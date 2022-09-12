HUAWEI nova Y90 هاتف قوي من الفئة الابتدائية بشاشة ضخمة وخاصية الشحن الفائق بقوة 40 واط متوفر الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف HUAWEI nova Y90 الذكي الجديد والقوي من الفئة الابتدائية في الأردن، آخذةً خطوة مهمة للأمام مع أجهزتها الأكثر تطورًا لتوفر للمستخدمين الشباب خيارًا آخرًا يتسم بأناقة الهاتف الذكي وتقنياته المتطورة والفريدة.

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يضم الهاتف سلسلة من المزايا الرائعة وأبرزها شاشة العرض الكاملة بدون حواف بقياس 6.7 بوصة، والتي توفر تجربة مشاهدة غنية، وعمر بطارية محسّن مع قدرة 5000 ميللي أمبير، وخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، فضلًا عن سعة التخزين الكبيرة المُحدثة والتي تبلغ 128 جيجابايت.



ويشمل الهاتف أيضًا ترقيات من حيث قدرات التصوير؛ فهو مزود بكاميرا خلفية ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل تدعم مزايا مبتكرة مثل الوضع الليلي الفائق وتقنية تصوير الفيديو الأمامي والخلفي الثنائي والتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير متميزة. يتوفر الهاتف الجديد بألوان نابضة بالحياة هي: أخضر زمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، وأزرق كريستالي Crystal Blue.

هاتف HUAWEI nova Y90 مذهل من الداخل والخارج مع شاشة العرض الكاملة بدون حواف بقياس 6.7 بوصة

تم تزويد هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز، ما يوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام سواء للمهام اليومية أو الألعاب.

ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط، ما يجعل نسبة الشاشة إلى الحجم الكلي تصل إلى 94% لتوفّر تجربة بصرية غامرة. إضافةً إلى ذلك، تدعم الشاشة مزايا مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتوفير تجربة قراءة مريحة ولتعزيز تجربة المشاهدة للمستخدمين.



خاصية الشحن فائق السرعة بقوة 40 واط

يتيح هاتف HUAWEI nova Y90 للمستخدمين شحن البطارية في غضون دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط. ويستطيع المستخدمون الاستمتاع باللعب لمدة 2.3 ساعة بعد شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. إضافةً إلى ذلك، يحتوي الهاتف على تقنية مساعدة للحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات السريعة في الوقت المناسب.

ويتضمن الهاتف أيضًا ثماني طبقات من الحماية خلال الشحن السريع وثلاث عشرة طبقة من الحماية خلال الشحن العادي، وطبقة حماية من السخونة الزائدة لمنفذ USB، مما يجعل الشحن سريعًا وذكيًا وآمنًا.

بطارية كبيرة بعمر طويل وقوة تبلغ 5000 ميللي أمبير

يُعدّ عمر البطارية من أهم النقاط التي تحدد أداء الهاتف. يرث هاتف

HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد لسلسلة HUAWEI nova Y؛ فهو مزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 ميللي أمبير (القيمة النموذجية) لتلبية متطلبات الاستخدام المكثف طوال اليوم. وسواء كان يُستخدم خلال السفر أو لمشاهدة المسلسلات في المنزل أو ممارسة الألعاب أو تلقي مكالمات العمل، يوفر الهاتف الجديد بطارية تدوم طويلًا تخلّص المستخدمين من القلق بشأن نفاد البطارية.



سعة كبيرة تبلغ 128 جيجابايت

تبلغ سعة التخزين الكبيرة في هاتف HUAWEI nova Y90 128 جيجابايت؛ ويتوفر بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبذلك سيتمكن المستخدمون من الحصول على مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة.



كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع مزايا تصوير مبتكرة لنشر أجمل الصور على منصات التواصل الاجتماعي

تم تجهيز HUAWEI nova Y90 بكاميرا رئيسية ذات دقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط مختلف التفاصيل في الصور.

وهناك أيضًا كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف الذكي بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وتعمل تقنية الوضع الليلي الفائق على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة، مما يوفر جودة صور أعلى والتقاط المزيد من التفاصيل.



يتميز الهاتف بخاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا في الوقت الفعلي.

وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفي وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور. علاوةً على ذلك، يتميز الهاتف بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/ الخلفي المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية. ويأتي أيضًا مع مجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



متجر تطبيقات AppGallery

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y90؛ حيث يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها والعثور عليها وتنزيلها.



يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.