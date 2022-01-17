HUAWEI nova 9 الهاتف الرائد العصري وملك الكاميرات أكثر من مذهل!

الوكيل الاخباري - إذا كنت قد سمعت كثيرًاعنأحدث هاتف ذكي من هواويوكنت لا تعرف السبب، سنكشف لك عن الأسباب التيتجعلHUAWEI nova 9- المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن - الهاتف الرائد العصري وملك الكاميرات المزود بمجموعة من المزايا الرائعة بما فيها تصميمهالمذهل ولونه الجديد كليًا، اللون رقم 9–Colour No. 9 الذي سيبهر عينيك، مع نظامكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، والشحن فائق السرعة SuperChargeHUAWEI بقوة 66 واط، وخصائص الجهاز الفائق الرائدة Super Device،وميزات نظام تشغيل EMUI 12 الرائعة.

اضافة اعلان

لقد وقع الشباب في حب أحدث هاتف ذكي منهواويلأسباب قوية، دعونا نلقي نظرة عليها.



تصميم رائع وأنيق



يأتي هاتف HUAWEI nova 9 بلون مبتكر وجديد كليًا، اللون رقم 9–Colour No. 9، وتم تصميم اللون الأرجواني المزرق منخفض التشبع من خلال عملية "Starry Flash AG Glass" الجديدة لإنتاج تأثير رائع،وتصميممضاد للانزلاق وأثر بصمات الأصابع.

وتُعدّ الألوان العصرية من أهم العناصر في سلسلة HUAWEI nova الشهيرة وتمثل استمرارًا لإرث السلسلة.



يتضمن الجانب الأمامي من الهاتف شاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية مقاس 6.57 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز لتحسين الاستجابة ولون P3 كامل المسار.

وتوفر الشاشة تجربة مشاهدة سلسة بتفاصيل دقيقة، وكذلك إعادة إنتاج محتوى حقيقي نابض بالحياة سواء كان ذلك للألعاب أو مقاطع الفيديو.

وتقدم الشاشة المنحنية من كلا الجانبين انسيابية رائعة، مما يوفر صورًا غامرة وقبضة يد مريحة في الوقت نفسه.

ويبلغ سُمك هاتف HUAWEI nova 9 7.77 مم فقط ووزنه 175 غم، ويتميز إعداد الكاميرا الخلفية بتصميم حلقة Star Orbit Ring المستوحاة من السديم وهو الأكثر شهرة في سلسلةHUAWEI nova.



نظام كاميرا فائقة الرؤية



يتضمن HUAWEI nova 9 نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل.

سواء كنت تقوم بتصوير صور ليلية أو صور بانورامية أو صور شخصية أو صور مقربة، يتيح لك الهاتف التقاط صور عالية الجودة يمكن مقارنتها بالصور التي يتم التقاطها على الكاميرات الاحترافية.

يشمل نظام الكاميرا الخلفية كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تتيح لك التقاط ما يقرب من 4 سم.

تدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية تصوير 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، مما يسمح لك بالتعبير عن نفسك من خلال مقاطع الفيديو القصيرة ومدونات الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي.



تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير بحجم 1 / 1.56 بوصة ومرشح ألوان RYYB مع حساسية عالية للضوء،مما يجمع نسبة ضوء أكثر بنسبة 40% مقارنة بمستشعر RGGB القياسي، ويضمن أقصى درجات الوضوح فيجميع الصور، مع تمكين أداء الإضاءة المنخفضة المميز.



ابتكارات كاميرا السيلفي



تُعدّ الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل من HUAWEI nova 9 مثالية لالتقاط صور السيلفي، وسيساعد وضع البورتريه إضفاء لمسة رائعة على صور السيلفي عبر استخدام Bokeh Portrait.

وهناك أيضًا تأثيرات وفلاتر للتجميل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستسهم بتجميل صور السيلفي بمنتهى البساطة.



ولتحقيق تجربة تسجيل فيديو ممتازة، تم تزويد HUAWEI nova 9 بكاميرا سيلفي عالية الدقة بدقة 32 ميجابكسل.

على غرار الكاميرا الخلفية، فإنه يدعم تسجيل فيديوهاتالسيلفي بدقة 4Kمع تقنية AIImage Stabilization لتثبيت الفيديو، مما يسمح لك بالتقاط لقطات عالية الوضوح أثناء التحدث إلى الكاميرا، بالإضافة إلى الأحداث المثيرة التي تحدث من حولك.

علاوةً على ذلك، يتضمن الهاتف الجديد ميزة جديدة كليًا هي التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر. وستتمكن مع هذا الابتكار من التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لتصوير القصص بسلاسة في مقطع فيديو واحد.

ويتوفر أيضًا تسجيل الفيديو مزدوج العرض Dual-View Video الذي يتيح لك عرض ردود الفعل المباشرةعلى الأحداث باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه دون الحاجة إلى التعديل.وعندما ترغببعرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، يمكنك ببساطة التقاط صورة قريبة ولقطة بعدسة الزاوية الواسعة في الوقت نفسه. إنها متعة حقيقية، أليس كذلك؟



إمكانات قوية في متناول يدك



بالنظر إلى مدى ارتباط حياتنا اليومية بالهاتف الذكي، ربما يكون عمر البطارية أحد أهم الأشياء التي يجب أن نقلق بشأنها. بعد كل شيء، بغض النظر عن مدى قوة الهاتف الذكي أو تصميمه، ما فائدته إذا لم يستطع تشغيل هذه المزايا طوال اليوم؟ يوفر هاتف HUAWEI nova 9 عمر بطارية ممتاز مع بطارية قوية وطويلة الأمد بقدرة 4300 ميللي أمبير، تدعمها تقنية الشحن فائق السرعةHUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط.

ويمكن شحن الهاتف الذكي بشكل أسرع، حيث يستغرق 15 دقيقة فقط لشحن 53%من البطارية و38 دقيقة كييشحن البطارية بالكامل.



إلهام جديد في تجربة المستخدم



يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزودًا بمزايا الجهاز الفائق Super Device ويعمل بنظام EMUI 12.

ويمكنك التمرير لفتح لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت وإعدادات الواي فاي والبلوتوث دون مغادرة شاشتك الحالية، بالإضافة إلى أنه يُسهّل التحكم بالأجهزة المتعددة كما لو كنت تتحكم بجهاز واحد فقط. على سبيل المثال، يمكنك النقر فوق رمز HUAWEI MatePad لتفعيل خاصية العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، أو الضغط على أيقونة HUAWEI MateBookلتفعيل هذه الخاصيةبين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو الضغط على أيقونة سماعاتHUAWEI FreeBudsلتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي.



ويستطيع هاتفHUAWEI nova 9 بفضل نظام الملفات الموزعة أن يعمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بالحاسوب، مما يعني أنكتستطيع الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



ويقدم متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن تجربة ذكية وسلسة، وهو مثبت مسبقًا على هاتف HUAWEI nova 9، ليتيح للمستخدمين البحث عن مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية الجودة وتنزيلها.



ماذا تعتقد؟



إذا كنت تريد هاتفًا ذكيًا بتصميم عصري ومذهل، وإعداد كاميرا استثنائي، بالإضافة إلى ميزات فيديو سيلفي مبتكرة وبطارية كبيرة مع سرعة شحن مميزةوميزات بصرية رائعة تجعل الهاتف مثيرًا أكثر للإعجاب.. إذًا لا تنظر بعيدًا، فهاتف HUAWEI nova 9 الرائد العصري الجديد وملك الكاميرات هو اختيارك!