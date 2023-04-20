JTI الأردن تطلق عدداً من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل

الوكيل الإخباري - إيماناً منها بضرورة الاطّلاع بدورها الوطني، وتطبيقاً لمسؤوليتها المجتمعية من خلال الأنشطة والمبادرات الإنسانية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك؛ نظّمت شركة JTI الأردن وفلسطين عدداً من الفعاليات الخيرية والتطوعية، استهدفت الفئات الأقل حظاً والأكثر احتياجاً.

حيث شارك متطوعوJTIخلال مبادرات رمضانية وأنشطة تطوعية متعدّدة، ومنها مأدبة الإفطار التي أقامتها الشركة تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية للطلاب الذين يدعمهم صندوق أمان لمستقبل الأيتام، والذي يوفر بدوره فرصاً تعليمية للشباب والشابات الأقل حظاً ضمن العديد من مناطق المملكة.

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كما شارك الفريق في إعداد والإشراف على تقديم الطعام والتنظيم ضمن عددٍ من موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم عليوالتي تم خلالها تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين، إلى جانب العديد من الفعاليات الرمضانية الأخرى.

وقد أظهر متطوعو JTI التزامهم بتنفيذ واجبهم الإنساني تجاه المجتمع الأردني، وكجزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة.



وفي تعليقه، قال السيّد رائد الخرابشةمدير شؤون الشركات لدى JTI الأردن وفلسطين: "نؤمن في JTI بدورنا في خدمة المجتمعات التي نعمل من خلالها ونعتبر أنفسنا جزءاً أصيلاً منها، إلى جانب دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز التنمية بكافة أشكالها. نفخر بما أظهره متطوعونا من تفانٍ والتزام في جهودهم لدعم مجتمعنا المحلي خصوصاً في شهر رمضان ومد يد العون للمحتاجين، والتعاون مع أكثر الجهات اختصاصاً لضمان تعظيم نتائج أي نشاط إنساني وخيري."



يشار إلى أن JTI الأردن وفلسطين تعتبر مسؤوليتها المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الاستدامة الأكثر شمولاً، والتي تهدف إلى خلق قيمة مشتركة وأثر إيجابي ضمن المجتمعات التي تعمل من خلالها، وعلى اعتبار أن تخصيص المبادرات والبرامج وإطلاقها بتوقيت أمثل يأتي في صميم الإعداد لأية أنشطة ومبادرات منذ مراحلها الأولى.

وقد شاركت JTI الأردن وفلسطين خلال الفترة المنصرمة ضمن العديد من المبادرات الخيرية الوطنية والإقليمية الأخرى، مثل دعم حملة التبرعات التي أطلقتها غرفة صناعة الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية لدعم متضرري زلزال سوريا وتركيا الأخير، ودعم حملة الشتاء من خلال صندوق المعونة الوطنية.