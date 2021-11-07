HUAWEI nova 8... أداء قوي وتصميم عصري وكاميرا استثنائية

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وهذا الأمر ينطبق على أحدث إضافة لسلسلة nova الشهيرة؛ HUAWEI nova 8.

إليك أبرز المزايا التي ستدفعك لاقتناء هذا الهاتف المدهش على الفور.



تصميم عصري ومميز



يلفت هاتف HUAWEI nova 8 الأنظار بلون Gold Blush الرائع، ويأتي بهيكل نحيف وخفيف؛ إذ يزن 169 جرامًا فقط، بما يوفر قبضة فائقة تتناسب تمامًا مع راحة يدك. في كل من الأمام والخلف، يستخدم الهاتف تصميمًا زجاجيًا منحنيًا، مع الحفاظ على الأزرار المادية على الجانب للحصول على ميزات الوظائف والجماليات.



شاشة مذهلة تبض بالحياة



يتميز هاتف HUAWEI nova 8 بشاشة OLED منحنية بمقاس 6.57 بوصة مع خاصية منع اللمس غير المقصود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزات راحة العينين المعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland، ويمكن للشاشة عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر ثراء وغامرة من أي وقت مضى.

وبالإضافة إلى ذلك، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تقوم الشاشة بتحديث 90 إطارًا في الثانية مع استجابة سريعة للغاية عند التمرير. وإلى جانب هذه الانسيابية الرائعة، يمنحك معدل التحديث هذا زمن تأخير أقل للتحكم باللمس، مما يجعل كل لمسة أكثر استجابة ودقة.



كاميرا رباعية قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي



يأتي هاتف HUAWEI nova 8 مزودًا بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

ويتميز هذا الهاتف الرائع بتقنية دمج الضوء 4 في 1 المذهلة التي تمكّن الكاميرا الرئيسية من التقاط التفاصيل بجودة واضحة تمامًا في أي سيناريو. ومع وضع الدقة العالية، تكون مخرجات الصورة عالية الدقة (9216 × 6912 بكسل).



يدعم الهاتف أيضًا الوضع الليلي الفائق Super Night Mode خاصة للمشاهد الخارجية مثل التجول الافتراضي في الليل. هناك أيضًا وضع الفيديو ثنائي العرض الذي يساعدك على تسجيل مقاطع فيديو HD 1080p بطريقة مرحة. سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين؛ الأول يعرض لقطة تم التقاطها عن قرب بواسطة الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا، والآخر يعرض الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، وهذا الوضع رائع لتصوير الأحداث والمناسبات السعيدة أو المواقع السياحية المختلفة.



وتعدّ الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل مثالية لصور السيلفي حتى في الليل، وتدعم أيضًا وضع Super Night Selfie وخوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة على إزالة التوهجات، وتحسّن تفاصيل الوجه لصور سيلفي رائعة جاهزة للمشاركة.



شحن فائق السرعة



يدعم هاتف HUAWEI nova 8 تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، لذلك يمكنك الحصول على شحن كامل في 35 دقيقة فقط. وفي الوقت الذي تتناول فيه القهوة، يمكنك شحن بطارية الهاتف بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط.



جهاز فائق لتجربة ذكية



ضمن ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق (Super Device). بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، في حين تبلغ مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج Kirin 820E 5G SoC. وإلى جانب ذلك، يضم الهاتف متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



ومع ميزة MeeTime، أصبح بإمكانك إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة علامات عليها.



كل هذه الميزات الرائعة ستدفعك لاقتناء هاتف HUAWEI nova 8 اليوم، وهو متوفر حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، فلا تتردد بالحصول عليه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وستحصل على هدية مجانية، وخصم عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا من VIP HUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا من VIP HUAWEI Video، إلى جانب ضمان لمدة 12 شهرًا، وذلك لغاية 7 تشرين الثاني 2021.



