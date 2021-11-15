HUAWEI WATCH FIT mini : ساعة ذكية تُكمل أناقتكِ متوفرة الآن للطلب المُسبق

الوكيل الإخباري - مهما كان يومكِ حافلًا بالمهام المختلفة، فإن هواوي توفر لكِدائمًا أحدث المنتجات الذكية التي تسّهل حياتكِ وتجعلها أكثر متعة وسلاسة. وهذه المرة، تقدّم لكِ أحدث إصداراتها من سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT الشهيرة؛ HUAWEI WATCH FIT mini لتكون رفيقتكِ المفضلة طوال اليوم. منذ لحظة استيقاظكِ حتى موعد نومكِ، ستجدين في هذه الساعة الذكية -المتوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن - ما يلبي مختلف احتياجاتك ومتطلباتك. إليكِ أبرز مزاياها التي ستدفعكِ لاقتنائها على الفور.

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ساعةجميلة تُكمل أناقتكِ



إذا كنتِ تحرصين على الظهور بإطلالات مميزة تناسب مختلف المناسبات والسيناريوهات اليومية، فإن هواوي صمّمت ساعة HUAWEI WATCH FIT mini خصيصًا لتُكمل أناقتكِ. سواءٌ أردتِ الظهور بإطلالة عصرية عند الذهاب إلى الجامعة أو النادي الرياضي أو الخروج للتسوق أو التنزه مع صديقاتك، أو رغبتِ بالحصول على إطلالة رسمية وأنيقة عند الذهاب إلى العمل أو الاجتماعات الرسمية، فإن أحدث ساعات هواوي تناسب تمامًا جميع هذه الإطلالات وتضفي على مظهركِ الأناقة والتميز والجمال.



تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini بتصميم أنيق مستطيل الشكل، وهيكل مصنوع من معدن الألومنيوم اللامع بالكامل،معشاشة AMOLED ملونة قياس 1.47 بوصة تدعم إيماءات الانزلاق واللمسبدقة 368×194 بيكسل وكثافة 282 بيكسل، وتزنحوالي 20 جرامًالتكون خفيفة جدًا على معصمك، أما السوار الخاص بها فهو مصنوع من الجلدويأتي باللونين الرائعين Frosty WhiteوMocha Brown لتختاري منهما ما يناسب إطلالاتك المتنوعة.



بطارية قوية تدوم طوال اليوم



مع جدولكِ اليومي الحافل بالكثير من المهام سواء في الدراسة أو العمل،لا بد أنكِ تحرصين على عدم إضاعة الوقت في شحن ساعتكِ الذكية باستمرار. لذا، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini مع بطارية تدوم لمدة 14يومًا من الاستخدام المعتاد أو 10 أيام من الاستخدام المكثّف. ويمكن أن يحافظ الشحن لمدة خمس دقائق على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد لتؤدي مهامك بكل سلاسة وأريحية.



متابعة دقيقة لصحتكِ الجسدية والنفسية



من الجيد دائمًا متابعة صحتكِ سواء الجسدية أو النفسية، أليس كذلك؟ تراقب ساعة HUAWEI WATCH FIT mini البيانات الصحية الدقيقة المهمة، بما في ذلك مراقبة تشبع الأكسجين في الدم(SpO2)، وهو مؤشر فسيولوجي مهم لصحة الجهاز التنفسي. يمكنكِ أيضًا تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بكِ، وذلك بفضل تقنية™HUAWEITruRelax التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات. وفي الوقت نفسه، تساعد تقنية HUAWEITruSleep™ 2.0في قياس جودة النوم أيضًا والتي تتضمن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة. وتقدم هذه التقنية أيضًا أكثر من 100 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم.



كذلك، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini مزودة بتقنية HUAWEITruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب. يمكن لهذه الميزة مراقبة معدل ضربات قلبكِ بشكل مستمر وسريع ودقيق، مما يسمح لكِ بالعناية بشكل أفضل بصحة قلبكِ وحتى تنبيهك عندما يكون معدل ضربات قلبكِ مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق. ومع ميزة Menstrual Cycle Tracking يمكنكِ تتبّع مواعيد الدورة الشهرية بكل خصوصية وراحة.



تتبّع شامل للياقتكِ البدنية



مهما كان نوع الرياضة التي تفضلينها، فإن ساعةHUAWEI WATCH FIT mini تلبّي مختلف احتياجاتك لتكون بمثابة مدرب شخصي على معصمكِ. تأتي الساعة مع مجموعة واسعة من ميزات تتبع اللياقة البدنية لأنواع مختلفة من التدريبات أو الدورات أو أنظمة التدريب، وهي مزودة بـ 96 وضعًا للتمارين الداخلية والخارجية مثل المشي، والجري، وركوب الدراجة،ومجموعة متنوعة منالتمارين القوية، والترفيه، والألعاب المائية، واللياقة البدنية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية، والتزلج وغير ذلك الكثير. وإلى جانب ذلك، فإن الساعة تتميزبقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار "5 ATM"، لتستمتعي بالسباحة في المسبح أو البحر دون القلق من تلفها.



تحتوي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini أيضًا على بعض الميزات الذكية والمثيرة للاهتمام التي تجعل حياتكِ اليومية أكثر راحة. ستحصلين على رسائل تذكير بالمكالمات والرسائل الواردة، ويمكنكِ أيضًا التقاط الصور عن بُعد باستخدام مصراع الكاميرا، بالإضافة إلى دعم التحكم في تشغيل الموسيقى.

تتوفر هذه الساعة المدهشة حاليًا في الأردن للطلب المسبق ابتداءً من اليوم ولغاية 21 تشرين الثاني الجاري، بسعر 89دينارًا، ويمكنكِ حجز نسختكِ من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini، وستحصلين على هدية مجانية.

