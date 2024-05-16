MS Pharma توقع اتفاقية ترخيص عقارAflibercept البيولوجي بالشراكة معKlinge Biopharma

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة MS Pharma، الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد حصرية مع شركة Klinge Biopharma GmbH، لتطوير الأدوية البيولوجية الألمانية. وتمثل هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو إطلاق عقار Aflibercept البيولوجي في المنطقة.

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يتم حالياً تطوير العقار البيولوجي Aflibercept/FYB203 من قبل شركة Formycon AG (FSE: FYB)التي تختص بتطوير البدائل البيولوجية ومقرها في ألمانيا.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيكون لشركة MS Pharma الحقوق الحصرية لترخيص وتسويق وإنتاج FYB203 محلياً في مصنع شركةMS Pharma الجديد للأدوية البيولوجية في المملكة العربية السعودية، وذلك للدول المشمولة بالاتفاقية.



تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيةMS Pharma لتوسيع محفظة البدائل الحيوية الخاصة بها، خاصة في مجال طب العيون، ويمثل Aflibercept/FYB203 إضافة أساسية لما تطرحه MS Pharmaمن عقارات بيولوجية، إذ يوفر هذا المنتج الفرصة لعلاج العديد من اعتلالات العيون.



المنتج حاليًا قيد التسجيل لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (US FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، كما أن شركة MS Pharma في صدد الحصول على الموافقة التنظيمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أقرب فرصة.



يُستخدم الدواء المرجعي Eylea®1 (Aflibercept) في علاج الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر(nAMD) وغيره من أمراض الشبكية المستعصية، إذ يعمل على تثبيط عامل النمو البطاني الوعائي (VEGF)، المسؤول عن التكوين المفرط للأوعية الدموية في شبكية العين. وقد تجاوزت مبيعات Eylea® (Aflibercept) عالمياً في عام 2023 تسعة مليارات دولار أمريكي، مما يؤكد على مكانته باعتباره الدواء الأكثر مبيعاً حالياً في علاج اعتلالات عامل النمو البطاني الوعائي.



صرح كالي كاند، الرئيس التنفيذي لشركة MS Pharma: "تعد شراكتنا مع Klinge Biopharma وإضافة عقار Aflibercept الحيوي إلى خط منتجاتنا خطوة هامة في مسار MS Pharma الرامي إلى تعزيز الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أن هذه الإتفاقية لا تعمل وحسب على تعزيز محفظة البدائل البيولوجية لدينا، بل تعزز أيضاً من قدراتنا على دعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في تعزيز الاقتصادات على صعيد إقليمي ."



من جانبه علق نيكولا ميكولسيك، رئيس العمليات في شركة Formycon AG:"يسعدنا اختيار شريك قوي وذو خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع شركة MS Pharmaبخبرة واسعة في مجال طب العيون، الأمر الذي كان جلياً من خلال شراكاتنا السابقة في تسويق البديل البيولوجي Ranibizumab FYB201. إن كلا البديلين البيولوجيين لطب العيون يخاطبان سوقاً هاماً ومتنامياً لعلاج أمراض الشبكية الحادة ويساهمان في إيجاد خيارات علاجية بديلة وفعالة من حيث التكلفة في المنطقة بأكملها."



تلتزم MS Pharma بتوفير أدوية بأعلى جودة وبأسعار متاحة للجميع. ويتماشى الطرح لعقار Aflibercept البيولوجي في السوق مع رؤيةMS Pharma المتمثلة في الريادة في قطاع الأدوية البيولوجية من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.



1. Eylea® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Regeneron Pharmaceuticals Inc.