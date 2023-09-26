الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

توجه لربط الجامعة الهاشمية بحافلات التردد السريع

تصريح هام من الفيدرالي عن زيادة جديدة بالفائدة

الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى

ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله

الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

الثلاثاء، 26-09-2023 12:43 م

MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

mspharma logo


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة MS Pharma مؤخراً عن إطلاق علاجٍ جديدٍ يستهدف العديد من أمراض إعتلال شبكية العين، وجاء الإعلان عن هذا العلاج خلال ندوة علمية في فندق ريتزكارلتون- عمان، أدارها الدكتور فيصل فيّاض إستشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بحضور مجموعة من أخصائيي وجراحي العيون والعديد من المهتمين بهذا المجال.

اضافة اعلان


تحدّث في الندوة كل من البروفيسور لورينت كودجيكيان و الدكتور نمر الخطيب، وسلطا الضوء على أهمية هذا الدواء في تحسين الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من العديد من اعتلالات الشبكية، كما أنه يعتبر أقل كلفة من البدائل الأخرى المطروحة في السوق، ويوفر نفس الكفاءة العلاجية ويتيح المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى.


يشار إلى أن الدواء الجديد مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بالإضافة إلى الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).


هذا وتعتبر MS Pharma شركة إقليمية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-26 at 12.58.26 PM

شيري تيجو الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصينية لعام 2023

WhatsApp Image 2023-09-26 at 11.37.22 AM

ايكيا تحتفل بإطلاق حملة "خليك قد الكركبة" وتخفّض أسعار آلاف الحلول!

WhatsApp Image 2023-09-25 at 9.22.38 AM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق أكبر عرض على أكبر تلفاز مع حملة الطلب المسبق بسعر مميز وهدية قيمة على تلفازQLED 4Kقياس98

WhatsApp Image 2023-09-24 at 4.04.52 PM

زين تدعم فريق الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين المشارِك في بطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين إنفكتوس (Invictus Games)

Break the ceiling

فاين الصحية القابضة ترعى نسخة 2023 من قمة "اكسري السقف، لامسي السماء" لتمكين المرأة

Samsung The Frame x The Met

سامسونج تضيف أعمالاً فنية عالمية إلى تلفاز The Frame بالتعاون مع متحف متروبوليتان للفنون