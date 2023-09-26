MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة MS Pharma مؤخراً عن إطلاق علاجٍ جديدٍ يستهدف العديد من أمراض إعتلال شبكية العين، وجاء الإعلان عن هذا العلاج خلال ندوة علمية في فندق ريتزكارلتون- عمان، أدارها الدكتور فيصل فيّاض إستشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بحضور مجموعة من أخصائيي وجراحي العيون والعديد من المهتمين بهذا المجال.

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تحدّث في الندوة كل من البروفيسور لورينت كودجيكيان و الدكتور نمر الخطيب، وسلطا الضوء على أهمية هذا الدواء في تحسين الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من العديد من اعتلالات الشبكية، كما أنه يعتبر أقل كلفة من البدائل الأخرى المطروحة في السوق، ويوفر نفس الكفاءة العلاجية ويتيح المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى.



يشار إلى أن الدواء الجديد مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بالإضافة إلى الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).



هذا وتعتبر MS Pharma شركة إقليمية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.