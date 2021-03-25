HUAWEI Smart Scale 3.. الميزان المناسب في رحلة اللياقة والصحة

الوكيل الاخباري - الاهتمام بالصحة الجسدية وتتبع تفاصيل الجسم لم يعد يرتبط فقط بخسارة الوزن والشكل الخارجي، فهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات المناعة والصحة العامة والصحة النفسية على حد سواء.

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وكعادتها، تصمم هواوي خدماتها ومنتجاتها بما يلائم احتياجات الأفراد، ويسهّل عليهم الاستمتاع بحياة ذكية أكثر راحة وصحة.

ومن بين أبرز المنتجات الذكية الجديدة من هواوي ميزان HUAWEISmart Scale 3.

إليك ستة أسباب تجعلك ترغب في اختيار هذا الميزان:



تفاصيل وفهم شامل لحالتك الجسدية



أول خطوة للتغيير الإيجابي تبدأ بفهم شامل لجسمك والتعرف على حالتك وظروفك الجسدية بالتفصيل. مع ميزان HUAWEISmart Scale 3 ستتمكن من الحصول على تفاصيل حول 11 مؤشرًا مختلفًا للجسم، وهي؛ نسبة الماء في الجسم، كتلة الهيكل العظمي والعضلات، الوزن الخالي من الدهون، نسبة الدهون في الجسم، مؤشر كتلة الجسم، الوزن، معدل نبضات القلب، معدل الأيض الأساسي، مستوى الدهون في الأحشاء، محتوى المعادن في العظام، والبروتين.



تحليل تفصيلي لتكوين الجسم



باستخدام تطبيق HUAWEI Health - الذي يتم ربطه بجهاز HUAWEI Smart Scale 3 - سيتم إجراء تحليل تفصيلي لتكوين الجسم من أجل راحتك، وسيظهر التحليل بشكل منتظم على هاتفك الذكي، بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها في سجلك ضمن التطبيق.



إرشادات عملية لنتائج دقيقة



بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية HUAWEI TruFit™ لنموذج تكوين الجسم – المدروسة بعمق من فريق هواوي بالتعاون مع جهات مختصة بمجال العلوم الفيزيائية – سيتمكن جهاز HUAWEISmart Scale 3 من منحك قياسات وإرشادات موجهة بشكل علمي، وإعطاء معلومات دقيقة تتناسب مع احتياجات جسمك بالضبط، ليكون بمثابة مدربك الخاص الذي يوجهك نحو تحقيق نتائج مبهرة.

وإلى جانب ذلك، يمكنك من خلال HUAWEI Smart Scale 3 تتبع كل تقدم تحرزه نحو تحقيق اللياقة، إذ يطلعك السجل المجدّد على أحدث التطورات فيما يخص تأثير التمارين الرياضية التي تؤديها، بحيث تتمكن من تخصيص خطة حرق الدهون وضبط وضع التمارين الرياضية الخاص بك وفقًا للسجل.



تجربة استخدام سهلة مع مزايا الاتصالات الثنائية وحفظ البيانات



هل تحب أن يتعرف الميزان عليك والتمييز بينك وبين بقيّة أفراد الأسرة؟ يمكن لـ HUAWEISmart Scale 3 التعرف على أفراد الأسرة بذكاء استنادًا إلى البيانات التاريخية، حيث يتم تحميل السجل بأكمله تلقائيًا على السحابة وإرساله إلى الحسابات المرتبطة بالجهاز، مع إمكانية عرضها على هاتفك في أي وقت ومن أي مكان.

كذلك، يمكن توصيل HUAWEI Smart Scale 3 بالبلوتوث والشبكة اللاسلكية لتستمتع بتجربة أكثر راحة. وبمجرد توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية، يمكنك الوقوف على الميزان دون فتح تطبيق HUAWEI Health.



تصميم تفصيلي لراحة أكبر



على صعيد التصميم الخارجي، تم تزويد جهاز HUAWEI Smart Scale3 بلوحة من الزجاج المقوى، مع أرجل منخفضة يبلغ طولها 3.5 مم ووسائد مانعة للانزلاق مصنوعة من مطاط السليكون التي تتيح لك إمكانية قياس وزنك بثبات في أي وقت.

علاوة على ذلك، خضع HUAWEI Smart Scale 3 إلى مجموعة واسعة من الاختبارات الصارمة خلال عملية الإنتاج؛ مثل، السقوط من مسافة قصيرة، وإلقاء كرة حديدية، وغيرها من اختبارات تخزين وتغيّر درجات الحرارة المتعدة، وذلك لضمان منح تجربة استخدام موثوقة أكثر أمانًا وملائمة لمختلف الأعمار.



وضع الضيف للاستخدام لمرة واحدة فقط



إذا كان صديقك أو أي من ضيوفك يرغب بتجربة الميزان أو قياس وضعه الجسدي بالتفاصيل نفسها التي يوفرها HUAWEISmart Scale 3 لمرة واحدة، ما عليك سوى فتح تطبيق HUAWEI Health، وإدخال بيانات الضيف فيه، ثم سيصبح الميزان جاهزًا للاستخدام. ولضمان حماية بيانات ضيفك، يقوم الميزان مباشرة بحذف البيانات بعد انتهاء الاستخدام.



في الأردن، يتوفر ميزان HUAWEI Scale 3باللون الأبيض السيراميكي بسعر 45 دينارًا، وبإمكانك اقتناؤه ضمن العروض الخاصة (flash sale) بسعر 39 دينارًا حتى يوم الأحد 28 آذار الجاري عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ar.

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