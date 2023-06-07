LUX تكسر جدار التمييز ضد المرأة معثلاث جداريات في ثلاث عواصم.

الوكيل الإخباري - حملة قوّتي_أنّي_امرأة هي مبادرة قامت بها LUX في ثلاث بلدان هم لبنان، الأردن والعراق. هدفها نشر التوعية ومواجهة التمييز ضد المرأة في هذه المجتمعات وبشكل خاص تسليط الضوء على التعليقات السلبية التي يتعرض لها النساء يوميّاً فقط لكونهن نساء.

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منتجات لوكس هي منتجات عالمية تنتجها شركة UNILEVER LEVANT التي تعتبر أن القيام بحملات توعوية مع منتجاتها هو من أبرز أولويّاتها بهدف خدمة المجتمع.



ولأن لوكس تعتبر أن الأنوثة قوّة، تمّ إطلاق هذه الحملة في ثلاث عواصم مع ثلاث فنّانات شابات مبدعات في عالم رسم الجداريات وهو عالم مليء بالتحدّيات ويتطلّب الكثير من الجرأة.

لين عكرا من لبنان، بتول إدعيس من الأردن ونور نمير من العراق...لكل منهن قصّتها وسرّ قوّتها. هذا ما أخبرن به المتابعات على شبكات التواصل الاجتماعي وطلبن منهنّ الإجابة على سؤال موحّد: " ما هو سرّ قوّتك؟" ومن خلال الإجابات، تم رسم جدارية جماعية لنشرالوعي في كل من هذه العواصم الثلاثة.



فكرة خارجة عن المألوف جمعت بين العالم الحقيقي والعالم الإفتراضيوأعطت لكل امرأة صوتاً وفرصة لتعبّر عن قوّتها

وإبراز قدراتها في مواجهة التمييز ضدّها. وهذا ما اكتشفه المتابعات عندما انتهت التصاميم الثلاث من وحي كلماتهنّ على جداريات ضخمة في مناطق استراتيجية تذكّر المارّين كل يوم بضرورة دعم المرأة وتميّزها!



ومن خلال الريلز، شاركت مجموعة ملفتة من المؤثّرات بقصصهنّ الملهمة، كل منهن على طريقتها ومن خلال نطاق عملها والذي كان غالباً في مجالات متعارف عليها أنها حكر على الرجال: قبطان طائرة، مهندسة ميكانيك، معلّقة رياضية...



لقد نجحت هذه الحملة بتسليط الضوء على معاناة المرأة في كل المجالات وشكّلت دافعاً لكل النساء لمشاركة قصصهنّ وسرّ قوّتهن مع المجتمع بكل ثقة. هذا المبادرة ليست سوى الخطوة الأولى وستليها حملات أخرى لتمكين المرأة والتأكيد على قوّتها وجمالها كل يوم.



إلتقطوا الصور مع الجدارية وتاغ lux.Levant لنشر الوعي ودعم حملة قوّتي_أنّي_امرأة!







