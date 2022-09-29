HUAWEI nova Y90... أداء قوي وتصميم متين وعصري وكاميرا استثنائية وشاشة عرض كاملة لمشاهدة مريحة للعينين

الوكيل الإخباري - لتستمتع باستخدام هاتفك للمشاهدة أو اللعب لساعات طويلة دون أن تقلق على راحة عينيك وصحتهما، يجب أن تبحث عن شاشة تهتم لذلك، وتوفّر لك تصميمًا مريحًا للعينيْن وبعرض كامل.

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ومع هواوي، أصبح هذا الأمر غاية في السهولة، فهي توفّر هذا النوع من الشاشات، بالإضافة إلى أهم المزايا التي يجب أن يتمتع بها الهاتف الذكي، حتّى ضمن فئتها الابتدائية.

وخير مثال على ذلك هاتف HUAWEI nova Y90 الأحدث لهواوي؛ إذ ستجد فيه كلّ ما تبحث عنه، بدءًا من السعر التنافسي، مرورًا بالأداء القوي والتصميم المتين والعصري والكاميرا الاستثنائية والبطارية الضخمة والشحن فائق السرعة، وصولًا إلى شاشة العرض الكاملة المريحة للعينيْن.

يتوفر هاتف HUAWEI nova Y90 في الأردن بألوان فريدة ونابضة بالحياة، هي الأخضر الزمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، والأزرق الكريستالي Crystal Blue.



المشاهدة الغامرة تحتاج لشاشة كاملة

يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة؛ لتستمتع بتجربة عرض غامرة. ولتكتمل التجربة، يأتي الهاتف بحواف فائقة النحافة؛ إذ تبلغ نسبة شاشة إلى جسم 94%، إلى جانب أنّ معدل تحديث شاشته يصل إلى 90 هرتز. أمّا إن كنت من عُشّاق القراءة، فتدعم شاشة الهاتف أيضًا ميزات مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لزيادة متعتك في القراءة.



متانة دون تنازل عن الخِفّة والانسيابية

يُعدّ هاتف HUAWEI nova Y90 من بين أقوى الهواتف المتوفّرة في السوق بفضل هيكله القوي والمتين. ومع ذلك، فهو يُعرَف بخفة وزنه وانسيابية قوامه؛ ليحقق لك بذلك توازنًا مثاليًا بين القوة وسهولة الحَمل والخِفّة.

لا يوجد لقطات مستحيلة مع نظام الكاميرا الثلاثية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. فحتّى في الليل غير مكتمل القمر أو دون وجود ضوءٍ كافٍ، يُتيح لك الهاتف خاصية التصوير الليلي بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل؛ حيث تلتقط وظيفة الوضع الليلي الفائق لقطات ليلية ساطعة وواضحة، ما يوفر جودة صورة أعلى وتفاصيل أدق للقطات.



يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 أيضًا بلقطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وإدراك الأهداف المتحركة والأشياء أمام الكاميرا خلال الوقت الفعلي. وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي، وتلتقط الحركة السريعة على الفور.

يدعم الهاتف أيضًا التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر مع إمكانية التبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، كما يأتي الهاتف الذكي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتتمكن من إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



ليس فقط ببطارية ضخمة بل يدعم أيضًا خاصية الشحن فائق السرعة

إشارة اقتراب البطارية من الانتهاء مزعجة لنا جميعًا، أليس كذلك؟ يرث هاتف HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد من سلسلة هواتف HUAWEI nova Y؛ حيث يأتي ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير لتلبية الاستخدام الكثيف طوال اليوم. وسواء كنت مسافرًا أو تشاهد أعمالًا درامية في المنزل أو تلعب ألعابًا، فإن هذا الهاتف يوفر عمر بطارية طويل الأمد.



ومع هاتف HUAWEI nova Y90، لم يَعُد شحن البطارية مسألة مزعجة تستغرق الكثير من الوقت. فبفضل تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، يمكنك الاستمتاع باللعب حتى 2.3 ساعة بعد شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. وإضافة إلى ذلك، يحافظ الهاتف على صحة البطارية؛ من خلال اكتشاف حالتها بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ إجراءات توفير الطاقة في الوقت المناسب، كما يدعم الهاتف 8 طبقات متعددة من حماية الشحن السريع، و13 طبقة من حماية الشحن، وطبقة حماية من ارتفاع درجة حرارة منفذ USB، ما يجعل الشحن سريعًا وذكيًا وآمنًا.



متجر تطبيقات AppGallery

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEI nova Y90؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.

يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



