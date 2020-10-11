Huawei Y9a هاتف ذكي بكاميرا فائقة مع تقنية الشحن السريع

الوكيل الاخباري – أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق هاتف Huawei Y9a. بالنسبة للكثيرين، هذا المنتج الجديد يستعير بعض الميزات من هواتف هواوي الرائدة. تأتي أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Huawei Y مزودة بكاميرا فائقة، وتقنية الشحن السريع، ومساحة تخزين كبيرة، وتصميم أنيق يخطف الأنفاس.



كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل محسّنة

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باعتباره هاتفًا ذكيًا من سلسلة هواتف Huawei Y الابتدائية، يوفر هاتف Huawei Y9a مزيدًا من إمكانات الكاميرا المحسنة. يتميز هاتف Huawei Y9a بكاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 64 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور في مجموعة واسعة من السيناريوهات.

تتألق الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل في الإعدادات الداخلية/الخارجية، بالإضافة إلى الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة والإضاءة الساطعة، وعدسة الزاوية العريضة جدًا، التي توفر مجال رؤية أوسع. سواء كنت تتطلع إلى التقاط مناظر طبيعية أو صورة جماعية بسيطة، يلتقط هاتف Huawei Y9a المزيد، بزاوية تصل إلى 120 درجة، وليس الصور فقط؛ يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بعدسة عريضة جداً.

تعمل عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لطمس الخلفية، وإنشاء طبقات وتأثيرات عمق مجال ضحل لإبراز الموضوعات.

أخيرًا، تتيح لك عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل التقاط الصور من مسافة تصل إلى 4 سم. يمكن أن تساعدك هذه العدسة في التقاط الأشياء بتفاصيل دقيقة مثل الزهور والخرز وما إلى ذلك. وبفضل الوضع الليلي، وخاصية AIS Night Mode 2.0، والفلاش الدائري – Circular Flash، يتفوق هاتف Huawei Y9a في التصوير الفوتوغرافي تحت الإضاءة المنخفضة.

مع هاتف Huawei Y9a، لا يمكنك التقاط معظم الصور بسهولة فحسب، بل يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة Smart Collage في واجهة المستخدم EMUI 10.1 لإنشاء مجموعات الصور بسهولة.

وفي الوقت نفسه، تتميز الكاميرا الأمامية المنبثقة بدقة 16 ميجابكسل بتجميل مدعم بالذكاء الاصطناعي وتقنية EIS المضادة للاهتزاز، بحيث يمكنك التأكد من التقاط صور سيلفي تكون جاهزة تمامًا لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.



تقنية Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط



بالإضافة إلى التصميم المستوحى من الهواتف الرائدة ونظام الكاميرا القوي، يوفر هاتف Huawei Y9a مزايا أخرى لا تقاوم من حيث تجربة المستخدم. واحدة من المتاعب التي يواجها الناس مع تجربة استخدام الهاتف الذكي هي نفاد البطارية. سواء نسيت شحن هاتفك قبل النوم، أو كنت في عجلة من أمرك للمغادرة للعمل، أو كنت في منتصف لعبة مثيرة ولكن بطاريتك تنفد – مع هاتف Huawei Y9a، لم تعد هذه مشكلة.

إنه يتميز بشحن فائق السرعة - Huawei SuperCharge بقوة 40 واط، ويمكن شحنه حتى 70% تقريبًا خلال 30 دقيقة فقط. يأتي الهاتف الذكي مزودًا أيضًا ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4200 ميللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم تقنية هواوي الموفرة للطاقة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة ذكية لطاقة البطارية، مما يسمح بإطالة عمر البطارية.



معالجة سلسة وسعة تخزين كبيرة



يدفع هاتف Huawei Y9a إلى تجاوز حدود ما يمكن أن يتوقعه المستهلكون مع سعره المشجع جدًا، حيث يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت تناسب التخزين الداخلي الهائل وتعدد المهام في الخلفية. هذا يعني أنه يمكنك اللعب والتصفح والمشاهدة لساعات طويلة في كل مرة، والاستمتاع بأداء متعدد المهام سهل وسلس.



تصميم متميز مستوحى من هواتف هواوي الرائدة



على سبيل المثال، يرث جهاز Huawei Y9a أسلوب وتصميم سلسلة هاتف Huawei Mate 30 الرائدة من هواوي، والتي تتميز بوحدة أيقونية مستديرة على شكل هالة للكاميرا الخلفية. يتوفر هاتف Huawei Y9a باللون الفضي الفضائي، وساكورا الوردي، وأسود منتصف الليل، وهو فريد وجذاب. يتم إبراز ذلك بشكل أكبر باستخدام حل الكاميرا الأمامية المنبثقة، والذي يقدم للهاتف شاشة عرض كاملة فائقة مقاس 6.63 بوصة.

هذا يعني أنه لا توجد فتحات أو قطع مسننة، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة بالكامل. كما أنه يحتوي على زر تشغيل مثبت على الجانب وبصمة للإصبع، مما يجعل فتح الجهاز سهلاً ومريحًا.



لمنح المستخدمين خيارات واسعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة، تم تثبيت هاتف Huawei Y9a مسبقًا مع AppGallery - متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، مع قائمة متزايدة باستمرار من التطبيقات، حيث يمكن للمستخدمين تصفح وتنزيل التطبيقات التي يحتاجون إليها. يمكنك أيضًا اختيار تنزيل تطبيقاتك المفضلة من Petal Search، والمتوفر للتنزيل عبر متجر AppGallery.

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بفضل كاميرته الرباعية بدقة 64 ميجابكسل، وتقنية Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، وبطارية تدوم طويلاً بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، لا توجد عيوب في هاتف Huawei Y9 الذكي. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع كل هذه المواصفات، فلا داعي للبحث بعيداً عن هاتف Huawei Y9a!



هاتف Huawei Y9a الرائع متوفر الآن في السوق الأردني ويمكنك اقتناؤه بسعر205 دنانير، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط:

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