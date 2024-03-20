JTI الأردن تقيم مأدبة إفطار للطلاب المستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

الوكيل الاخباري - استكمالاً لواجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية، وكجزء من انشطتها المجتمعية خلال الشهر الفضيل، أقامت شركة JTI الأردن حفل إفطار وامسية رمضانية خاص للطلبة المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبمشاركة 25 متطوعاً من موظفي الشركة.

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وقد اتّسمت الأمسية وحفل الإفطار بروح من المحبة والتكافل التي يمثلها الشهر الفضيل، حيث أشاد القائمون على صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بهذه المبادرة الكريمة من الشركة، وعبّر الشباب المشاركين عن سعادتهم بهذه اللفتة، ومشاركة المتطوّعين الذين شاركوهم بمختلف الفعاليات التي اشتمل عليها الإفطار.



وفي معرض حديثه أكّد السيد رائد الخرابشة، مدير شؤون الشركات لدى JTI على اهمية دور القطاع الخاص وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات في دعم الأعمال الإنسانية والمبادرات التي تصب في تحقيق التنمية المجتمعية، وممّا جاء في قوله: "إن إقامة هذه الامسية الرمضانية يأتي كجزء من مسؤوليتنا وواجبنا اتجاه خدمة مجتمعنا المحلي ودعم للجهود التي يقوم بها صندوق الأمان لمستقبل الايتام وللواجب المقدّس الذي يقوم به الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الأيتام وبما يساهم بمساعدتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع"



يشار إلى أنّ صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تأسس في عام 2003 بمبادرة ملكية وتمت مأسسته عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف الى توفير مستقبل أفضل للشباب والشابات الأيتام ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم.