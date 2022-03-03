HUAWEI Sound Joy: أول مكبر صوت ذكي محمول من هواوي تم تصميمه بالتعاون مع Devialet قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق HUAWEI Sound Joy؛ أول مكبر صوت ذكي محمول، والذي يتميّز بحجمه المضغوط وأناقته، وتصميمٍ يناسب الاستخدام اليومي؛ ليوفّر للمستخدمين راحة لا متناهية، وتجربة صوتٍ متميزة أينما ذهبوا، علاوةً على مقاومته للغبار والماء، وسطحه المضاد للانزلاق، مما يزيده متانةً وثباتًا.

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وقد حصل هذا النسيج الجديد كليًا على تصنيف P67. ويأتي مكبّر الصوت أيضًا ببطارية تعمل حتى 26 ساعة دون توقّف، وتدعم الشحن فائق السرعة لتُمتِعك بأفضل الحفلات الخارجية. وسيتوفّر مكبّر الصوت HUAWEI Sound Joy قريبًا في الأردن.



تصميم مشترك بين هواوي وDevialet لصوتٍ رائع

صمّمت هواوي مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy بالشراكة مع شركة تكنولوجيا الصوت الفرنسية Devialet، التي تشتهر بمنتجاتها المتميزة عالية الدقة.

وبالاستفادة من تقنيتهاDevialet SAM®، يمتعك مكبّر الصوت HUAWEI Sound Joy بتجربة صوتٍ حقيقية خالية من التشويش.

وأمّا تقنية المشعاع السلبي المزدوج Push-Push، فقد ثُبِّتت باتجاهٍ معاكس على جانبيْ مكبر الصوت لاستبعاد الاهتزازات وتعزيز وضوح الصوت لتزيد من قدرة المكبر على تقديم تجربة صوت حقيقية عالية الوضوح.



يحتوى مكبر الصوتHUAWEI Sound Joy أيضًا على نظام ذينطاق ثنائي الاتجاه؛ ليقدّم لك الترددات العالية بصوتٍ عميقٍ خفيض.

ويتضمن هذا النظام مكبر صوت واحد من نوعTweeter المتخصص بإنتاج الترددادت العالية، ووحدة مكبر صوت مخصصة لرفع الصوت وخفضه، لتستمع إلى صوتٍ أكثر وضوحًا وجهرًا.ورُغم تجويفه الصغيربقياس 0.25 لتر، يمكن أن يصل صوت HUAWEI Sound Joy على بعد متريْن بقوة 79 ديسيبل.



ولكي تحمله بالسهولة التي تحمل بها زجاجة الماء، يزن مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy 690 غرام، وهو مصممّ بطول 202 ملم وقطر73 ملم، لتتمكن من اصطحابه سواءً في نزهتك على البحيرة، أو للمشي في الحديقة، أو ركوب الدراجة والتجوال في جميع أنحاء المدينة؛ فهو رفيق رائع يحمل أغانيك المفضلة إلى أي مناسبة خارجية.



عمر بطارية متميز وشحن فائق السرعة

بفضل بطاريته الكبير بسعة 8800ميللي أمبير، يقدّم مكبر الصوتHUAWEI Sound Joy عمر بطارية طويل يدوم حتى 26 ساعة للشحنة الواحدة الكاملة.

وحتى إن انخفضت بطاريته، يتيح الشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط للمستخدمين العودة إلى الاستمتاع بتشغيل Huawei Sound Joy بسرعة وأمان؛ إذ يمكّنهم الشحن لمدة 10 دقائق فقط من تشغيل المكبر لساعةٍ أخرى،ويستغرق شحن البطارية الكامل 3 ساعات فقط.



تشغيل أذكى للموسيقى

يأتي مكبّرHUAWEI Sound Joy مزودًا بمزايا ذكية تتيح للمستخدمين الاستمتاع أكثر بمناسباتهمالمختلفة. فمع تقنية Shake Stereo Link Up، يمكن للمستخدم إقران مكبريْ صوت من نوع HUAWEI Sound Joy وتوصيلهما لتشكيل نظام ستيريو والحصول على تجربة صوتية غامرة وأعلى حماسةً.

وبفضل النقل بلمسة واحدة، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزتهم بالسماعة بسهولة، ونقل الوسائط بينهما على الفور؛فما عليهم سوىربط الجهاز بمكبر HUAWEI Sound Joy،والضغط على زر مساعد الصوت، ليتمكنوا من إرسال الطلبات إلى المساعد الصوتي على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، حتى لو لم يكن من أجهزة هواوي، مما يحوّل HUAWEI Sound Joy إلى مساعد ذكي.



يدعم مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy أيضًا تشغيلًا وتحكمًا أكثر ذكاءً بمستوى الصوت؛ إذ تتيح ميزة تحكّم ساعة هواوي بمكبر الصوتHUAWEI Sound Joy للمستخدمين إيقاف الأغاني مؤقتًا، أو تخطيها،أو رفع مستوى الصوت للأعلى أو الأسفل بكلٍ سهولة من معصمهم.

وبفضل ميزة الاكتشاف التلقائيAutomatic Discovery، يمكن للمستخدمين توصيل هاتف ذكي أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي قريب منHUAWEI Sound Joy ببضع نقرات على النافذة المنبثقة التي تظهر على أجهزتهم، دون أن يحتاجوا لكابل أو البحث من خلال قائمة الإعدادات على الأجهزة.

ويأتي مكبر الصوت الجديد أيضًا مع حلقة متعددة الألوان، لتعزّز تجربتك الصوتية بمتعة تأثيرات الإضاءة.



