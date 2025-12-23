JustMarkets تقدّم نهجًا مبسّطًا للمبتدئين في تداول الذهب

في جوهرها، تؤمن JustMarkets بأن للجميع الحق في فهم كيفية عمل الأسواق المالية. وتتمثل رسالة الشركة في إنشاء بيئة تداول مريحة وشفافة تتيح للجميع تحقيق إمكاناتهم الاستثمارية الكاملة.
منذ البداية، يمكن للعملاء بدء التداول بمبلغ لا يتجاوز 10 دولارات فقط، مع الاستفادة من ظروف تداول احترافية. ومع رافعة مالية تصل إلى 1:3000، يمكن للمتداولين إدارة مراكزهم بكفاءة مع الحفاظ على التحكم في مستوى المخاطرة. وللعملاء الذين يفضّلون خيارات خالية من السواب، تقدّم JustMarkets أيضًا حسابات إسلامية تتماشى مع قيمهم.
بشكل عام، تركز JustMarkets على دعم عملائها في كل خطوة. بدءًا من المنصات الموثوقة والأدوات البديهية، وصولًا إلى الموارد التعليمية الشاملة، يبدو أن كل ما بنته العلامة التجارية مصمّم لغرس الثقة ومنح المتداولين الشعور بالأمان والاستمرارية التي تحوّل التعلم إلى نجاح مستدام.
-
أخبار متعلقة
-
العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025
-
عشاء رسمي بمناسبة فتح باب التقديم لجائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بحضور رؤساء الجامعات الأردنية
-
بترا رايد تعقد لقاءها السنوي لعام 2025 وتستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية
-
البنك العربي يجدّد تعاونه الاستراتيجي مع تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله
-
جيني تختتم العام بجائزة استثنائية قيمتها 25,000 دينار أردني لأحد ركّابها
-
الشركة الأردنية للطيران تعلن عن حاجتها لتعيين مضيفات طيران - رابط
-
سامسونج تستعرض ابتكارات جديدة في أسلوب الحياة المتصل بالذكاء الاصطناعي في معرض ‘CES 2026’
-
Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي