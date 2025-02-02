JTI العالمية تحقّق جائزة Global Top Employer

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة JTI الأردن عن تحقيق الشركة العالمية إنجازاً متميزاً للسنة الحادية عشرة على التوالي، بحصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل عالمية Global Top Employer ، حيث حافظت على تفوقها لتكون واحدة من بين 17 شركة عالمية استطاعت الحصول على هذه الجائزة المرموقة، والتي تمنحها مؤسسة Top Employers Institute

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واستطاعت الشركة الحصول على الجائرة عبر تقييم شامل ودقيق يستند إلى أفضل ممارسات الموارد البشرية، حيث تغطي معايير الجائزة ستة محاور رئيسية، تشمل استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، واستقطاب المواهب، والتعلم والتطوير، والتنوع والشمولية، والرفاهية، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير في مجال إدارة الموارد البشرية.



ومن جانبه، أكد مدير شؤون الشركات والاتصال في JTI الأردن وفلسطين، السيد رائد الخرابشة، ان هذه الجائزة تعد دليلا وشهادةً على التزام JTI المستمر بتهيئة بيئة عمل مثالية لموظفيها عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، والتي تشمل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.



كما وعبّر الخرابشة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجائزة تعكس التزام الشركة الراسخ بأن الموظفين هم دائما في مقدمة أولوياتها.



وشدد على ان هذا التكريم يعكس حرص الشركة الدائم على توفير بيئة عمل داعمة تعزز راحة الموظفين، وتدعم التنوع والمساواة والشمول، لا سيما أن تحقيق هذه الجائزة للسنة الحادية عشرة على التوالي هو دليل واضح على الالتزام المستمر بتوفير بيئة عمل استثنائية.



ولفت الخرابشة إلى أن JTIتولي أهمية كبيرة لرضا الموظفين وتطويرهم المستمر، مشيراً إلى أن الشركة تضم فريقاً متنوعاً من 128 جنسية حول العالم، إذ تسعى دائما لتقديم فرص تطور وظيفي تعزز من مسيرتهم المهنية، وتحقق تطلعاتهم المستقبلية.



وتشغل JTI على مستوى العالم أكثر من 46 ألف موظف وموظفة، حيث تلتزم الشركة بتوفير الدعم الكامل لهم ولعائلاتهم من خلال سياسات مرنة ومبتكرة، أبرزها سياسة الإجازة العائلية، التي تمنح الوالدين فرصاً متساوية لقضاء وقت أطول مع أطفالهم حديثي الولادة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.



بالإضافة إلى ذلك، تطبق الشركة أنظمة عمل مرنة تمنح الموظفين حرية اختيار كيفية وأين ومتى يعملون، مما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.