MS Pharma تتبرع بإمدادات طبية عاجلة بقيمة مليون دولار أمريكي لإغاثة غزة

الوكيل الإخباري -

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تماشياً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، استجابت شركة MS Pharma، الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، ورئيس مجلس إدارتها السيد غياث سختيان، للكارثة الإنسانية في قطاع غزة بالتبرع بإمدادات طبية بقيمة 500000 دولار أمريكي عبر أكبر مرافق التصنيع التابعة لها، وهي مصنع الحقن والمتحدة للصناعات الدوائية، وتم توجيهها عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.ومع استمرار استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع والاحتياج العاجل لبعض الأدوية المعينة كالمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأدوية علاج الحروق الضرورية لعلاج الجرحى والمصابين، استجابت MS Pharma بإرسال هذه الأدوية المطلوبة بقيمة 500000 دولار أمريكي، لتضاعف بذلك قيمة تبرعاتها إلى مليون دولار أمريكي.تأتي هذه التبرعات لتؤكد على الأهمية الملحة لشركات الصناعات الطبية والدوائية في توفير الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، في ضوء استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، حيث يحتاج نحو 2 مليون شخص في قطاع غزة إلى المساعدة العاجلة.