JTI الأردن توقع اتفاقية دعم وتطوير مركز الطالبية للتأهيل المجتمعي

الوكيل الاخباري - ضمن برامجها لدعم المجتمعات المحلية ومسؤوليتها المجتمعية وتأكيداً على دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوسعها في شراكتها مع المؤسسات المجتمعية الفاعلة في المجال الإنساني في المناطق الأقل حظاً؛ وقعت شركة JTI الأردن يوم الثلاثاء – 21 سبتمبر – اتفاقية للمساهمة في تطوير ودعم خدمات مركز الطالبية للتأهيل المجتمعي في منطقة الجيزة.

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وقد وقع الاتفاقية بالنيابة عن JTI الأردن السيد آندي ستيفنز مدير عام الشركة في الأردن وفلسطين والدكتور عيسى الخطيب رئيس مركز الطالبية للتأهيل المجتمعي، وبحضور السيد محمود خضر رئيس جمعية مستثمري القسطل والمشتى، والسيد قاسم أبو الشباب رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز تأهيل المعاقين.



وفي تعليقه؛ قال السيد آندي ستيفنز مدير عام JTI الأردن وفلسطين: "نعتبر أنفسنا في JTI دوماً شريكاً للمجتمع المحلي، وكجزء من المنظومة المتكاملة التي تقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية للمساهمة في تطوير وتأهيل المجتمع وخدمة أبنائه، وبكل تأكيد الأولوية دوماً لأماكن تواجد مصانعنا ومرافقنا العاملة كعرفان وتقدير لاحتضان هذه الأعمال."



ومن جانبه، اعتبر الدكتور عيسى الخطيب التعاون مع شركة JTI مثالاً ناجحاً على الشراكة مع القطاع الخاص ودوره في دعم المبادرات والجهات الإنسانية، وصرح بقوله: "إن عقد هذه الاتفاقية الهامة والتي نحرص على انعكاسها مباشرة على تطوير وتأهيل المجتمع المحلي انطلاقاً من تجديد المركز ومرافقه في منطقة الجيزة؛ لهو إنجاز جديد نضيفه إلى سنوات العمل والخدمة، وبالتأكيد ستسهم بشكل مباشر في دعم عمل المركز واستمرار عطائه من خلال تحديث الأجهزة والمرافق والاستعانة بخبراء بدوام كامل لخدمة ذوي الإعاقات العقلية والجسدية وصعوبات النطق على اعتباره المركز الوحيد بالمنطقة."



وقد بين القائمون على الاتفاقية أن مشروع دعم المركز يأتي في سبيل تحسين مرافقه لتقديم خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماته.



ويخدم مركز الطالبية لإعادة التأهيل المجتمعي منطقة الجيزة، ويقع في مخيم الطالبية للاجئين والذي يبلغ عدد سكانه حوالي 8500 لاجئ. وقد تأسس عام 1994 ويقوم على التبرعات مؤسسسات القطاع الخاص والأفراد ودعم جمعية المستثمرين بالجيزة.

وقد أعلن المركز مسبقاً عن حاجته الماسة إلى التجديد وتحديث التجهيزات، إلى جانب الاستعانة بأخصائيي سمع وعلاج طبيعي متفرغين.



ويهدف المركز إلى دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، والعمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاههم، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في القضايا المتعلقة بهم واحتياجاتهم ومنها توفير العلاج الطبيعي وفحوصات السمع وتكامل التدريب المهني وتزويدهم بالأجهزة ومعدات التدريب المنزلي.



يشار إلى أن JTI وهي شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة التبغ تم تأسيسها عام 1999- توظف ما يزيد عن 45000 موظفاً حول العالم. وفي السوق الأردني ما يزيد عن 230 موظفاً، 95% منهم أردنيون مضافاً إليها رعاية المراكز والجهات الخيرية والإنسانية، والشراكات مع الجهات المختصة التي تعنى بخدمة المجتمع وأبنائه.