HUAWEI P50 Pro:أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - هناك العديد من الأسباب التي ستمنح السعادة للناس في هذا العام؛ أحدها هو أن العام الجديد يجلب أيضًا الكثير من التقنيات الجديدة.

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فقد أطلقت هواوي الهاتف الذكي الرائد الجديد HUAWEI P50 Pro، والذي سيتوفر قريبًا في الأردن، ليمنحنا السعادة والحماس جميعًا؛ فهو يأتي مزودًا بكاميرا True-Form Dual-Matrix المبتكرة، وتصميم وألوان جديدة بالكامل، وبطارية تدوم طويلًا، وغيرها الكثير من المزايا.

وإليك هذا المقال الذي يعرض لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الهاتف الرائد الجديد من هواوي.



معيار جديد للتصوير بالهواتف الذكية

تشتهر هواتف هواوي الذكية بجودة كاميرا استثنائية. ومن الجيد أن نرى أن الكاميرات الموجودة في هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد تستمر أيضًا في تجاوز حدود التصوير بالهاتف الذكي.

يتكون نظام الكاميرا True-Form Dual-Matrix في هاتف HUAWEI P50 Pro من مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة SuperZoom، مما يمكّنها من التقاط ألوان حقيقية بوضوح ممتاز ونطاق ديناميكي.

ولتتمكن من رفع الأحمال الثقيلة، يتضمن الهاتف محركات صور HUAWEI XD Optics الجديدة كليًا التي تتحدى الفيزياء، ومحركات الصور HUAWEI XD Fusion Pro، وهي تقنية تُصحّح تشويش الصور وتحافظ على أدق تفاصيلها، لتمنحك صورًا عالية الدقة وأكثر إشراقًا ووضوحًا.



علاوة على ذلك، يتيح لك محرك الصور True-Chroma التقاط صور تبدو تمامًا كما تراها بعينيك؛ فقد حسّن القدرة على اكتشاف الضوء المحيط وإظهار دقة الألوان بشكلٍ أفضل. فإذا رغبت الفتيات بمشاركة صور مجموعة أحمر الشفاه الخاصة بهنّ مع صديقاتهنّ مثلًا، فإن هاتف HUAWEI P50 Pro سوف يلتقط اختلافات الظلال الدقيقة بينها.

وبشكل عام، ستبدو الصور الملتقطة بهذا الهاتف نابضة بالحياة وحقيقية. وبالإضافة إلى ما سبق، يعمل نظام Super Color Filter الجديد على تحسين وضوح الصورة بشكل كبير. فحتّى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تظهر الصور أكثر إشراقًا وتفصيلًا. ويمكنك أيضًا تكبير كل شخص في الصور الجماعية مع رؤية التفاصيل الدقيقة على وجوههم.



تتميز العدسة المقربة بالهاتف بمدى تكبير أقصى يصل إلى 200 مرة، مما يساعدك على التقاط صور للأشياء بغض النظر عن بعدها. وفي المرة القادمة التي تنطلق فيها في رحلة سفاري، ستتمكن من استخدام هذه العدسة لتسجيل لقطات قريبة للحياة البرية دون الاقتراب منها في الواقع. يدعم هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل. وتساعدك ميزة AIS Pro True-Steady Shot الجديدة كليًا على تصوير مقاطع فيديو ثابتة، حتى عند التكبير.



تصميم جديد مذهل ومنعش

يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميم كاميرا مزدوجة المصفوفة يمكن التعرف عليها على الفور، والذي قد يعدّ بكل بساطة أحد أفضل تصميمات الكاميرا للهواتف الذكية الحديثة. يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.6 بوصة، وبطارية كبيرة داخل هيكل نحيف وخفيف جدًا يسهل الإمساك به. تحتوي الشاشة الزجاجية المنحنية ثلاثية الأبعاد الموجودة في المقدمة أيضًا على كاميرا غير مزعجة ذات ثقب واحد في الأعلى. تدعم الشاشة التدرج اللوني الواسع P3 الكامل، ويمكنها عرض أكثر من مليار لون، وهو أمر ممتاز لمشاهدة الأفلام وجميع أنواع المحتوى الأخرى. ويمكنك أيضًا الاستمتاع بتجربة مستخدم سلسة؛ إذ تعمل الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 300 هرتز. ونظرًا لأن هاتف HUAWEI P50 Pro حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، فلا داعي للقلق بشأن رذاذ الماء أو الغبار الذي قد يلحق الضرر بالهاتف.



عمر بطارية طويل مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge

إلى جانب وجود بطارية كبيرة بسعة 4360 ميللي أمبير، يتمتع هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا بواحدة من أعلى سرعات الشحن بين الهواتف الذكية. إذ يدعم الهاتف تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط سلكيًا، وبقدرة 55 واط لاسلكيًا لشحن سريع وسهل. وإضافة إلى ذلك، ستحتفظ بطارية الهاتف بصحة 90% حتى بعد ثلاث سنوات من الاستخدام، وهو أمر رائع للغاية.



ميزات الجهاز الفائق

يتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة EMUI 12 - واجهة مستخدم مبتكرة بمظهر دقيق وأنيق. ويُعدّ التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلًا كالتحكم بجهاز واحد فقط؛ وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device؛ إذ تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين تحكمًا سهلًا أو ربطًا متعدّدًا مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI P50 Pro، ليمكّن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



في عام 2022، زادت المزايا التي يجب أن تبحث عنها في الهاتف الذكي، وتُعدّ الكاميرا والتصميم والبطارية، بلا شك، على رأس القائمة. ويبدو أن هاتف HUAWEI P50 Pro قد جمع كل هذه الأشياء الثلاثة في أفضل تصميم؛ فالكاميرات مذهلة، والتصميم مبدع، والبطارية وسرعات الشحن أكثر من كافية لأي شخص، بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائق - Super Device المريحة. لذا، فإنّ HUAWEI P50 Pro هاتف ذكي رائع لك هذا الموسم.



وإضافة إلى ما سبق، يتمتّع الهاتف بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع. لا تتردد باقتناء هذا الهاتف الرائع فور طرحه في السوق الأردني.



