HUAWEI nova Y90... نجم ساطع يتلألأ مع كل حركة! اكتشف أحدث هواتف هواوي من سلسلة Y

الوكيل الإخباري - مع التطور المتسارع لهذا العالم، أصبح امتلاك هاتف قوي ومتين يمنح المستخدمين شعورًا كبيرًا بالثقة والأمان.

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هاتف يفهم احتياجاتك، يرافقك في كل لحظة، يحفظ كل ملفاتك بلا أي تخاذل، ويمتاز بكاميرا حديثة تلتقط جمالية كل صورة كأنها عين إنسان، وشاشة تهتم بك من خلال دعمه الميزة التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لأن صحتك أولوية! هذا هو هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد من هواوي!

جاهز لنأخذك في جولة تقنية سريعة حول ميزات هذا الهاتف؟ هيا بنا!

متانة لا تصدَّق



يتوفر هاتف HUAWEInova Y90 بألوان ترضي مختلف الأذواق هي: أخضر زمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، وأزرق كريستالي Crystal Blue. ويتمتع بهيكل قوي ومتين يجعله الأقوى في الساحة حاليًا؛ فبالرغم من خفة وزنه وانسيابية قوامه، إلّا أنه صُمّم ليمنح المستخدمين قوة غير معهودة؛ لذلك نقولها لك بكل ثقة: لا تخف من الخدوش والكسور غير المتوقعة.يتوفر الهاتف بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز، ما يمنحك تجربة استخدام سلسة ومميزة.

ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط، ما يجعل نسبة الشاشة إلى الحجم الكلي تصل إلى 94% لتوفّر تجربة بصرية لا مثيل لها.



كاميرا رباعية احترافية

التقط أجمل اللحظات الجميلة والمهمة مع كاميرا تفوق التوقعات بدقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط أدق الصور. واستمتع أيضًا بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، كما يمتاز هاتف HUAWEInova Y90 بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل؛ حيثُتساعد هذه التقنية على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة تليق بتطلعاتك.



خاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي

خاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي هي ميزة لا مثيل لها بالتأكيد!يمكن لهذه الخاصية تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا في الوقت الفعلي.

وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفي وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور.

ويتميز الهاتف أيضًا بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/ الخلفي المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، ومجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتتمكن من إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



بطارية قوية وشحن سريع

تأتيك بطارية هاتف HUAWEInova Y90 بقدرة 5000 ميللي أمبير، وعمر بطارية طويل نسبيًا. ويتيح الهاتف للمستخدمين إمكانية شحن البطارية خلال دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط.

وتمنحك البطارية ميزة استخدام الهاتف واللعب لمدة 2.3 ساعة بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط. ويحتوي الهاتف على تقنية مساعدة للحفاظ على صحة البطارية وتحديد حالتها، وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات السريعة في الوقت المناسب وقبل حدوث أي مشاكل.

ويمتاز الهاتف يثماني طبقات من الحماية خلال الشحن السريع وثلاث عشرة طبقة من الحماية خلال الشحن العادي، وطبقة حماية من السخونة الزائدة لمنفذ USB، مما يجعل الشحن أمرًا سهلًا لا عائقًا خلال يومك.



جميع لحظاتك وملفاتك في مكان واحد

يتيح لك هاتف HUAWEI nova Y90 سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، لتستطيع وبكل سهولة تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية بجودة عالية، و60 فيلمًا عالي الدقة. ومع هذه القدرة الفائقة، خزّن كل تطبيقاتك المفضلة وألعابك التي تحبها أو أي برامج أخرى تحتاجها للعمل والدراسة وأنت واثق من هاتفك لأقصى درجة. يتوفر الهاتف بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي.



متجر تطبيقات AppGallery

تجربة غير مسبوقة بانتظارك مع متجر تطبيقات AppGallery سهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEInova Y90؛ تمتَّع بسهولة الاختيار بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة والفائدة لتنزيلها وتثبيتها على هاتفك الرائع.

يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.