MS Pharma وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية توقّعان مذكرة تفاهم لدعم التدريب العملي وتطوير الكفاءات في القطاع الدوائي

05:55 م

الوكيل الإخباري- وقّعت MS Pharma ، الشركة الرائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي، ودعم تطوير الكفاءات الشابة وتأهيلها للانخراط في سوق العمل ضمن قطاعَي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. وتعكس هذه الخطوة حرص MS Pharma على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الأردن؛ بما يسهم في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين من خلال إتاحة فرص تدريبية ومهنية تواكب متطلبات القطاع الدوائي وتطوّراته المتسارعة. اضافة اعلان





وتشمل مجالات التعاون توفير فرص تدريب داخلي وتدريب ميداني للطلبة والخريجين، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، ودعم برامج التعليم المزدوج والتعلّم العملي، والتعاون في مجالات العلوم الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والشؤون التنظيمية، بما يدعم فرص التطوير المهني والتوظيف المستقبلي.



وحول ذلك، قال سامر جلال، نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الناس والثقافة المؤسسية والتواصل في MS Pharma : "نفخر بتعاوننا مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي تُعد إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المملكة. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرصنا على تعزيز جسور التعاون بين قطاع الصناعات الدوائية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يسهم في إثراء الخبرات العملية للطلبة والخريجين، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتخصصة. ونؤمن بأن هذه الشراكات النوعية تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتنمية رأس المال البشري، بما يخدم تطور قطاع الرعاية الصحية ويعزز استدامة نموه. "



ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور بشير خصاونة، نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة MS Pharma ، حيث أكد أن هذه المذكرة تجسد توجه الجامعة نحو بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مكانة الأردن في الصناعات الدوائية كقطاع حيوي ذي قيمة مضافة، حيث تأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية الطرفين لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، ودعم مسيرة البحث العلمي والتنمية المستدامة في قطاع الأدوية والرعاية الصحية.

