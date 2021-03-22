LG تجمع الأمهات مع عائلاتهن في عيد ست الحبايب

الوكيل الاخباري - بأسلوبها الجذاب ولمستها المميزة، احتفلت LG بعيد الأم، بجمع الأمهات مع أبنائهن وبناتهن المغتربين، عبر شاشات LG وحلولها الرقمية، وفي الواقع الفعلي أيضاً بعد توفير سبل سفرهم واستقبالهم.

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وبمبادرة مبتكرة، وفريدة من نوعها جرى التحضير لها على مدار أسابيع طويلة بالتعاون مع المخرج علاء حمدان، أعدتLG مواقع خاصة للتصوير، ولاستقبال الأمهات لمتابعة رسائل مصورة لأبنائهن وبناتهن جرى تحضيرها في مناطق مختلفة من الأردن، سوريا، لبنان، والعراق، لمعايدة "ست الحبايب" بمناسبة عيد الأم.



وخلال استضافة LG الأمهات، كان الأبناء موجودين في الكواليس بعد إعداد الترتيبات الخاصة بإحضارهم من الخارج، لتجمع بذلك الأمهات مع أبنائهن وبناتهن في الواقع الفعلي وسط فيض من المشاعر الإنسانية، وحالة من الفرح العميق والبهجة.



وعقب عقد اللقاءات الخاصة بين الأمهات وأسرهن، استقبلتLG الأمهات مع عائلاتهن وقدمت لهن هدايا عيد الأم، وسط أجواء احتفالية خاصة. حيث قدمت الأمهات والأسر المشاركين في المبادرة الاحتفالية في عيد الأم الشكر للعاملين في "LG" على حرصها الدائم في التواصل المجتمعي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.



وتسخّر LG قدراتها التقنية المتقدمة في توفير منتجات عالية القيمة، وباقة متنوعة ترضي شغف واحتياجات الأمهات وكافة أفراد الأسرة للمساعدة في إبقاء الجميع على اتصال دائم، بالإضافة إلى توفير أجواء الراحة وسبل الحياة الرغيدة والسلسة للصغار والكبار.



وتحرص LG على مشاركة المجتمع في المناسبات السعيدة، من خلال سلسلة من المبادرات والعروض القيمة والمبتكرة لتخليدأجمل اللحظات.



وقال المدير التنفيذي في مكتب الأردن السيد سامي نصر "نحن في LG نؤمن بأهمية العطاء وأثره وبصمته الإيجابية في حياة الآخرين، وهو ما نعبّر عنه كل يوم في تواصلنا مع الجميع، بالإضافة إلى ما نقدمه من تقنيات ومنتجات وخدمات، وكلها أحجار زاوية في سبيل التسهيل على حياة الناس في شتى مواقعهم".



يشار إلى أن خططLG وعلى مدار سنوات طويلة تقوم في جوهرها على التواصل البناء مع المجتمع ومشاركتهم في مختلف الظروف والاحتفال بمناسباتهم، بالتناغم مع توفير مجموعة متنامية من المنتجات ذات المزايا الرفيعة التي تهتم بأدق التفاصيل اليومية.



