيط مستشعرًا متعدد الطيف من 10 قنوات، مقترنًا بمعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض P3، لتحسين قدرته على اكتشاف الضوء المحيط ومتوسط دقة تدرج الألوان بنسبة 50% و20% على التوالي. في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تظهر الصور أكثر إشراقًا وتفصيلاً.

تلتقط تقنية Super HDR 28% ضوءًا أكثر من النطاق الديناميكي لأداء أفضل بإضاءات منخفضة في الخلفية. يدعم هاتف HUAWEI P50 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل.

ويساعد حل تثبيت الصورة AIS Pro الجديد كليًا المستخدمين في التقاط مقاطع فيديو ثابتة محمولة بسهولة، بينما تعدّ تقنية AI Cinemagraph المدعمة بالذكاء الاصطناعي رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض حركات بسيطة.



فلسفة تصميم نقية وأنيقة مع تصميم الكاميرا مزدوجة المصفوفة – Dual-Matrix Camera Design

يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميمًا جديدًا بالكامل للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة. يأتي هيكل الحلقة المزدوجة في شكل كلاسيكي فوري، يرمز إلى الإمكانيات اللانهائية لكاميرا الهاتف الذكي.

ويأتي الهاتف أيضًا بشاشة وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيف وحجمه أصغر. يحتوي الهاتف على شاشة ثلاثية الأبعاد من الزجاج المنحني True-Chroma مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وكاميرا واحدة غير مزعجة في منتصف الشاشة لضمان تجربة مشاهدة غامرة مع ميزات مقاومة الغبار والماء، كما أن الهاتف مزود بسماعات استريو مزدوجة.



أداء جديد

يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن. يشتمل الهاتف على بطارية تبلغ 4360 ميللي أمبير في هيكله النحيف الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم فقط، بينما يدعم أيضًا شحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.



ميزات الجهاز الفائق بإلهام جديد

يتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة والمزودة بمظهر نقي وأنيق.

يعدّ التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device.

تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول.



وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI P50 Pro؛ حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. ويأتي الهاتف مع تطبيق Petal One وهو عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، بما يشمل خدمات Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة.

ويوفر التطبيق خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.



لا تتردد باقتناء هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد فور طرحه في السوق الأردني لتتمتع بمواصفات فريدة وميزات استثنائية تجعل تجربتك أكثر ذكاءً وسلاسة.



