HUAWEI WiFi AX2: اتصال سريع وموثوق بشبكة Wi-Fi 6 للمنازل قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤخرًا جهاز الراوتر الذكي HUAWEI WiFi AX2 كإضافة جديدة إلى سلسلة HUAWEI WiFi AX، وسيتوفر قريبًا في الأردن.

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يدعم جهاز الراوتر الذكي الإنتاجية والسعة المحسّنة بشكل كبير لتوفير بث فيديو عالي الدقة وأكثر سلاسة وتجارب ألعاب أكثر استجابة عبر الإنترنت والمزيد.



ويتميز الجهاز بشبكة Wi-Fi 6بتردد يصل لغاية 5 جيجاهرتز وHarmonyOS Mesh+ التي تتيح للمستخدمين توصيل وحدات متعددة من HUAWEI WiFi AX2 بسهولة للحصول على تغطية Wi-Fi أفضل في المنزل، بالإضافة إلى ™Harmony HomeSec الذي يساعد على حماية خصوصية بيانات المستخدم ويضمن منح المستخدمين الذين لديهم حقوق الوصول اتصالاً بالإنترنت فقط.





تضمن ميزة التجوال الفائق السلس التجوال بزمن انتقال منخفض لتجربة Wi-Fi غير منقطعة. إلى جانب سرعة وتغطية Wi-Fiالأفضل، يدعم جهاز الراوترالجديد أيضًا ميزات المراقبة الأبوية التي تمهد الطريق للعائلات لإدارة المحتوى والوقت لأطفالهم الصغار.



تجربة Wi-Fi 6 من الجيل التالي



HUAWEI WiFi AX2 عبارة عن راوترمنزلي ذكي يدعم شبكةWi-Fi 6ويدعم الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات النظري البالغ 1500 ميجابت في الثانية في وضع النطاق المزدوج، وهو أسرع من أجهزة الراوترWi-Fi 5 التي يمكنها دعم سرعة قصوى تبلغ 1200 ميجابت في الثانية فقط. بفضل تقنية True Dual-band، يسمح جهاز الراوترللأجهزة المتصلة بالتبديل تلقائيًا وديناميكيًا بين قناة 5 جيجاهرتز الأسرع وقناة النطاق الأعلى 2.4 جيجاهرتز فيما يتعلق باستقبال الإشارة، مما يضمن تجربة Wi-Fi موثوقة بغض النظر عما إذا كان المستخدمون قريبين أو بعيدين بعيدًا عن جهاز الراوتر.



تغطية معززة وأداء أسرع



يدعم جهاز الراوترHUAWEI WiFi AX2 خاصية HarmonyOSMesh+، والتي تسمح للمستخدمين بإعداد شبكة متداخلة بسهولة للحصول على تعزيز كبير في تغطية إشارة Wi-Fi في المنزل. بينما توفر وحدة واحدة من HUAWEI WiFi AX2 تغطية تصل إلى 90 مترًا مربعًا، يمكن للمستخدمين في المنازل الكبيرة إقران اثنين منهم معًا لتوسيع التغطية حتى 160 مترًا مربعًا والاستمتاع باتصال Wi-Fi عالي السرعة عبر منطقة أوسع.



تحسين أمن الشبكة المنزلية



لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية المنتشرة بشكل متزايد،يدعم جهاز الراوترHUAWEI WiFi AX2 ميزة ™Harmony HomeSec لتوفير حماية أمنية متعددة الطبقات لشبكات المستخدمين المنزلية.



وكجزء من الحل الأمني، يمكن لـ Brute Force Attack Prevention تحديد ومنع المهاجمين الأشرار من الوصول بنجاح إلى شبكة WLAN عبر هجمات القوة الغاشمة. ولتشفير البيانات، يدعم HUAWEI WiFi AX2 أحدث معايير مصادقة وتشفير للوصول المحمي اللاسلكي (WPA3)، والذي يستخدم مجموعة أمان 192 بت لزيادة تعزيز الأمان. يمكن للمستخدمين الذين يزورون الضيوف إعداد Guest Wi-Fi، وهي شبكة منفصلة بكلمة مرور مخصصة لها. يتم عزل الأجهزة المتصلة بالإنترنت عبر Guest Wi-Fi عن الشبكة المحلية لمنع الضيوف من الوصول إلى بيانات المالك الخاصة.



ومن خلال تطبيق HUAWEI AI Life، يمكن للمستخدمين بسهولة إزالة الأجهزة المتصلة غير المرغوب فيها وتغيير كلمة المرور للتخفيف من مخاطر الأمان.



تجوال سلس للغاية



كجزء من HarmonyOS Mesh+، يدعم التجوال الفائق السلس سبع خوارزميات للتجوال بما في ذلك802.11k و802.11v. عندما يتنقل المستخدمون في المنزل أثناء دفق مقطع فيديو أو لعب لعبة عبر الإنترنت، فتبقىالتجربة دون انقطاع حيث يحدث تبديل نقطة الوصول ليس فقط بسلاسة، ولكن أيضًا بسرعة مع زمن انتقال منخفض يصل إلى 50 ميللي ثانية فقط.



تجارب أكثر ذكاءً لمنازل أكثر تطورًا



ينفردجهاز HUAWEI WiFi AX2بميزات إدارة شبكة ذكية وبديهية من خلال تطبيق HUAWEI AI Life؛ حيث يوفر التطبيق أدوات التشخيص الذكي للمستخدمين لتصور تغطية Wi-Fi، واستكشاف مشكلات شبكةWi-Fi الشائعة وإصلاحها، وإدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة. يمكن للمستخدمين الاستفادة من إعدادات المراقبة الأبوية للحد من وقت أطفالهم على الإنترنت ومنع أفراد الأسرة الصغار من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت.



يوجد في الجزء الخلفي من جهازHUAWEI WiFi AX2 ثلاثة منافذ قابلة للتكيف تدعم اتصالات WAN وLAN. يتيح هذا الحل الأنيق للمستخدمين توصيل كبلات WAN وLAN الخاصة بهم بأي من منافذ Ethernet لإعداد شبكاتهم المنزلية.



لا تتردد باقتناء جهاز الراوتر HUAWEI WiFi AX2الذكي بسرعة الجيل السادس من الواي فاي فور طرحه في السوق الأردني لتتمتع بحماية عالية لشبكة الإنترنت المنزلية.

