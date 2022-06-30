HUAWEI nova Y70: الإضافة الأحدث لسلسة HUAWEI nova Y بمزايا تفوق التوقعات

الوكيل الإخباري - حين تنوي شراء هاتف، فإنّك تُحاول الحصول على أعلى قيمة يمكن أن يزوّدك بها الهاتف مقابل المبلغ الذي تدفعه؛ خاصةً إذا كنت تبحث عن هاتفٍ من الفئة الابتدائية. في هذه المرّة، لن تضطر إلى إجراء الكثير من المقارنات لاتّخاذ قرارك هذا؛ فقد أطلقت هواوي HUAWEI nova Y70 هاتفها الأحدث من الفئة الابتدائية بمزايا تجعلك تدرك أنّ صفقتك في الشراء رابحة بمجرّد الاطّلاع عليها. يتميّز الهاتف ببطارية كبيرة يمكن أن تدوم حتى 3 أيام ومدعمّة بخاصية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge، وذاكرة فائقة تصل حتى 128 جيجابايت، وشاشة مقاس 6.75 بوصة، وغيرها من المزايا. وهو متوفّر حاليًا في الأردن.

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بطارية بشحن يدوم حتّى 3 أيام



يبدو أنّ القلق بشأن نفاد شحن البطارية انتهى عصره! فرُغم كونه من الفئة الابتدائية، يوفّر لك هاتف HUAWEI nova Y70 بطارية بسعة 6000 ميللي أمبير؛ أي أنّها ستضمن لك استمرار الشحنة الواحدة الكاملة حتى 3 أيام، وأن يبقى هاتفك برفقتك لأطول فترة ممكنة.



وحتّى إنّ اضطررت لشحن البطارية، فلن تُفارق هاتفك كثيرًا؛ إذ يدعم هاتف HUAWEI nova Y70 تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge؛ لتتمكن من العودة لاستخدامها لمدة 3 ساعات متواصلة بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط، ولتصطحب هاتفك في حِلّك وترحالك دون انقطاعٍ عن الاتصال أو الترفيه.



لا تتخلَّ عن محتوياتك المفضلة مع السعة التخزينية الكبيرة



تخيّل أن تمتلك هاتفًا لا يُنبّهكمن اقتراب سعة الهاتف الكاملة على الامتلاء! رائع، أليس كذلك؟ يؤمّن لك هاتف HUAWEI nova Y70 مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. وإن احتسبناها بالمحتوى، فإنّها تعني أن تحتفظ بما يصل إلى 170 حلقة من مسلسلك المفضل، و20 ألف أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على هذا الهاتف.



ليس ذلك فحسب؛ إذ يتيح لك هاتف HUAWEI nova Y70 إضافة بطاقات MicroSD بسعة تخزين 512 جيجابايت حتى تتمكن من إضافة المحتويات إلى الهاتف دون أن تضطر إلى حذف أيٍ من محتوياتك المفضلة أو الصور ومقاطع الفيديو القريبة إلى قلبك. ويتجهّز الهاتف أيضًا بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب بكل سهولة.



كاميرا ثلاثية بذكاء اصطناعي لأفضل اللقطات



لأنّ هواوي تقدّر أهمية التقاط لحظاتك المميزة بالنسبة لك، زوّدت هاتف HUAWEI nova Y70 ليس فقط بكاميرا ثلاثية، وإنّما أيضًا بذكاءٍ اصطناعي يحرص أن تحفظ هذه اللحظات بأفضل صورة. تختص كلٌ من هذه الكاميرات بنوعٍ من التصوير. فالكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزوّدة بفتحة البعد البؤري البالغ f/1.8؛ لتسمح بدخول المزيد من الضوء عند التصوير، وبالتالي تنتج صورًا بأعلى وضوحٍ ممكن. وبدورها، تعمل خوارزميات هواوي المحسّنة للهاتف على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير، بما يحقق جودة مثالية لكل صورة حتى عند التقاط الصور في الضوء الساطع.



تأتي كاميرا الزاوية120 درجة فائقة الاتساع في هاتف HUAWEI nova Y70 بدقة 5 ميجابكسل. وتسمح هذه الكاميرا بالتقاط صورٍ واسعة الأفق؛ سواءٍ للطبيعة الممتدة أو للمجموعة الكبيرة من الأصحاب في صورةٍ واحدة. ولتُبرز الموضوع الرئيسي للصورة، يضم الهاتف أيضًا كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل مع خوارزمية بوكيه المبتكرة التي تسمح بطمس الخلفية وبالتالي إبراز موضوعها.

وأمّا لصور السيلفي، فتنفرد الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بتأثير البوكيه لطمس الخلفية عند التقاطها. وتستطيع خوارزمية التجميل المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي التقاطأجمل صور السيلفي بتفاصيل واضحة بفضل تأثير التجميل الطبيعي وحلا لمشكلات الشائعة؛ مثل ضعف الدقة والتشويه الرقمي، بذكاء.



شاشة لا متناهية لتجربة مشاهدة غامرة



نتفق جميعًا أنّ أهم ما في الهاتف هو العرض. ولذلك، يأتي هاتف

HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullViewDisplay مقاس 6.75 بوصة من هواوي بنسبة شاشة إلى الجسم 90.26%؛ لتحصل على تجربة مشاهدة غامرة لا يعترضها الإطار.ولأنّها الغالبة على التصميم، اهتمت هواوي بأن تظهر الشاشة بمظهر كلاسيكي بثقب واحد؛ ليزداد الهاتف أناقة وجمالًا.

تدعم شاشة HUAWEI nova Y70 أيضًا تقنية اللمس المتعدد في 10 نقاط لتوفير وقت استجابة سريع حتى عند استخدام إيماءات الأصابع المتعددة، مما يجعل الهاتف خيارًا مناسبًا لمحبي الألعاب الإلكترونية.

ولتقليل نسبة إجهاد العينين، يتميز الهاتف بتقنية التعتيم الذكي ووضع قراءة الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتوفير تجربة مشاهدة غامرة ومحسّنة.



يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70؛ حيث تستطيع استخدامه للتنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها وإيجادها وتنزيلها.

يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا بثلاثة ألوان رائعة هي:

Midnight Black، وCrystal Blue، وPearl White، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C. ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان لمدة عام وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.