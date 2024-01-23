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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-01-2024 01:52 م

للعام العاشر على التوالي

JTI العالمية تحقّق جائزة Global Top Employer

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة JTI الأردن مؤخراً عن تحقيق الشركة العالمية إنجازاً مميزاً للسّنة العاشرة على التوالي، عبر حصولها على شهادة أفضل صاحب عمل عالمي - Global Top Employer . حيث تعترف الجائزة المرموقة بالتزام JTI المستمر بتوفير مكان رائع للعمل لفريق عملها الموجود في 47 دولة عبر العالم، والموزع في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.اضافة اعلان

وعبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي يعمل بها ما يزيد عن 46 ألف موظفاً وموظفة، تضمن JTI حصول موظفيها وعائلاتهم على أفضل دعم ممكن على المستويين العملي والشخصي، وذلك بفضل سياستها المبتكرة للإجازة العائلية التي تهدف إلى توفير فرص متساوية لكلا الوالدين لقضاء الوقت الكافي مع المواليد الجدد، إلى جانب تطبيق إجراءات عمل مرنة تمنح الموظفين حرية اختيار كيف ومتى وأين يعملون. ومن أهم الأسباب الرئيسية التي أهّلت JTI لتحقيق الجائزة لهذه السنة أيضاً اهتمامها بتوفير فرص متساوية ودعم التنوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاهتمام ودعم تقلّد الإناث مناصب قيادية.
وبهذه المناسبة، عبّر السيد إغناسيو – مدير عام JTI الأردن وفلسطين عن سعادته، وأكّد على أهمية هذا الإنجاز الجديد للشركة العالمية، ومما جاء في قوله: "يؤكد هذا التكريم التزامنا الثابت بوضع موظفينا في المقام الأول، واتخاذنا كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تعزز بيئة العمل لدينا، وإعطاء الأولوية دائماً لرفاهية موظفينا، ودعم التنوع والمساواة والشمول. إن تحقيق الجائزة للعام العاشر على التوالي، يعزز مكانة JTI كبيئة عمل استثنائية." وأضاف بأن الرضى الوظيفي، وفرص التطور المستمرة، ستظل قيد التطوير والتنفيذ الدائم، خدمةً لموظفي الشركة على تنوعهم واختلاف جنسياتهم البالغ 119 جنسية من كل مكان بالعالم.
يشار إلى أن  JTI كانت واحدةً من ضمن 17 شركة فقط حول العالم تم تكريمها بجائزة أفضل صاحب عمل عالمي. وقد تم تصنيفها بهذه الجائزة في إحدى عشرة دولة من الدول التي تعمل خلالها الشركة.

 




 

 


 

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