Lite من سامسونج... جهاز صُمم لتلبية احتياجاتك اليومية

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن Galaxy Tab S10 Lite، الجهاز اللوحي الجديد الذي يجمع بين الأداء والإبداع والقيمة في تصميم أنيق ومتكامل. ويتميز الجهاز بشاشة واسعة لعرض غامر وقلم "S Pen" مرفق لتجربة إبداعية سلسة، إلى جانب باقة من المزايا الذكية من سامسونج التي تساعد المستخدمين على الارتقاء بمستويات الإنتاجية والإبداع أينما كانوا. كما يوفّر Galaxy Tab S10 Lite تجربة اتصال متكاملة ضمن منظومة Galaxy، لضمان انسيابية الأفكار والمحتوى والمهام دون انقطاع. اضافة اعلان



وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير للحوسبة الجديدة في قسم تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، تشانغ تاي كيم: "تم تصميم Galaxy Tab S10 Lite ليقدّم وظائف عملية ومفيدة لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم. أردناه أن يكون رفيقاً موثوقاً يمكّنهم من الاستفادة القصوى من كل لحظة، من خلال مزايا ذكية وتصميم فريد ينسجم بسلاسة مع إيقاع حياتهم اليومية، سواء أثناء التنقل بين الدروس وقوائم التشغيل، أو الحفاظ على الإنتاجية طوال اليوم، أو استثمار أوقات الفراغ في إطلاق العنان للإبداع."



تجربة مشاهدة وتصفّح أكثر متعة وسلاسة

وبفضل شاشة واسعة بقياس 10.9 بوصة، يقدّم Galaxy Tab S10 Lite تجربة ترفيهية ممتعة ومثالية للبث أو مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت والتصفح وغيرها من النشاطات. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى الذي يفضلونه على شاشة نابضة بالحياة وسلسة الاستجابة، تتكيّف بسهولة مع مختلف ظروف الإضاءة الداخلية والخارجية بفضل ميزة Vision Booster وسطوع يصل إلى 600 شمعة (نت). وفي الوقت نفسه، يساهم انخفاض انبعاث الضوء الأزرق في تعزيز راحة العين خلال فترات المشاهدة الطويلة.



ويستجيب Galaxy Tab S10 Lite المزود بمعالج مطوّر وسعة ذاكرة أكبر بسلاسة لمتطلبات الاستخدام اليومية، سواء عند التنقل بين علامات التبويب المفتوحة أثناء البحث أو العمل على عدة تطبيقات. كما تضمن بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة وتقنية الشحن فائق السرعة استمرار الجهاز في العمل دون انقطاع، سواء للترفيه أو جلسات الدراسة الطويلة في المكتبة، دون القلق بشأن إعادة الشحن.



مزايا ذكية لحرية إبداعية أكبر

وسواء تم استخدام الجهاز اللوحي للدراسة أو تسجيل الأفكار الإبداعية، يوفّر Galaxy Tab S10 Lite مجموعة من المزايا الذكية التي تدعم التركيز وتشعل الإلهام في أي وقت ومن أي مكان. ومع أدوات بديهية تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية أثناء التنقل، يمكن للمستخدمين التفكير بوضوح والإبداع بحرية، مهما كان نوع المهمة.



* يواكب قلم S Pen المرفق الإبداع في الوقت الفعلي، موفراً استجابة فورية ودقة كبيرة. وسواء تم استخدام القلم لتدوين الأفكار أثناء مكالمة أو لرسم تصميم سريع أثناء التنقل إلى الجامعة، يتمتع المستخدمون بالمرونة للعمل على أفكارهم في أي وقت وأي مكان.

* توفر المزايا الذكية في تطبيق Samsung Notes أدوات لتنظيم الأفكار اليومية بسهولة، سواء من خلال ميزة "Handwriting Help" لترتيب الملاحظات اليدوية أو "Solve Math" لحل المعادلات بشكل فوري. ومن التعديلات السريعة إلى التعليقات الكاملة، يمكن للمستخدمين العمل مباشرة على ملفات PDF المستوردة وتصدير ملفات مُحسّنة دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات. كما تدعم ميزة "Split View" العمل بكفاءة أكبر وتنظيم أفضل عند متابعة شرائح المحاضرات أثناء تدوين الملاحظات، أو عند الرسم باستخدام الصور المرجعية المفتوحة جنباً إلى جنب.

* يعمل Galaxy Tab S10 Lite أيضاً كرفيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح ميزة "Circle to Search" عبر Google اكتشاف المعلومات وترجمتها مباشرة من أي مكان على الشاشة بسهولة. ويُمكّن ذلك المستخدمين من الوصول إلى المعلومات فور الحاجة دون انقطاع التركيز عن ما يشاهدونه أو يقرؤونه أو يعملون عليه. كما يوفّر Galaxy AI Key في لوحة مفاتيح "Book Cover" وصولاً سريعاً لمساعد الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار أو الحصول على المساعدة أثناء المهام، مقدماً شريكاً ذكياً ومبدعاً.

* يوفر جهاز Galaxy Tab S10 Lite إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الخارجية، ما يساعد المستخدمين على استكشاف أدوات متنوعة تتناسب مع أساليب العمل المختلفة. فمن خلال حزمة منتقاة من التطبيقات المفضلة المُحمّلة مسبقاً مثل Goodnotes وClip Studio Paint وLumaFusion وNotion، إلى جانب أدوات شائعة أخرى مثل Noteshelf 3 وArcSite وSketchbook وPicsart، يتيح الجهاز انسياب الأفكار بسلاسة من مرحلة المفهوم وحتى التنفيذ.

ويمكن للمستخدمين تجربة العديد من هذه التطبيقات كمزايا حصرية، ما يجعل من السهل عليهم التجرِبة والمحافظة على الإنتاجية وتحويل أفكارهم إلى واقع. وتشمل العروض إصداراً كاملاً مجانياً من تطبيق Goodnotes لمدة عام كامل، وتجربة مجانية لمدة 6 أشهر لتطبيق Clip Studio Paint مع خصم 20% على أول اشتراك، إضافةً إلى خصم 66% على تطبيق LumaFusion مع اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في خدمة Creator Pass. كما يتضمن Notion تجربة مجانية لمدة شهر على خطة Plus مع ميزة Notion AI.



التوفّر

يتوفر جهاز Galaxy Tab S10 Lite ابتداءً من 5 أيلول، وسيُطرح بثلاثة ألوان: الرمادي، والفضي، والأحمر المرجاني. لمزيد من المعلومات حول جهاز Galaxy Tab S10 Lite، يُرجى زيارة: Samsung Global Newsroom أو Samsung.com.



