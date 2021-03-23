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الثلاثاء، 23-03-2021 02:36 م

HUAWEI WiFi AX3 Quad-core إضافة نوعية لعالم أجهزة التوجيه

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الوكيل الاخباري - مع تزايد الاعتماد على الإنترنت بشكل كبير في حياتنا اليومية – سواء للعمل أو الدراسة أو حتى الترفيه – بات من الضروري الاعتماد على أجهزة توجيه قوية توفر اتصالًا فائقًا بشبكة الـ Wi-Fi، بما يسهم في إتمام المهام بكل سرعة وسلاسة.

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وهنا يأتي دور هواوي التي قدمت لنا مؤخرًا أحدث سلسلة من أجهزة التوجيه HUAWEI WiFi AX3 المدعومة بمعايير تقنية Wi-Fi 6.

 

دعونا نتعرف على أحد أبرز أجهزة هذه السلسلة؛ HUAWEI WiFi AX3 Quad-core.


سرعة فائقة لا تخطر على بالك


ستندهش من السرعة الفائقة التي يوفرها لك جهاز التوجيه HUAWEI WiFi AX3 Quad-core. بفضل النطاق الترددي البالغ 160 ميجاهرتز ونظام 1024-QAM، يمكن أن تصل سرعة الجهاز النظرية إلى 3,000 ميجابت في الثانية.

 

يأتي الجهاز بمعالج Gigahome الحصري من هواوي ومجموعة شرائح Gigahome Wi-Fi 6.

 

ومع معايير تقنية Wi-Fi 6 كأساس، أدرجت هواوي تقنية التعاون على عدة رقائق، وذلك لضمان أن جهاز التوجيه يقدم اتصال "Wi-Fi 6 Plus" بسرعة مضاعفة، إلى جانب قدرات اختراق الجدار المحسنة عند استخدامها مع أجهزة هواوي الأخرى المدعومة بتقنية Wi-Fi 6، بما يجعلك تودع التخزين المؤقت والبطيء، وتستمتع بتجربة استخدام سريعة وسهلة.


اتصالات متعددة وسلسة


على عكس أجهزة التوجيه التقليدية، يمكنك توصيل العديد من الأجهزة بجهاز HUAWEI WiFi AX3 Quad-core بكفاءة أكبر. يدعم الجهاز نظام المستخدمين المتعددين OFDMA؛ ولهذا فهو قادر على إرسال البيانات إلى أجهزة متعددة في وقت واحد. وتضمن وحدة CPU من النوع Gigahome رباعية النواة عالية الطاقة تشغيل المعالج بسلاسة.

 

وهو قادر على توصيل ما يصل إلى 128 جهازًا بشكل عام في النطاقات المزدوجة. مهما كان المكان مزدحمًا، فإنه سيخدم مستخدمين مختلفين وأجهزة مختلفة بسرعة. وإلى جانب ذلك، تتيح لك خاصية HUAWEI Share توصيل جهاز التوجيه HUAWEI WiFi AX3 Quad-core بهاتفك الذكي بنقرة بسيطة.

 

سواء أكنت تقيم حفلة في منزلك، أو تستقبل مجموعة من الأصدقاء أو أفراد العائلة، فإن الجهاز سيتذكر كلمة المرور الخاصة بشبكة الـ Wi-Fi، ويسمح للضيوف الذين تثق بهم بالاتصال بها بسهولة.


شبكتك بأمان مع ™HUAWEI HomeSec


يتميز جهاز التوجيه HUAWEI WiFi AX3 Quad-core بضمانات أمان ™HUAWEI HomeSec، حيث يوفر لك الجهاز المُمكَّن من TEE(بيئة تنفيذ موثوقة) والمدعوم بنظام التشغيل Harmony Microkernel، منطقة آمنة داخل المعالج الرئيسي، حيث يتم استخدام كل من العتاد والبرمجيات لحماية البيانات.

 

الجهاز أيضًا حاصل على شهادة الاعتماد CC EAL5؛ ما يعني أنه يمكن أن يعمل بأمان في بيئة تجارية، وهو ما يوفر ضمانًا أمنيًا كبيرًا لأجهزتك.


يتوفر جهاز التوجيه HUAWEI WiFi AX3 Quad-core في الأردن باللون الأبيض وبسعر 69 دينارًا، ويمكنك شراؤه عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

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